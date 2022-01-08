Ідея для вечері: дивовижна запіканка тимбаль, в якій макарони огортають курячу начинку

Тимбаль, що можна перекласти, як барабан, справді з ним схожа. Коли вона готова, її перевертають із форми на тарілку догори дном.
І тоді перед очима з'являється красива запечена верхівка з довгої пасти, що міцно тримає всередині начинку.
Французька запіканка тимбаль / Фото: instagram.com/sashasa_fonov1979/
Начинки для тимбалі можуть бути різними: м'ясними та з курки з додаванням овочів та грибів. Соковитості надасть присутність вершків.
Тимбаль, як і яловичина по-бургундськи, – більше затишна сімейна їжа. І разом з цим ця запіканка вкрай ефектна.
Фудблогер sashasa_fonov1979 радить брати форму для запікання з круглим дном.
Французька запіканка тимбаль
Інгредієнти:
- Букатині, помідори у власному соку, печериці – по 300 г
- Вершкове масло – 50 г
- Куряче філе – 350 г
- Цибуля – 1 шт.
- Вершки 15%, борошно, олія – по 2 ст. л.
- Твердий сир – 200 г
- Сіль, мелений чорний перець, кріп – за смаком
Як приготувати:
- Відварити макарони у підсоленій воді на 1 хвилину менше, ніж зазначено на упаковці. Готові макарони відкинути на друшляк, обсушити рушником і остудити.
- Глибоку форму для запікання рясно змастити вершковим маслом. По спіралі викласти макарони у форму. Паста має щільно закривати дно та борти.
- Куряче філе та помідори нарізати дрібними кубиками, печериці – тонкими скибочками.
- Цибулю очистити і нарізати дрібними кубиками. Кріп порубати.
- На сковороді розігріти олію. Обсмажити куряче філе до золотавого кольору на сильному вогні за 5-6 хвилин.
- Додати до курки цибулю, перемішати та готувати 3-4 хвилини, всипати гриби, готувати 5 хвилин.
- Додати помідори, кріп, вершки, сіль та перець за смаком, тушкувати на невеликому вогні 4-5 хвилин.
- Всипати борошно, ретельно перемішати і готувати 3 хвилини. Розігріти духовку до 180 градусів.
- Сир натерти на великій тертці та розділити на дві рівні частини. Однією половиною посипати пасту.
- На сир викласти половину начинки, посипати сиром та зверху викласти решту начинки.
- На начинку спіраллю викласти макарони, що залишилися, накрити форму фольгою і випікати в розігрітій духовці 40 хвилин.
- За 10 хвилин до кінця запікання зняти фольгу. Готову тимбаль обережно перевернути на тарілку.