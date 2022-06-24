Українська вечеря за 30 хвилин – рецепт картопляних книглів з Коломиї (відео)

Якщо засипану капусту зі шкварками колись давно готували на весілля та інші важливі події, то картопляні книглі – були чудовою та недорогою вечерею.

Рецепт прийшов з Коломиї. Готуються із сирої та відвареної, що важливо, у кожушках картоплі.

Як приготувати картопляні книглі

Реклама

Сиру картоплу після того, як натреться, процідіть, щоби позбутися зайвого крохмалю. Тісто має бути трохи густіше, ніж на оладки.

Наталія Mashika пропонує подавати книглі зі смаженими грибами або салом.

Книглі з цибульною засмажкою

Книглі з цибульною засмажкою

Реклама

Інгредієнти:

картопля – 8 шт. (4 зварених у кожушках, 4 сирих);

яйце;

крохмаль – 4-5 ст. л.;

сіль.

Для засмажки:

цибуля – 1 шт.;

олія;

паприка – 1-2 ч. л.;

сметана.

Для варіння:

Реклама

2 ст. л. крохмалю;

100 мл холодної воли;

сіль.

Як приготувати:

Сиру картоплю натерти на дрібній тертці. Відкинути на сито, щоб прибрати зайвий сік. Натерти варену картоплю, з'єднати із сирою та вбити яйце. Додати 3-4 ст. л. крохмалю, посолити та перемішати. Додати решту крохмалю, перемішати. Щоб книглі не злипалися, 3 ст. л. крохмалю розвести у воді. Закип'ятити воду, посолити, вилити крохмальну суміш і швидко перемішати. Змоченими водою руками сформувати книглі, трохи сплюснувши. Варити до готовності. Виймати і води, коли вони спливуть. Тим часом обсмажити цибулю, нарізану півкільцями, на олії. Додати солодку паприку та сметану, перемішати. Додати книглі, обсмажити 5 хвилин.

Як готує книглі авторка рецепта – дивіться нижче.

Тут знайдете рецепт яворівського пирога, який готується з гречкою та капустою.