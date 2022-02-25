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Заспокійливий чай з найпростіших інгредієнтів – рецепт

Ірина Маслова
25 лютого, 10:41
Трохи сушеної м'яти та меліси, кілька скибочок яблука, лимона та дрібка кориці – все це заливається окропом та настоюється 15 хвилин

Заспокійливий чай тому й заспокійливий, бо може привести в тонус нервову систему. Спробуйте з'єднати імбир із цитрусовими – це більше для енергії.

А от суміш м'яти та меліси, як обіцяє авторка рецепта – larkinaekaterina_detox – має заспокоїти.

Заспокійливий чай / Фото: freepik.com

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Заспокійливий чай

Для будь-якого чаю температура води має бути менше за 100 градусів / Фото: unsplash.com

Інгредієнти:

  • м'ята, меліса – по 2 ч. л.;
  • кілька часточок яблука;
  • кілька часточок лимона;
  • паличка кориці або щіпка меленої;
  • 1 літр дуже гарячої води.

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Як приготувати:

  1. Поєднати всі інгредієнти в заварнику, залити окропом.
  2. Дати настоятися 10-15 хвилин.