Заспокійливий чай з найпростіших інгредієнтів – рецепт

Заспокійливий чай тому й заспокійливий, бо може привести в тонус нервову систему. Спробуйте з'єднати імбир із цитрусовими – це більше для енергії.
А от суміш м'яти та меліси, як обіцяє авторка рецепта – larkinaekaterina_detox – має заспокоїти.
Заспокійливий чай / Фото: freepik.com
Заспокійливий чай
Для будь-якого чаю температура води має бути менше за 100 градусів / Фото: unsplash.com
Інгредієнти:
- м'ята, меліса – по 2 ч. л.;
- кілька часточок яблука;
- кілька часточок лимона;
- паличка кориці або щіпка меленої;
- 1 літр дуже гарячої води.
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Як приготувати:
- Поєднати всі інгредієнти в заварнику, залити окропом.
- Дати настоятися 10-15 хвилин.