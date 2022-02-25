Заспокійливий чай з найпростіших інгредієнтів – рецепт

Заспокійливий чай тому й заспокійливий, бо може привести в тонус нервову систему. Спробуйте з'єднати імбир із цитрусовими – це більше для енергії.

А от суміш м'яти та меліси, як обіцяє авторка рецепта – larkinaekaterina_detox – має заспокоїти.

Заспокійливий чай / Фото: freepik.com

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Заспокійливий чай

Для будь-якого чаю температура води має бути менше за 100 градусів / Фото: unsplash.com

Інгредієнти:

м'ята, меліса – по 2 ч. л.;

кілька часточок яблука;

кілька часточок лимона;

паличка кориці або щіпка меленої;

1 літр дуже гарячої води.

Як зробити напій юаньян, для якого потрібна і кава, і чай – читайте тут.

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Як приготувати: