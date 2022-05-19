Узбецький суп мастава, або рідкий плов – рецепт наваристої вечері

Ароматний та ситний суп мастава не дарма називають рідким пловом, за інгредієнтами вони практично схожі. Але краще не називати маставу так, якщо ви опинитеся в Середній Азії.

Для узбеків – це улюблена окрема страва, а рецептів її дуже багато. Нижче – класичний. Для нього потрібні болгарський перець, помідор і томатна паста. Зі спецій дуже важливо додати зіру.

Як приготувати узбецьку маставу

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На сайті zira.uz пропонують відварити рис окремо та розкласти його по тарілках під час подачі.

Узбецький суп мастава

Узбецький суп мастава

Інгредієнти на три літри:

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300 г м'яса;

1 цибулина;

1 морква;

1 червоний болгарський перець;

1-2 помідори;

1 ст. л. томатної пасти;

2 картоплини;

200 г круглозернового рису;

сіль, зіра (кмин), перець – за смаком;

по 1 лаврове листя, зубчик часнику.

Як приготувати:

М'ясо нарізати на невеликі шматочки та обсмажити в каструлі з товстим дном до утворення рум'яної скоринки. Цибулю, моркву, болгарський перець нарізати кубиками та додати до м'яса. Обсмажити на середньому вогні 5 хвилин і додати дрібнонарізаний помідор, томатну пасту і часник. Тушкувати 5-7 хвилин. Обсмажене м'ясо та овочі залити окропом і варити після закипання 10-15 хвилин. Посолити, додати нарізану кубиками картоплю та промитий рис. Варити до готовності 15 хвилин. За 5 хвилин до готовності додати спеції – зіру, чорний перець.

Рецепт швидкого супу "Ненажерка", він теж підійде до обіду та вечері, знайдете в цьому матеріялі.