Вареники на старий Новий рік – як приготувати їх з буряковою начинкою

12 січня, 13:00

У начинку, крім буряків безпосередньо, потрібні картопля та трохи пармезану. Все ж таки так готують аналог наших вареників в Італії. Обов'язково перед подачею їх потрібно прикрасити маком