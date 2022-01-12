Вареники на старий Новий рік – як приготувати їх з буряковою начинкою

Вдалі вареники на старий Новий рік – еластичне тісто і насамперед добре приготовлена начинка.
Частіше ми беремо для цього картоплю, капусту, гриби, м'ясо. А от буряк, як це не дивно, використовують італійці та називають такі "вареники" casunzei ampezzati.
Вареники з буряковою начинкою / Фото: instagram.com/vinegretteblog/
Фудблогерка vinegretteblog радить додати хлібні крихти, якщо начинка вийде занадто вологою.
Вареники з буряковою начинкою
Інгредієнти:
- 250 г борошна з м'яких сортів пшениці;
- 50 г манки;
- 3 яйця;
- 600 г буряків;
- 200 г картоплі;
- 40 г пармезану;
- 1 яйце;
- вершкове масло, мак;
- сіль, перець.
Як приготувати:
- З борошна, манки, яєць замісити тісто. За необхідності додати воду. Накрити плівкою, залишити на 30 хвилин.
- Буряк відварити, картоплю відварити в підсоленій воді в кожушках. Почистити та натерти на дрібній тертці. З'єднати.
- Додати тертий пармезан, трохи тертого масла, яйце, сіль і перемішати.
- Сформувати вареники та відварити до готовності у підсоленій воді.
- Перед подачею прикрасити маком.