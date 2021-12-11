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Венеційська пінца – чудовий зимовий десерт до чаю або глінтвейну

Ірина Маслова
11 грудня, 16:30
Це зимовий десерт, що зовні схожий на запіканку, хоча венеційці називають його пирогом. Особливість – готується на дуже дрібній кукурудзяній крупі або борошні з додаванням сухофруктів та горіхів

Важка, щільна та красива – складно знайти людей, які були б добре знайомі з венеційською пінцею. А дарма. Цей зимовий десерт вартий уваги.

Його люблять у регіоні Венето, зазвичай випікають і на свято Богоявлення 6 січня. Пінцу зручно брати на прогулянку, вона не стає гіршою, коли холодна.

Венеційська пінца / Фото: www.lemanzane.com

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Зовні схожа на запіканку, але сиру, як у цитрусовій мільячо, у пінци немає. Втім, канонів у рецептурі теж не існує – у кожної господині вона своя. Хіба що родзинки потрібно замочити в грапі так додати до тіста насіння фенхелю.

Грапу замінюємо іншим міцним алкоголем, а насіння фенхелю, якщо не подобається легкий присмак ліків, можна не брати взагалі.

На сайті Lemanzane.com рекомендують не їсти пінцу одразу, їй треба настоятися хоча б добу. Але це необов'язково. Навряд чи вийде цієї рекомендації дотриматися.

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Венеційська пінца

Інгредієнти:

  • 200 г кукурудзяного борошна;
  • 2 ч. л. розпушувача;
  • 100 г борошна;
  • 100 г цукру;
  • 1 л молока;
  • 60 г сушеного інжиру;
  • 40 г кедрових горіхів або будь-яких інших;
  • 60 г родзинок;
  • 80 мл грапи або іншого міцного алкоголю;
  • 100 г масла;
  • насіння фенхелю – за смаком.

Як приготувати:

  1. Родзинки замочити в грапі. Довести молоко до кипіння і всипати кукурудзяне борошно, варити 20 хвилин, збиваючи вінчиком, щоб не утворилися грудочки. Додати масло та насіння фенхелю, перемішати. Додати цукор.
  2. Щойно все охолоне, додати родзинки, кедрові горіхи та сушений інжир, попередньо нарізані дрібно.
  3. Додати і розпушувач, ретельно все перемішати.
  4. Вилити суміш на деко, добре розрівняти і випікати близько півтори години за температури 170 градусів.
  5. Дати пінці охолонути.