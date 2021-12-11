Венеційська пінца – чудовий зимовий десерт до чаю або глінтвейну

Важка, щільна та красива – складно знайти людей, які були б добре знайомі з венеційською пінцею. А дарма. Цей зимовий десерт вартий уваги.

Його люблять у регіоні Венето, зазвичай випікають і на свято Богоявлення 6 січня. Пінцу зручно брати на прогулянку, вона не стає гіршою, коли холодна.

Венеційська пінца / Фото: www.lemanzane.com

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Зовні схожа на запіканку, але сиру, як у цитрусовій мільячо, у пінци немає. Втім, канонів у рецептурі теж не існує – у кожної господині вона своя. Хіба що родзинки потрібно замочити в грапі так додати до тіста насіння фенхелю.

Грапу замінюємо іншим міцним алкоголем, а насіння фенхелю, якщо не подобається легкий присмак ліків, можна не брати взагалі.

На сайті Lemanzane.com рекомендують не їсти пінцу одразу, їй треба настоятися хоча б добу. Але це необов'язково. Навряд чи вийде цієї рекомендації дотриматися.

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Венеційська пінца

Інгредієнти:

200 г кукурудзяного борошна;

2 ч. л. розпушувача;

100 г борошна;

100 г цукру;

1 л молока;

60 г сушеного інжиру;

40 г кедрових горіхів або будь-яких інших;

60 г родзинок;

80 мл грапи або іншого міцного алкоголю;

100 г масла;

насіння фенхелю – за смаком.

Як приготувати: