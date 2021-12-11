Венеційська пінца – чудовий зимовий десерт до чаю або глінтвейну

Важка, щільна та красива – складно знайти людей, які були б добре знайомі з венеційською пінцею. А дарма. Цей зимовий десерт вартий уваги.
Його люблять у регіоні Венето, зазвичай випікають і на свято Богоявлення 6 січня. Пінцу зручно брати на прогулянку, вона не стає гіршою, коли холодна.
Венеційська пінца / Фото: www.lemanzane.com
Зовні схожа на запіканку, але сиру, як у цитрусовій мільячо, у пінци немає. Втім, канонів у рецептурі теж не існує – у кожної господині вона своя. Хіба що родзинки потрібно замочити в грапі так додати до тіста насіння фенхелю.
Грапу замінюємо іншим міцним алкоголем, а насіння фенхелю, якщо не подобається легкий присмак ліків, можна не брати взагалі.
На сайті Lemanzane.com рекомендують не їсти пінцу одразу, їй треба настоятися хоча б добу. Але це необов'язково. Навряд чи вийде цієї рекомендації дотриматися.
Венеційська пінца
Інгредієнти:
- 200 г кукурудзяного борошна;
- 2 ч. л. розпушувача;
- 100 г борошна;
- 100 г цукру;
- 1 л молока;
- 60 г сушеного інжиру;
- 40 г кедрових горіхів або будь-яких інших;
- 60 г родзинок;
- 80 мл грапи або іншого міцного алкоголю;
- 100 г масла;
- насіння фенхелю – за смаком.
Як приготувати:
- Родзинки замочити в грапі. Довести молоко до кипіння і всипати кукурудзяне борошно, варити 20 хвилин, збиваючи вінчиком, щоб не утворилися грудочки. Додати масло та насіння фенхелю, перемішати. Додати цукор.
- Щойно все охолоне, додати родзинки, кедрові горіхи та сушений інжир, попередньо нарізані дрібно.
- Додати і розпушувач, ретельно все перемішати.
- Вилити суміш на деко, добре розрівняти і випікати близько півтори години за температури 170 градусів.
- Дати пінці охолонути.