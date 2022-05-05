Вінегрет з квасолею – класичний рецепт і як правильно приготувати

Навіть такий нескладний салат, як вінегрет, має свої правила. І якщо їх дотримуватися в процесі приготування, ваш вінегрет ризикує стати бездоганним.
Найпопулярніші добавки до салату - квашена капуста та квасоля.
Як приготувати вінегрет з квасолею / Фото: Depositphotos
Обов'язково спробуйте урізноманітнити страву свіжим огірком у пропорції із солоним 1:1. Маринованими грибами, вони можуть бути будь-якими, або навіть моченим яблуком. Останнє надасть салату легкої кислинки.
Найсмачніше використовувати для заправки ароматну соняшникову олію.
Вінегрет з квасолею
Вінегрет з квасолею / Фото: Depositphotos
Інгредієнти:
- 300 г вареного або запеченого буряка;
- 150 г солоних огірків;
- 400 г консервованої або відвареної квасолі;
- 1 маленька червона цибулина;
- 50 г дрібно нарізаних кропу та кінзи або петрушки;
- 40 мл олії;
- сіль і перець.
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Як приготувати:
- Нарізати кубиками солоні огірки, буряк, цибулю дрібно нарізати.
- Поєднати овочі з квасолею, додати дрібно нарізану зелень, олію, приправити сіллю та перцем.
- Подавати одразу або дати салату настоятися в холодильнику.
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