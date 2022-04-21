Повітряні та швидкі пампушки на сніданок – замішуються на кефірі

Такий вид тіста і спосіб його приготування (смаження) дуже зручний, тим паче коли немає часу щось готувати вранці.
А ще пампушки – це теплий спогад про бабусь та дитинство в цілому.
Швидкі пампушки на сніданок / Фото: instagram.com/natalia_plenis/
Отже, всі інгредієнти мають бути теплими, кефір можна трохи навіть підігріти. Тісту не потрібне вистоювання. Щойно воно буде замішано, можна розкочувати тісто.
Пампушки не солодкі, їх можна їсти замість хліба або з чаєм, намазавши на них варення.
Рецепт знайшли на каналі Дуже смачно!
Пампушки на кефірі
Інгредієнти:
- кефір (теплий) – 500 мл;
- сода – 0,5 ч. л.;
- олія – 50 мл;
- яйце;
- дрібка солі;
- цукор – 50 г;
- борошно – 600 г.
У Марокко теж є свої пампушки або коржики. Готують їх з манки та різних овочів. Рецепт читайте тут.
Як приготувати:
- Теплий кефір з'єднати з олією, цукром, сіллю та содою. Перемішати. Вбити яйце і ще раз перемішати вінчиком.
- Частинами додати просіяне борошно. Замісити м'яке тісто, трохи вимісити на поверхні. Розділити на рівні частини. Розкачати завтовшки до 1 см.
- Обсмажити на розігрітій олії, викласти на паперову серветку.
Докладніше про заміс тіста для цих пампушок дивіться у відео.
У Грузії вранці смажать коржі мчаді , Для них потрібна кукурудзяна мука.