Збити гречку з яйцями, додати обсмажену цибулю та моркву – рецепт смачного обіду

У чому зручність такого роду рецептів – насамперед у тому, що потрібні продукти, запаси яких є напевно. Наприклад, якщо є гриби, то можна приготувати італійську страву гречото.
Тут варена гречка змішується з яйцями, обсмаженими овочами і перетворюється на гречаники.
Рецепт смачного обіду з гречки / Фото: SUPER KELINCHAK
На каналі SUPER KELINCHAK пропонують подавати їх із соусом, як його зробити – побачите у ролику нижче.
Гречаники з цибулею та морквою
Інгредієнти:
- гречка – 300 г;
- вода – 500 мл;
- яйце – 3 шт.;
- цибуля, морква – по 1 шт.;
- сметана – 3 ст. л.;
- часник – 2 зубчики;
- панірувальні сухарі;
- сіль, перець та спеції – за смаком.
Ще один простий рецепт гречаників, які подаються зі сметанно-часниковим соусом, знайдете тут.
Як приготувати:
- Гречку ретельно промити. Відварити до готовності на середньому вогні.
- Цибулю нарізати, моркву натерти. Обсмажити до золотавого кольору.
- У гречку вбити яйця та перемішати за допомогою блендера.
- Додати цибулю з морквою, сметану, пропущений через прес часник і всі спеції. Перемішати.
- Сформувати гречаники, обваляти в сухарях та обсмажити до готовності.
Як зробити цей смачний обід – дивіться у цьому ролику.