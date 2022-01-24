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Яблука по-київськи – рецепт легкого десерту з кулінарної книги 1982 року

Ірина Маслова
24 січня, 08:23
Яблука запікаються, причому перед цим їх потрібно трохи бланшувати. Всередину пропонується покласти варення та полити соусом на основі сметани, яєць та цукру

Познайомимося зі швидким десертом зі "Збірки рецептур страв та кулінарних виробів" 1982 року виходу. Приблизно цього ж року, але в іншій книзі, було надруковано ще один десерт – "Наталкин пиріг".

Яблука по-київськи, як пропонувалося тоді, запікаються з варенням. З яким саме – не вказано. Є припущення, що це яблучне.

Яблука по-київськи (запечені) / Фото: instagram.com/vkusno_pryano/

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Цікавий соус для десерту. Жовтки потрібно розтерти з цукром, білки – зі сметаною, а потім поєднати обидві рідкі суміші.

У книзі пропонують прикрасити вже готові яблука рафінадною пудрою. Якщо її використовувати не хочеться, можна взяти корицю.

Яблука по-київськи (запечені)

Яблука по-київськи (запечені) / Фото: instagram.com/indiraverdi/

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Інгредієнти:

  • 5 шт. яблук;
  • варення;
  • 100 г сметани;
  • 2 яйця;
  • 50 г цукру;
  • лимонна кислота;
  • 30 г борошна;
  • цукрова пудра.

Тут дізнаєтеся ще про одне цікаве застосування яблук – рисово-творожну запіканку.

Як приготувати:

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  1. Яблука, очищені від шкірки, з видаленим насінням бланшувати до напівготовності в гарячій підкисленій воді. Викласти у форму для запікання. Всередину – варення по половині чайної ложки або за смаком.
  2. Для соусу жовтки розтерти з цукром, окремо збити білки й сметану. З'єднати рідкі суміші та додати борошно. Перемішати.
  3. Залити яблука яєчно-сметанним соусом та запікати за 160 градусів до готовності. Прикрасити цукровою пудрою.