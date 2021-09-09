Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Їжа

Яєчня менемен з Туреччини та ліниві фінські млинці – рецепти шкидкого сніданку з усього світу

Ірина Маслова
9 вересня, 07:01
Менемен можна сміливо порівнювати з ізраїльською шакшукою, але для останньої яйця не збиваються. Для менемена їх потрібно добре перемішати. А от фінські млинці печуться в духовці, тому вони й ліниві

Менемен в Туреччині не що інше, як "король сніданків". Насамперед сніданків для чоловіків. По суті, це яєчня з цибулею, помідорами і перцем. Дуже сильно нагадує ізраїльську шакшуку. Але додати в менемен можна м'ясо або гриби. Для ситості. Традиційно менемен з'їдається за допомогою злегка підсмаженого хліба замість виделки. Ну а в Фінляндії є свої власні млинці. Панукаку, або в перекладі – торт на сковороді. Готуються панукаку з традиційних інгредієнтів, але є особливість – млинці не смажаться на сковороді, а запікаються в духовці. Це дуже зручно, якщо часу для сніданку у вас небагато.

Яєчня менемен

Турецька яєчня менемен / Фото: Depositphotos

Яєчня менемен / Фото: instagram.com/kuxnya_miraa/

Реклама

Інгредієнти

  • 3 яйця;
  • 1 цибулина;
  • 3 помідори;
  • 3 солодких зелених перці;
  • 50 г вершкового масла;
  • петрушка;
  • сіль, духмяний перець;
  • гострий чорний перець;
  • паприка.

Спосіб приготування

  1. Дрібно нарізати всі овочі.
  2. Розтопити вершкове масло і карамелізувати цибулю.
  3. Додати подрібнений зелений перець, трохи обсмажити. Потім всипати помідори і добре їх протушкувати, щоб томатний сік загустів.
  4. Наприкінці додати спеції і яйця, перемішати. Готувати під кришкою ще дві хвилини.

Читайте також:

Реклама

Фінські млинці

Фінські ліниві млинці / Фото: instagram.com/ubelu/

Інгредієнти

  • 1 л молока;
  • 4 шт. яйця;
  • 100 г цукру;
  • 1,5 ч. л. солі;
  • 400 г борошна;
  • 50 г вершкового масла.

Спосіб приготування

Реклама
  1. Збити злегка яйця з цукром, додати сіль і молоко. Всипати борошно невеликими порціями, перемішуючи.
  2. У готове тісто додати розтоплене масло.
  3. Залишити тісто настоятися, доки духовка нагрівається до 225 градусів.
  4. Підготувати деко з високими краями, вистелити пергамент, змастити маслом.
  5. Щойно духовка нагріється, перелити тісто на деко і запікати 25 хвилин.
  6. Подавати з джемом, шоколадом, морозивом.

І ще один цікавий рецепт млинців окономіякі, цього разу з Японії, дізнаєтеся з цього матеріалу.