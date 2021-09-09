Яєчня менемен з Туреччини та ліниві фінські млинці – рецепти шкидкого сніданку з усього світу

Менемен в Туреччині не що інше, як "король сніданків". Насамперед сніданків для чоловіків. По суті, це яєчня з цибулею, помідорами і перцем. Дуже сильно нагадує ізраїльську шакшуку. Але додати в менемен можна м'ясо або гриби. Для ситості. Традиційно менемен з'їдається за допомогою злегка підсмаженого хліба замість виделки. Ну а в Фінляндії є свої власні млинці. Панукаку, або в перекладі – торт на сковороді. Готуються панукаку з традиційних інгредієнтів, але є особливість – млинці не смажаться на сковороді, а запікаються в духовці. Це дуже зручно, якщо часу для сніданку у вас небагато.

Яєчня менемен

Турецька яєчня менемен / Фото: Depositphotos

Яєчня менемен / Фото: instagram.com/kuxnya_miraa/

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Інгредієнти

3 яйця;

1 цибулина;

3 помідори;

3 солодких зелених перці;

50 г вершкового масла;

петрушка;

сіль, духмяний перець;

гострий чорний перець;

паприка.

Спосіб приготування

Дрібно нарізати всі овочі. Розтопити вершкове масло і карамелізувати цибулю. Додати подрібнений зелений перець, трохи обсмажити. Потім всипати помідори і добре їх протушкувати, щоб томатний сік загустів. Наприкінці додати спеції і яйця, перемішати. Готувати під кришкою ще дві хвилини.

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Фінські млинці

Фінські ліниві млинці / Фото: instagram.com/ubelu/

Інгредієнти

1 л молока;

4 шт. яйця;

100 г цукру;

1,5 ч. л. солі;

400 г борошна;

50 г вершкового масла.

Спосіб приготування

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Збити злегка яйця з цукром, додати сіль і молоко. Всипати борошно невеликими порціями, перемішуючи. У готове тісто додати розтоплене масло. Залишити тісто настоятися, доки духовка нагрівається до 225 градусів. Підготувати деко з високими краями, вистелити пергамент, змастити маслом. Щойно духовка нагріється, перелити тісто на деко і запікати 25 хвилин. Подавати з джемом, шоколадом, морозивом.

І ще один цікавий рецепт млинців окономіякі, цього разу з Японії, дізнаєтеся з цього матеріалу.