Яскраво-жовті яйця на Великдень – як правильно пофарбувати їх куркумою

Кольори та відтінки великодніх яєць залежать від наших уподобань. Зараз дуже поширене їхнє оформлення в патріотичних кольорах, для них теж потрібна куркума.

Цей натуральний барвник надасть яйцям красивого жовтого кольору, відтінки ви регулюйте самі.

Як легко пофарбувати яйця куркумою / Фото: Инстаграм

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Що більше куркуми буде у воді, то жовтішими будуть яйця. Насиченим стане колір, якщо потримати яйця після варіння трохи довше у воді, але вони можуть погано чиститися.

Щоб отримати мармурове забарвлення яєць, у воду з барвником потрібно додавати трохи олії. Подробиці читайте тут.

Як пофарбувати яйця куркумою

Яскравість кольору залежить від кількості куркуми

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Для початку яйця потрібно добре вимити содою або за допомогою щіточки.

Викладіть їх у каструлю і залийте водою. Вона має повністю покрити яйця. Тепер яйця треба дістати.

Розчініть куркуму у воді та ретельно перемішайте, щоб не було грудочок.

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Додайте у воду з куркумою по дві столові ложки оцту та солі.

Поставте каструлю на вогонь. Коли вода закипить, зменшіть вогонь та варіть яйця 10 хвилин.

Тепер яйця потрібно викласти в холодну воду, а коли охолонуть, протріть їх серветкою.

А докладніше про цей спосіб фарбування яєць дивіться у відео.