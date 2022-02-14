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Яйця Гемінґвей або яйця Копенгаген – простий рецепт класного сніданку

Ірина Маслова
14 лютого, 07:06
Цей сніданок поширений у Канаді, Новій Зеландії та Британії. По суті, це яйця Бенедикт, тільки подаються зі слабосоленою рибою

Найбільша складність у цьому сніданку – відварити яйця пашот. Тут можна ознайомитися з усіма деталями приготування яєць у різні способи.

Потім потрібно зробити голландський соус, це просто, ну й зібрати сніданок яйця Гемінґвей. Чому цей сніданок ще називається яйця Копенгаген – зрозуміло, вони подаються зі слабосоленою рибою. Паралель знайти можна, Данія – рибна країна.

Яйця Гемінґвей / Фото: indulgedevour.wordpress.com

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А от до чого тут ім'я письменника – так і лишається загадкою.

Подається на скибочках англійських мафінів, грубо кажучи, пшеничних булочок. Їх замінюємо тостовим або цільнозерновим хлібом.

У будь-якому разі це чудовий початок дня, до цього сніданку завжди хочеться повернутися.

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Рецепт від foodies.academy.

Яйця Гемінґвей

Яйця Гемінґвей / Фото: instagram.com/foodies.academy/

Інгредієнти:

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  • яйця – 4 шт.;
  • слабосолоний лосось – 100 г;
  • вершковий сир (за бажанням) – 100 г;
  • зелена цибуля;
  • сіль, копчена паприка;
  • хліб тостовий.

Для голландського соусу:

  • жовток – 2 шт.;
  • масло вершкове 82,5% – 100 г;
  • лимонний сік або бальзамічний білий оцет – 1 ст. л.;
  • сіль, перець;
  • щіпка мускатного горіха;
  • вода – 1 ст. л.

Рецепт яєчні песто, яка зробила маленьку революцію в TikTok знайдете тут .

Як приготувати:

  1. Обсмажити на сковороді тости на вершковому маслі на середньому вогні. Покласти на тарілки.
  2. Намастити тости вершковим сиром.
  3. Для соусу розтопити вершкове масло на повільному вогні та прибрати білу піну з поверхні.
  4. Відокремити 2 жовтки в миску, додати лимонний сік та воду. Помістити миску над водяною банею і поступово збити вінчиком, доки маса не збільшиться майже вдвічі.
  5. Порційно додавати гаряче розтоплене масло, збиваючи вінчиком. Додати сіль, мускатний горіх, перець. Збити до кремоподібного стану.
  6. Яйця розбити, не пошкодивши жовток, та помістити кожне яйце в окрему креманку.
  7. У каструлі з високими бортами закип'ятити воду. Вимкнути вогонь і дочекатися, доки з дна перестануть підніматися бульбашки. Акуратно додати яйця з креманок у воду і за 3 хвилини дістати шумівкою, розмістити на тости.
  8. Полити зверху голландським соусом і посипати паприкою. Додати дрібно нарізану зелену цибулю.