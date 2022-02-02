Йогуртові тости, схожі на чизкейк – рецепт смачного рекордсмена в TikTok

Варто якомусь нескладному, але вкрай симпатичному рецепту потрапити до TikTok, так він практично миттєво стає вірусним. Вірусним у нашому випадку читаємо як дуже популярним. Так сталося з гарною яєчнею песто.

Авторка цих тостів та експертка зі здорового харчування Ає Манфре. Як вона їх готує, побачите нижче.

Йогуртові тости

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Як приготувати йогуртові тости

Йогуртові тости / Фото: instagram.com/fitfuncore

Потрібен тостовий хліб, бажано свіжий. Руками зробіть поглиблення в центрі кожної скибочки.

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З'єднайте 200 мл грецького йогурту з одним яйцем та столовою ложкою кленового сиропу або меду та вилийте в поглиблення.

Ягоди та шматочки фруктів, а, може, й горіхи викладіть на йогуртову суміш.

Викладіть на застелене деко та готуйте в духовці 10-12 хвилин, доки йогрутова начинка не застигне і не забарвиться в золотавий колір.

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Як готує йогуртові тости авторка рецепта, дивіться у відео.