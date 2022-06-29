Заготівлі зі смородини на зиму – прості рецепти варення, желе та компоту (фото)

Варення зі смородини, може, й не таке популярне, як полуничне, але смачне точно. Тобто декілька баночок та компот, зокрема на зиму, не завадять. Тим паче ціна цієї ягоди не надто висока.

Автор швидкого варення з чорної смородини – Богдан Волинський – пропонує зробити одну порцію, щоб зрозуміти, чи підходить вам така кількість цукру.

Рецепти заготівель зі смородини на зиму

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Желе з червоної смородини – редакційний рецепт, ягоди та цукру береться в пропорції 1:1.

У компот зі смородини від zakatki_zakrutki можна брати ягоду одного сорту, а можна зробити асорті.

Компот зі смородини

Компот зі смородини

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Інгредієнти на 3-літрову банку:

червона смородина – ⅓ банки;

цукор – 1 склянка;

вода – 1,8 л.

Як приготувати:

Ягоди перебрати, промити, покласти в чисту банку. В емальовану каструлю налити воду, засипати цукор, довести до кипіння і кип'ятити до розчинення цукру. Залити сироп у банку зі смородиною. Банку закатати, перевернути вгору дном і укутати ковдрою на 12 годин.

Компоти з черешні можна пити зараз, а можна заготовити на зиму. Як це зробити – читайте тут.

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Швидке варення з чорної смородини

Швидке варення з чорної смородини на зиму

Інгредієнти на одну порцію:

1 склянка води;

8 склянок цукру;

6 склянок смородини.

Як приготувати:

Вилити воду в каструлю, додати половину цукру (4 склянки), поставити на вогонь та довести до кипіння. Весь цукор має розчинитись. Висипати смородину, довести до кипіння та варити 12 хвилин. Додати цукор (4 склянки), довести до кипіння та варити 5 хвилин. Гаряче варення розлити в банки, дати охолонути, накрити кришкою і зберігати в прохолодному місці.

В Англії з чорної смородини готують напій кордіал, його рецепт тут.

Желе з червоної смородини на зиму

Желе з червоної смородини

Інгредієнти:

ягода – 500 г;

цукор – близько 500 г.

Як приготувати:

Ягоди промити, перебрати, добре просушити. Додати цукор і ретельно перемішати. Залишити на 10-15 хвилин. Коли з'явиться сік, перемішати ще раз і поставити каструлю на максимальний вогонь. Довести до кипіння та появи піни. Піну прибрати, варити 5 хвилин, зняти з вогню. Гарячу смородину протерти через сито. Протерте желе ще раз прогріти та перелити в стерилізовані банки.

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