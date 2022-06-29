Заготівлі зі смородини на зиму – прості рецепти варення, желе та компоту (фото)

Варення зі смородини, може, й не таке популярне, як полуничне, але смачне точно. Тобто декілька баночок та компот, зокрема на зиму, не завадять. Тим паче ціна цієї ягоди не надто висока.
Автор швидкого варення з чорної смородини – Богдан Волинський – пропонує зробити одну порцію, щоб зрозуміти, чи підходить вам така кількість цукру.
Рецепти заготівель зі смородини на зиму
Желе з червоної смородини – редакційний рецепт, ягоди та цукру береться в пропорції 1:1.
У компот зі смородини від zakatki_zakrutki можна брати ягоду одного сорту, а можна зробити асорті.
Компот зі смородини
Інгредієнти на 3-літрову банку:
- червона смородина – ⅓ банки;
- цукор – 1 склянка;
- вода – 1,8 л.
Як приготувати:
- Ягоди перебрати, промити, покласти в чисту банку.
- В емальовану каструлю налити воду, засипати цукор, довести до кипіння і кип'ятити до розчинення цукру.
- Залити сироп у банку зі смородиною.
- Банку закатати, перевернути вгору дном і укутати ковдрою на 12 годин.
Компоти з черешні можна пити зараз, а можна заготовити на зиму. Як це зробити – читайте тут.
Швидке варення з чорної смородини
Інгредієнти на одну порцію:
- 1 склянка води;
- 8 склянок цукру;
- 6 склянок смородини.
Як приготувати:
- Вилити воду в каструлю, додати половину цукру (4 склянки), поставити на вогонь та довести до кипіння. Весь цукор має розчинитись.
- Висипати смородину, довести до кипіння та варити 12 хвилин.
- Додати цукор (4 склянки), довести до кипіння та варити 5 хвилин.
- Гаряче варення розлити в банки, дати охолонути, накрити кришкою і зберігати в прохолодному місці.
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Желе з червоної смородини на зиму
Інгредієнти:
- ягода – 500 г;
- цукор – близько 500 г.
Як приготувати:
- Ягоди промити, перебрати, добре просушити.
- Додати цукор і ретельно перемішати. Залишити на 10-15 хвилин.
- Коли з'явиться сік, перемішати ще раз і поставити каструлю на максимальний вогонь.
- Довести до кипіння та появи піни. Піну прибрати, варити 5 хвилин, зняти з вогню.
- Гарячу смородину протерти через сито.
- Протерте желе ще раз прогріти та перелити в стерилізовані банки.
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