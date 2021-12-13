Закуска "Мухомори" на Новий рік: ніжки із сиру та яєць, капелюшки – помідори чері

Дехто може сказати, що ці "мухомори" складаються з дуже простих інгредієнтів. Мовляв, не зовсім урочисто. Адже на Новий рік хочеться якихось особливих закусок.
Але разом з тим, сперечатися, що це не буде смачно, – неправильно. Потрібен хороший твердий сир та варені яйця. Саме вони формуватимуть ніжки "мухоморів".
Закуска "Мухомори" на Новий рік-2022 / Фото: Готовим с ЛЮБОВЬЮ
Стоятиме закуска на кільці з огірка. І не забудьте прикрасити майонезом або сметаною властивими крапками капелюшки з помідорів чері.
Рецепт взято у каналу Готуємо з ЛЮБОВ'Ю.
Закуска "Мухомори"
Інгредієнти:
- 150 г твердого сиру;
- 3 варені яйця;
- 1 зубок часнику;
- 2 ст. л. майонезу;
- 2 огірки;
- 12 помідорів чері;
- сіль, перець, листя салату.
Як приготувати:
- Натерти сир на дрібній тертці. Варені яйця натерти на великій тертці. Змішати яйця, сир майонез, подрібнений часник. Довести до смаку сіль та перець. Відправити у холодильник.
- Огірок нарізати кільцями, помідори – навпіл.
- На кожне кружальце огірка, за допомогою змоченої у воді ложки, сформувати та викласти ніжки грибів.
- Зверху викласти половинки помідора. Подавати на тарілці, застеленій листям салату.
- З майонезу або сметани оформити капелюшки "мухоморів".