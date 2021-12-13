Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Їжа

Закуска "Мухомори" на Новий рік: ніжки із сиру та яєць, капелюшки – помідори чері

Ірина Маслова
13 грудня, 12:05
Крім цих продуктів, потрібні свіжі огірки. На них стоятимуть "мухомори". Сир та яйця з'єднаються за допомогою домашнього майонезу або густої сметани

Дехто може сказати, що ці "мухомори" складаються з дуже простих інгредієнтів. Мовляв, не зовсім урочисто. Адже на Новий рік хочеться якихось особливих закусок.

Але разом з тим, сперечатися, що це не буде смачно, – неправильно. Потрібен хороший твердий сир та варені яйця. Саме вони формуватимуть ніжки "мухоморів".

Закуска "Мухомори" на Новий рік-2022 / Фото: Готовим с ЛЮБОВЬЮ

Реклама

Стоятиме закуска на кільці з огірка. І не забудьте прикрасити майонезом або сметаною властивими крапками капелюшки з помідорів чері.

Рецепт взято у каналу Готуємо з ЛЮБОВ'Ю.

Закуска "Мухомори"

Інгредієнти:

Реклама
  • 150 г твердого сиру;
  • 3 варені яйця;
  • 1 зубок часнику;
  • 2 ст. л. майонезу;
  • 2 огірки;
  • 12 помідорів чері;
  • сіль, перець, листя салату.

Як приготувати:

  1. Натерти сир на дрібній тертці. Варені яйця натерти на великій тертці. Змішати яйця, сир майонез, подрібнений часник. Довести до смаку сіль та перець. Відправити у холодильник.
  2. Огірок нарізати кільцями, помідори – навпіл.
  3. На кожне кружальце огірка, за допомогою змоченої у воді ложки, сформувати та викласти ніжки грибів.
  4. Зверху викласти половинки помідора. Подавати на тарілці, застеленій листям салату.
  5. З майонезу або сметани оформити капелюшки "мухоморів".