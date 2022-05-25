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Знаменитий цукровий пиріг зі смаком вершкового крему – дуже простий рецепт

Ірина Маслова
25 травня, 09:03
Але це не означає, що коли цукровий, то буде дуже солодким. Зовсім трохи його треба в тісто і для соусу – він заливає тісто перед випіканням, повністю просочуючи пиріг

Будь-який, навіть найпростіший пиріг, може здивувати своєю чарівністю. Це стосується яблучного з Ірландії зі штрейзелем, цим, власне, і відомий французький цукровий пиріг.

Він дуже пишний, потрібні дріжджі та вистоювання тіста – після замісу та перед випіканням.

Рецепт французького цукрового пирога

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Коли духовка буде розігріта, зробіть отвори в пирозі та залийте в них соус на основі вершків, цукру та вершкового масла.

Рецепт побачили на каналі Дуже смачно!.

Французький цукровий пиріг

Французький цукровий пиріг

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Інгредієнти:

  • молоко – 200 мл;
  • цукор – 2 ст. л.;
  • дріжджі сухі – 2 ч. л. або 25 г свіжих;
  • яйце – 2 шт.;
  • масло вершкове – 120 г;
  • ванілін – пів пакетика;
  • дрібка солі;
  • борошно – 470 г (+-).

Для соусу:

  • цукор – 120 г;
  • масло вершкове – 50 г;
  • ванілін – пів пакетика;
  • вершки 20% – 120 мл.

Як приготувати:

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  1. З'єднати тепле молоко, цукор та дріжджі. Залишити на 5-10 хвилин.
  2. Додати яйця, цукор, тепле вершкове масло, ванілін та просіяне борошно. Замісити тісто. Залишити відпочити на 50 хвилин.
  3. Для соусу з'єднати масло, цукор та ванілін. Ретельно перетерти.
  4. Викласти в застелену й змащену маслом форму і залишити ще на 25 хвилин. Зробити поглиблення та розподілити соус.
  5. Випікати у розігрітій до 180 градусів духовці 25-30 хвилин.

Яким симпатичним є цукровий пиріг, можна побачити у відео.

Обов'язково варто спробувати максимально простий пиріг "5 ложок", він замішується на кефірі.