Зрази князя Радзивілла – рецепт красивої м'ясної страви

М'ясних страв з цікавою інтерпретацією та назвою існує чимало. Поки що у цьому плані лідирує естонський рулет "Довгий хлопчик" з вареним яйцем усередині.
Назва цих зраз із Польщі носить ім'я князя Радзивілла.
Радзивіллівські зрази / Фото: instagram.com/vinegretteblog/
Саме у його домі, на прийомі з приводу сходження на престол короля Генріха ІІІ Валуа, подали цю страву.
Вона була такою дивовижною, що наступний королівський келих було піднято за князя та його кухарів.
Як повідомляють на сайті Kuron.com.pl, радзивіллівські зрази подавали з гречкою або укладали в порожні батони з цільнозернового хліба, поливали соусом та запікали.
Радзивіллівські зрази
Радзивіллівські зрази / Фото: bookandcook.pl
Інгредієнти:
- 1 кг хорошої яловичини;
- 250 г бекону;
- 250 г цільнозернового хліба;
- 1 яйце;
- 4 цибулини;
- 250 мл вершків 22%;
- борошно;
- 250 г вершкового масла для обсмажування;
- сіль, перець, спеції.
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Як приготувати:
- Нарізати яловичину скибочками і відбити кожну скибочку змоченим у воді молотком через плівку.
- Бекон, обрізки яловичини, цибулю та хліб двічі пропустити через м'ясорубку. Додати яйце та спеції, сіль та перець, перемішати.
- Додати начинку на скибочки яловичини, загорнути та зв'язати ниткою.
- Обваляти в борошні і обсмажити на гарячому маслі до золотавого кольору з усіх боків.
- Протушкувати зрази на слабкому вогні, наприкінці влити вершки та готувати ще 20-25 хвилин.