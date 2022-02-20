Зрази князя Радзивілла – рецепт красивої м'ясної страви

М'ясних страв з цікавою інтерпретацією та назвою існує чимало. Поки що у цьому плані лідирує естонський рулет "Довгий хлопчик" з вареним яйцем усередині.

Назва цих зраз із Польщі носить ім'я князя Радзивілла.

Радзивіллівські зрази / Фото: instagram.com/vinegretteblog/

Реклама

Саме у його домі, на прийомі з приводу сходження на престол короля Генріха ІІІ Валуа, подали цю страву.

Вона була такою дивовижною, що наступний королівський келих було піднято за князя та його кухарів.

Як повідомляють на сайті Kuron.com.pl, радзивіллівські зрази подавали з гречкою або укладали в порожні батони з цільнозернового хліба, поливали соусом та запікали.

Реклама

Радзивіллівські зрази

Радзивіллівські зрази / Фото: bookandcook.pl

Інгредієнти:

1 кг хорошої яловичини;

250 г бекону;

250 г цільнозернового хліба;

1 яйце;

4 цибулини;

250 мл вершків 22%;

борошно;

250 г вершкового масла для обсмажування;

сіль, перець, спеції.

І ще три рецепти м'ясних зраз знайдете тут.

Реклама

Як приготувати: