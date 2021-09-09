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10 салатів вересня, які ви захочете готувати цілий рік

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
9 вересня, 13:52
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Особливість салатів вересня – присутність в них або винограду, або груші, або інжиру з горіхами. Кожен з цих інгредієнтів по-своєму відтіняють і покращують смак сиру, качки, курки і овочів
Рецепти салатів вересня
Рецепти салатів вересня / Фото: instagram.com/yuliaburg/

Вересень – зручний місяць для яскравого розмаїття салатів. Не просто овочевих, а вишуканих з несподіваним поєднанням інгредієнтів. Наприклад, груша прекрасно смакує із селерою в компанії з м'яким сиром, а інжир в поєднанні з прошуто – справді розкішна святкова страва. Якщо любите готувати салати з м'ясом або птицею, спробуйте салат з качкою і пряною сливою.

Теплий салат з куркою, баклажанами і перцем під горіховою заправкою

Теплий салат з куркою, баклажаном в горіховій заправці
Теплий салат з куркою, баклажаном в горіховій заправці / Фото: instagram.com/salaty.zakuski/

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Інгредієнти

  • 2 шт. баклажани
  • 2 шт. томати
  • 1 шт. перець болгарський
  • 100 г курка відварна або смажена
  • листя салату

Для заправки

  • 100 г яблучне пюре
  • по 2 ст. л. соєвий соус, оливкова олія
  • 1 ст. л. яблучний оцет 6%
  • 20 г арахіс солоний
  • 1 зуб. часник

Спосіб приготування

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  1. Для заправки горіхи подрібнити в блендері або в ступці. У яблучне пюре ввести подрібнений часник, соєвий соус, олію, оцет і горіхи. Добре збити.
  2. Баклажани і перець нарізати і опустити в киплячу воду на 3-4 хвилини, відкинути на друшляк.
  3. Посолити, поперчити, обсмажити у борошні кілька хвилин.
  4. На тарілку викласти листя салату, баклажани, перець, курку, томати, заправити соусом.

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Салат "Вальдорф"

Салат "Вальдорф"
Салат "Вальдорф" / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

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  • 1 куряча грудка
  • 1/3 склянки волоських горіхів
  • 1/2 білої цибулини
  • 1 яблуко Грені Сміт
  • 1 ск. винограду без кісточок
  • 2 стебла селери
  • 80 мл майонезу (бажано домашнього)
  • 1 ст. л. оливкової або соняшникової олії
  • 1 ст. л. лимонного соку
  • сіль, мелений чорний перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Очистити і тонко нарізати овочі і фрукти. Виноградини, якщо вони великі, розрізати навпіл; селеру очистити від жорстких зовнішніх волокон і нарізати скибками завтовшки 3-5 мм, як і очищені від серцевини яблука.
  2. Скибочки яблук збризнути лимонним соком і перемішати.
  3. Приготувати домашній майонез і додати в нього дрібно нарізану цибулю.
  4. Курячі грудки відбити між двома листами харчової плівки або пергаменту завтовшки до 1,5 см. Рясно приправити сіллю і перцем, обсмажити в олії на середньому вогні. Дати охолонути 10 хвилин перед складанням салату.
  5. Нарізати курячі відбивні на скибочки або кубики завтовшки 1 см. Викласти в миску, посипати рубаними волоськими горіхами, залишити кілька половинок, щоби прикрасити салат при подачі. Додати інші інгредієнти, сіль і перець за смаком.

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Салат із селерою і яблуком

Салат з селерою і яблуком
Салат з селерою і яблуком / Фото: instagram.com/baranova8807/

Інгредієнти

  • по 3-4 шт. яблука, стебла селери
  • 150 г волоських горіхів
  • 30 шт. виноградин
  • зелень для прикраси

Для заправки

  • 1/2 склянки майонезу або сметани
  • 1 ч. л. з гіркою діжонської гірчиці
  • 1/2 ч. л. солі
  • 1/4 ч. л. меленого чорного перцю

Спосіб приготування

  1. Яблука очистити від серцевини і нарізати соломкою. Стебла селери теж нарізаємо тонкою соломкою.
  2. Горіхи злегка обсмажити на сухій сковороді. Остудити і порубати ножем залишивши 4-5 ядер цілими для прикраси
  3. Виноград розрізати навпіл.
  4. Змішати всі інгредієнти для заправки.
  5. У салатник викласти яблука, стебла селери, горіхи і виноград. Перемішати.
  6. Додати заправку і знову добре перемішати.

Салат з копченою куркою і виноградом

Салат з копченою куркою і виноградом
Салат з копченою куркою і виноградом / Фото: instagram.com/oksanaqueenbishkek/

Інгредієнти

  • 200 г курка холодного копчення
  • 25 шт. виноград без кісточок
  • салат айсберг
  • 2 ст. л. кедрові горіхи
  • 1 шт. волоський горіх

Для заправки

  • 3 ст. л. оливкова олія
  • 1 ст. л. яблучний оцет
  • 1 шт. жовток
  • сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Ягоди винограду розрізати навпіл. Салат крупно нарізати або нарвати руками.
  2. Для заправки змішати жовток одного яйця з оливковою олією до однорідної консистенції, додати решту інгредієнтів.
  3. Курку нарізати тонкою соломкою. Горіхи підсмажити на сухій сковороді. Волоський горіх подрібнити.
  4. Викласти листя салату в тарілку, на них – курку, виноград, полити заправкою і посипати горіхами.

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Салат з грушею і селерою

Рецепти салатів з грушею
Рецепти салатів з грушею / Фото: Pixabay

Інгредієнти

  • 4 стебла селери
  • 2 груші "Бартлет"
  • 1/2 склянки смажених волоських горіхів, подрібнених
  • 75 г блакитного сиру
  • 6 листя латуку

Для заправки

  • 2 ст. л меду
  • 2 ст. л. яблучного оцту
  • мелений чорний перець, сіль – за смаком

Спосіб приготування

  1. Розріжте стебла селери уздовж навпіл і перекладіть у миску з крижаною водою. Залиште на 15 хвилин, просушіть і наріжте.
  2. Груші за бажанням очистіть. Видаліть серцевину, наріжте кубиками або скибками.
  3. Викладіть груші, селеру, горіхи і шматочки блакитного сиру на салатні листя.
  4. У мисці змішайте яблучний оцет, мед, трохи солі та перцю. Оцет можна замінити столовою ложкою лимонного соку.
  5. Полийте салат з грушею заправкою і подавайте.

Курячий салат з виноградом

Салат з авокадо, куркою і виноградом
Салат з авокадо, куркою і виноградом / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 1 невеликий пучок листового салату
  • 1 куряча грудка (відварена)
  • 2 стебла селери
  • 250 г винограду без кісточок (переважно суміші зеленого і червоного)
  • 1 – 1/2 шт. авокадо
  • 100 г консервованого або відвареного нуту
  • 2 ст. л. підсмажених волоських горіхів
  • 1/2 склянки натурального йогурту або 2.ст. л. суміші оливкової олії з лимонним соком
  • 1/2 ч. л. карі або за смаком
  • сіль і чорний перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Салат помити і порвати руками в миску.
  2. Курячі грудки довільно нарізати.
  3. Селеру дрібно нарубати, виноград зняти з грон.
  4. Авокадо почистити і нарізати кубиками або часточками.
  5. Змішати всі інгредієнти. Посолити, поперчити, додати карі.
  6. Заправити салат йогуртом або лимонним соком з оливковою олією.

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Осінній салат з баклажанів з помідорами

Теплий салат з баклажанів
Теплий салат з баклажанів / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 1 баклажан
  • 1 помідор
  • 1/2 шт. великої червоної цибулини
  • Невеликий пучок базиліка
  • Невеликий пучок м'яти
  • Невеликий пучок тархуна
  • 2 ст. л. оливкового масла Extra Virgin
  • 2 ст. л. оцту
  • щіпка сумаху

Для заправки

  • 1 зубчик часнику
  • 2 ст. л. оливкової олії Extra Virgin
  • 1 щіпка морської солі

Спосіб приготування

  1. Баклажан нарізати товстими кружальцями, викласти в миску, влити 2 ст. ложки оливкової олії і все перемішати.
  2. Розігріти сковороду-гриль, викласти кружальця баклажана і обсмажувати по 3-4 хвилини з кожного боку.
  3. Помідор нарізати великими часточками.
  4. Цибулю почистити і нарізати великими часточками.
  5. Залити цибулю оцтом і дати йому злегка замаринувати, потім оцет злити.
  6. Приготувати заправку: часник почистити і розтерти в ступці разом із сіллю в пюре, потім влити оливкову олію і ще раз усе розтерти.

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Салат з качкою і сливою

Салат з качкою та сливою
Салат з качкою та сливою / Фото: Depositphotos

Інгредієнти для салату

  • 1 ст. л. оливкової олії
  • сіль і перець
  • 1/2 ч. л. сушеного коріандру
  • 2 хороші качині грудки
  • 4 ст. л. рідкого меду
  • 1 середній пакет салатного міксу

Для пряних слив

  • 4 стиглих сливи
  • 2/3 склянки червоного вина
  • 4 гвоздики, 3 стручки кардамону, 1/2 палички кориці
  • 1 ст. л. цукру

Для заправки

  • мед
  • гірчиця
  • лимонний сік/бальзамічний оцет
  • оливкова олія

Спосіб приготування

  1. Розріжте кожну сливу приблизно на шість частин, видаливши кісточки. Додайте в невелику каструлю сливи, вино, спеції і цукор. Залиште на повільному вогні мінімум на 10 хвилин. Дістаньте сливи і відкладіть, залишивши рідина випаровуватися.
  2. Тим часом зробіть насічки на качиних грудках, надрізавши шкіру з інтервалом в 1 см. Приправте сіллю, перцем і коріандром.
  3. Попередньо нагрійте духовку до 180 градусів, а потім на плиті розігрійте сковороду з оливковою олією.
  4. Обсмажуйте качині грудки шкіркою вниз 3-4 хвилини або до золотистого кольору. Переверніть грудку, злийте жир зі сковороди і помістіть у духовку, збризніть медом і готуйте ще 5-7 хвилин у духовці. Накрийте їх фольгою. Грудки залишатимуться рожевими всередині.
  5. Тим часом приготуйте салат, додайте сливи. Потім наріжте качку тонкими скибочками, додайте в салат. Заправте сумішшю меду, гірчиці, лимонного соку/бальзамічного оцту і оливкової олії.

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Салат з груші з блакитним сиром і руколою

Салат з груші з блакитним сиром і руколою
Салат з груші з блакитним сиром і руколою / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 1 великий пучкок руколи
  • 1 стигла груша з щільною м'якоттю
  • 100 г сиру дор блю або будь-якого іншого сиру з блакитною пліснявою
  • жменю смажених горіхів – кешью, волоських або кедрових
  • оливкова олія
  • світлий бальзамічний оцет
  • сіль, перець

Спосіб приготування

  1. Руколу замочити на 30 хвилин у холодній воді, помити і обсушити.
  2. Грушу почистити і нарізати кубиками або тонкими скибочками.
  3. Викласти на тарілку зелень, зверху розкласти шматочки груші і блакитного сиру. Додати горішки.
  4. Посипати салат сіллю і перцем, скропити оливковою олією і бальзамічним оцтом.

Салат з інжиру з прошуто і сиром

Салат з інжиром
Салат з інжиром / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 5 шт. свіжий інжир
  • 1 пучок руколи або салатний мікс
  • 100-150 г козячий сир або з пліснявою
  • 75 г пармська шинка, прошуто або хамон
  • жменя горіхів
  • 3 ст. л. оливкова олія
  • 2 ч. л. мед
  • 1-2 ч. л. лимонний сік
  • сіль – за смаком

Спосіб приготування

  1. Інжир помити і розрізати на 4-8 частин.
  2. Руколу крупно нарізати або порвати руками.
  3. Шинку злегка підсмажити на сковороді без жиру, щоб вона дала аромат.
  4. Горіхи підсушити в духовці або на сковороді.
  5. Змішати оливкову олію, мед, лимонний сік і сіль для заправки.
  6. Викласти на тарілку руколу, шинку, горіхи, інжир, нарізаний сир, заправити і перемішати.
  7. Подавати салат з інжиром одразу після приготування.

І ще 10 рецептів легких овочевих салатів, які ви не втомитеся готувати, зібрані тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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