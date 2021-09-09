10 салатів вересня, які ви захочете готувати цілий рік

Вересень – зручний місяць для яскравого розмаїття салатів. Не просто овочевих, а вишуканих з несподіваним поєднанням інгредієнтів. Наприклад, груша прекрасно смакує із селерою в компанії з м'яким сиром, а інжир в поєднанні з прошуто – справді розкішна святкова страва. Якщо любите готувати салати з м'ясом або птицею, спробуйте салат з качкою і пряною сливою.
Теплий салат з куркою, баклажанами і перцем під горіховою заправкою
Інгредієнти
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- 2 шт. баклажани
- 2 шт. томати
- 1 шт. перець болгарський
- 100 г курка відварна або смажена
- листя салату
Для заправки
- 100 г яблучне пюре
- по 2 ст. л. соєвий соус, оливкова олія
- 1 ст. л. яблучний оцет 6%
- 20 г арахіс солоний
- 1 зуб. часник
Спосіб приготування
- Для заправки горіхи подрібнити в блендері або в ступці. У яблучне пюре ввести подрібнений часник, соєвий соус, олію, оцет і горіхи. Добре збити.
- Баклажани і перець нарізати і опустити в киплячу воду на 3-4 хвилини, відкинути на друшляк.
- Посолити, поперчити, обсмажити у борошні кілька хвилин.
- На тарілку викласти листя салату, баклажани, перець, курку, томати, заправити соусом.
3 салати з теплих овочів для затишного обіду та вечері
Салат "Вальдорф"
Інгредієнти
- 1 куряча грудка
- 1/3 склянки волоських горіхів
- 1/2 білої цибулини
- 1 яблуко Грені Сміт
- 1 ск. винограду без кісточок
- 2 стебла селери
- 80 мл майонезу (бажано домашнього)
- 1 ст. л. оливкової або соняшникової олії
- 1 ст. л. лимонного соку
- сіль, мелений чорний перець – за смаком
Спосіб приготування
- Очистити і тонко нарізати овочі і фрукти. Виноградини, якщо вони великі, розрізати навпіл; селеру очистити від жорстких зовнішніх волокон і нарізати скибками завтовшки 3-5 мм, як і очищені від серцевини яблука.
- Скибочки яблук збризнути лимонним соком і перемішати.
- Приготувати домашній майонез і додати в нього дрібно нарізану цибулю.
- Курячі грудки відбити між двома листами харчової плівки або пергаменту завтовшки до 1,5 см. Рясно приправити сіллю і перцем, обсмажити в олії на середньому вогні. Дати охолонути 10 хвилин перед складанням салату.
- Нарізати курячі відбивні на скибочки або кубики завтовшки 1 см. Викласти в миску, посипати рубаними волоськими горіхами, залишити кілька половинок, щоби прикрасити салат при подачі. Додати інші інгредієнти, сіль і перець за смаком.
Салат із селерою і яблуком
Інгредієнти
- по 3-4 шт. яблука, стебла селери
- 150 г волоських горіхів
- 30 шт. виноградин
- зелень для прикраси
Для заправки
- 1/2 склянки майонезу або сметани
- 1 ч. л. з гіркою діжонської гірчиці
- 1/2 ч. л. солі
- 1/4 ч. л. меленого чорного перцю
Спосіб приготування
- Яблука очистити від серцевини і нарізати соломкою. Стебла селери теж нарізаємо тонкою соломкою.
- Горіхи злегка обсмажити на сухій сковороді. Остудити і порубати ножем залишивши 4-5 ядер цілими для прикраси
- Виноград розрізати навпіл.
- Змішати всі інгредієнти для заправки.
- У салатник викласти яблука, стебла селери, горіхи і виноград. Перемішати.
- Додати заправку і знову добре перемішати.
Салат з копченою куркою і виноградом
Інгредієнти
- 200 г курка холодного копчення
- 25 шт. виноград без кісточок
- салат айсберг
- 2 ст. л. кедрові горіхи
- 1 шт. волоський горіх
Для заправки
- 3 ст. л. оливкова олія
- 1 ст. л. яблучний оцет
- 1 шт. жовток
- сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування
- Ягоди винограду розрізати навпіл. Салат крупно нарізати або нарвати руками.
- Для заправки змішати жовток одного яйця з оливковою олією до однорідної консистенції, додати решту інгредієнтів.
- Курку нарізати тонкою соломкою. Горіхи підсмажити на сухій сковороді. Волоський горіх подрібнити.
- Викласти листя салату в тарілку, на них – курку, виноград, полити заправкою і посипати горіхами.
8 продуктів, які не варто купувати про запас
Салат з грушею і селерою
Інгредієнти
- 4 стебла селери
- 2 груші "Бартлет"
- 1/2 склянки смажених волоських горіхів, подрібнених
- 75 г блакитного сиру
- 6 листя латуку
Для заправки
- 2 ст. л меду
- 2 ст. л. яблучного оцту
- мелений чорний перець, сіль – за смаком
Спосіб приготування
- Розріжте стебла селери уздовж навпіл і перекладіть у миску з крижаною водою. Залиште на 15 хвилин, просушіть і наріжте.
- Груші за бажанням очистіть. Видаліть серцевину, наріжте кубиками або скибками.
- Викладіть груші, селеру, горіхи і шматочки блакитного сиру на салатні листя.
- У мисці змішайте яблучний оцет, мед, трохи солі та перцю. Оцет можна замінити столовою ложкою лимонного соку.
- Полийте салат з грушею заправкою і подавайте.
Курячий салат з виноградом
Інгредієнти
- 1 невеликий пучок листового салату
- 1 куряча грудка (відварена)
- 2 стебла селери
- 250 г винограду без кісточок (переважно суміші зеленого і червоного)
- 1 – 1/2 шт. авокадо
- 100 г консервованого або відвареного нуту
- 2 ст. л. підсмажених волоських горіхів
- 1/2 склянки натурального йогурту або 2.ст. л. суміші оливкової олії з лимонним соком
- 1/2 ч. л. карі або за смаком
- сіль і чорний перець – за смаком
Спосіб приготування
- Салат помити і порвати руками в миску.
- Курячі грудки довільно нарізати.
- Селеру дрібно нарубати, виноград зняти з грон.
- Авокадо почистити і нарізати кубиками або часточками.
- Змішати всі інгредієнти. Посолити, поперчити, додати карі.
- Заправити салат йогуртом або лимонним соком з оливковою олією.
Осінній салат з баклажанів з помідорами
Інгредієнти
- 1 баклажан
- 1 помідор
- 1/2 шт. великої червоної цибулини
- Невеликий пучок базиліка
- Невеликий пучок м'яти
- Невеликий пучок тархуна
- 2 ст. л. оливкового масла Extra Virgin
- 2 ст. л. оцту
- щіпка сумаху
Для заправки
- 1 зубчик часнику
- 2 ст. л. оливкової олії Extra Virgin
- 1 щіпка морської солі
Спосіб приготування
- Баклажан нарізати товстими кружальцями, викласти в миску, влити 2 ст. ложки оливкової олії і все перемішати.
- Розігріти сковороду-гриль, викласти кружальця баклажана і обсмажувати по 3-4 хвилини з кожного боку.
- Помідор нарізати великими часточками.
- Цибулю почистити і нарізати великими часточками.
- Залити цибулю оцтом і дати йому злегка замаринувати, потім оцет злити.
- Приготувати заправку: часник почистити і розтерти в ступці разом із сіллю в пюре, потім влити оливкову олію і ще раз усе розтерти.
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Салат з качкою і сливою
Інгредієнти для салату
- 1 ст. л. оливкової олії
- сіль і перець
- 1/2 ч. л. сушеного коріандру
- 2 хороші качині грудки
- 4 ст. л. рідкого меду
- 1 середній пакет салатного міксу
Для пряних слив
- 4 стиглих сливи
- 2/3 склянки червоного вина
- 4 гвоздики, 3 стручки кардамону, 1/2 палички кориці
- 1 ст. л. цукру
Для заправки
- мед
- гірчиця
- лимонний сік/бальзамічний оцет
- оливкова олія
Спосіб приготування
- Розріжте кожну сливу приблизно на шість частин, видаливши кісточки. Додайте в невелику каструлю сливи, вино, спеції і цукор. Залиште на повільному вогні мінімум на 10 хвилин. Дістаньте сливи і відкладіть, залишивши рідина випаровуватися.
- Тим часом зробіть насічки на качиних грудках, надрізавши шкіру з інтервалом в 1 см. Приправте сіллю, перцем і коріандром.
- Попередньо нагрійте духовку до 180 градусів, а потім на плиті розігрійте сковороду з оливковою олією.
- Обсмажуйте качині грудки шкіркою вниз 3-4 хвилини або до золотистого кольору. Переверніть грудку, злийте жир зі сковороди і помістіть у духовку, збризніть медом і готуйте ще 5-7 хвилин у духовці. Накрийте їх фольгою. Грудки залишатимуться рожевими всередині.
- Тим часом приготуйте салат, додайте сливи. Потім наріжте качку тонкими скибочками, додайте в салат. Заправте сумішшю меду, гірчиці, лимонного соку/бальзамічного оцту і оливкової олії.
Салат з груші з блакитним сиром і руколою
Інгредієнти
- 1 великий пучкок руколи
- 1 стигла груша з щільною м'якоттю
- 100 г сиру дор блю або будь-якого іншого сиру з блакитною пліснявою
- жменю смажених горіхів – кешью, волоських або кедрових
- оливкова олія
- світлий бальзамічний оцет
- сіль, перець
Спосіб приготування
- Руколу замочити на 30 хвилин у холодній воді, помити і обсушити.
- Грушу почистити і нарізати кубиками або тонкими скибочками.
- Викласти на тарілку зелень, зверху розкласти шматочки груші і блакитного сиру. Додати горішки.
- Посипати салат сіллю і перцем, скропити оливковою олією і бальзамічним оцтом.
Салат з інжиру з прошуто і сиром
Інгредієнти
- 5 шт. свіжий інжир
- 1 пучок руколи або салатний мікс
- 100-150 г козячий сир або з пліснявою
- 75 г пармська шинка, прошуто або хамон
- жменя горіхів
- 3 ст. л. оливкова олія
- 2 ч. л. мед
- 1-2 ч. л. лимонний сік
- сіль – за смаком
Спосіб приготування
- Інжир помити і розрізати на 4-8 частин.
- Руколу крупно нарізати або порвати руками.
- Шинку злегка підсмажити на сковороді без жиру, щоб вона дала аромат.
- Горіхи підсушити в духовці або на сковороді.
- Змішати оливкову олію, мед, лимонний сік і сіль для заправки.
- Викласти на тарілку руколу, шинку, горіхи, інжир, нарізаний сир, заправити і перемішати.
- Подавати салат з інжиром одразу після приготування.
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