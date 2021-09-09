10 салатів вересня, які ви захочете готувати цілий рік

Особливість салатів вересня – присутність в них або винограду, або груші, або інжиру з горіхами. Кожен з цих інгредієнтів по-своєму відтіняють і покращують смак сиру, качки, курки і овочів