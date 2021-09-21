10 зігрівальних супів осені для затишних обідів і вечерь

Головні супні інгредієнти осені – гарбуз, баклажани, сочевиця. У цій добірці знайдете як овочеві крем-супи, так і максимально ситні харчо і сочевичний суп з куркою

Гарбузовий суп / Фото: instagram.com/1803viktoriia/

Усі кухні різні та особливі по-своєму. Але годі й шукати хоча б одну, у якої не було б супу. Є такі, що не тільки завоювали свої території, а й стали відомими в світі. А коли на вулиці холодно – настає їхній заслужений час. Час для зігрівальних і ароматних супів. Вони смакують до сніданку, на обід і вечерю. Їхню рецептуру щоразу можна видозмінювати, роблячи їх смачніше і смачніше. Власне, із супами нижче можна робити так само.

Суп-пюре з сочевиці та нутом

Лайфхаки для смачного супу / Фото: instagram.com/urbanistka_vl/

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Морква, цибуля – по 1 шт. (невеликих)

Часник – 2 зуб.

Сочевиця червона – 100 г

Нут варений (або консервований) – 200 г

Паприка червона, куркума – по 1 ч. лЛ.

Бекон – 2 смужки або за смаком

Бульйон – 1,5 л

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

Бекон дрібно нарізати, обсмажити в сотейнику, овочі нашаткувати або нарізати шматочками і додати до бекону, обсмажити. Влити бульйон, додати сочевицю і 150 г нуту. Варити на середньому вогні під кришкою 20-25 хвилин. Додати куркуму, паприку. Довести до смаку сіллю і перцем. Пюрирувати суп занурювальним блендером. Додати трохи бульйону, якщо суп буде дуже густим. Решту нуту обсмажити на оливковій олії і додати до супу. Прикрасити зеленню.

Осінній суп-соус з баклажанами

Осінній суп-соус з баклажанами / Фото: instagram.com/evgeniya_oknina

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Інгредієнти:

Фарш яловичий – 400 г

Цибуля, баклажан, болгарський перець, помідор – по 1 шт.

Картопля – 2-4 шт.

Томатний соус – 150 г

Сіль, зелень, чорний перець – за смаком

Хмелі-сунелі, сухий часник, копчена паприка – по 1 ч. л.

Спосіб приготування:

У каструлі з товстим дном обсмажити на невеликій кількості олії подрібнену цибулю, до неї додати фарш. Додати нарізані кубиком баклажани, картоплю, перець. Обсмажити на сильному вогні до напівготовності. Додати нарізаний помідор і перемішати. Тушкувати кілька хвилин і додати томатний соус, спеції, сіль. Залити окропом до потрібної консистенції. Накрити кришкою і готувати на середньому вогні 15 хвилин. Наприкінці додати зелень.

Харчо з ткемалі

Харчо / Фото: ru.depositphotos.com

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Інгредієнти:

Яловича грудинка – 1,2 кг

Цибуля ріпчаста – 600 г

Рис круглозерний – 100 г

Часник – 50 г

Томатна паста – 100 г

Алича або ткемалі – 50 г

Горіхи волоські – 50 г

Кінза – 50 г

Базилік – 20 г

Чебрець – 5 г

М'ята – 5 г

Коріандр – 1 ч. л.

Чилі перець – 1/2 ч. л.

Листя пажитника – 1 ч. л.

Оливкова олія – 100 мл

Гранат – 1/2 шт.

Спосіб приготування:

М'ясо розрізати на великі шматочки, з кістки не знімати. Цибулю і часник дрібно нарізати. Волоські горіхи просмажити на сухій сковороді, подрібнити. У великій каструлі на середньому вогні обсмажити цибулю. Коли підрум'яниться, додати половину часнику. За хвилину збільшити вогонь і додати м'ясо. М'ясо має обсмажитися з усіх боків до утворення скоринки. Зменшити вогонь на мінімум, додати томатну пасту, перемішати. Томатна паста має пасеруватися хвилин десять на малому вогні, щоб у жодному разі не підгоріла. Нагріти 3-3,5 літра води, залити окріп в загальну каструлю, посолити. Засипати рис і варити при слабкому кипінні 40 хвилин, періодично помішуючи. Подрібнити зелень і змішати прянощі. За 40 хвилин додати волоські горіхи і ткемалі (або аличу). Ще за 10 хвилин додати прянощі. Готувати ще 10 хвилин. Прикрасити зеленню і зернами граната.

Вершковий суп з броколі

Вершковий суп з броколі / Фото: instagram.com/madame_povary/

Інгредієнти:

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Часник – 3 зуб.

Вершки 10% – 300 мл

Масло вершкове – 50 г

Броколі – 300 г

Картопля – 2 шт.

Морква – 1 шт.

Борошно – 4 ст. л.

Вода – 500 мл

Мускатний горіх – на кінчику ножа

Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування:

Цибулю і часник очистити і подрібнити. Обсмажити на вершковому маслі 2-3 хвилини. Додати борошно і обсмажувати, помішуючи, впродовж декількох хвилин. Додати воду і довести до кипіння. Моркву натерти на крупній тертці, картоплю очистити і нарізати брусочками. Додати в суп разом з броколі. Довести до смаку сіллю, перцем. Додати мускатний горіх і готувати 15 хвилин на слабкому вогні. Влити вершки. Помішуючи, довести до кипіння. Прикрасити зеленню.

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Гарбузовий суп

Гарбузовий суп / Фото: instagram.com/1803viktoriia/

Інгредієнти:

Середній гарбуз, цибуля, морква – по 1 шт.

Картопля – 2-3 шт.

Курячий або овочевий бульйон – 2 ск.

Вершки – 100 мл

Сіль, перець, спеції – за смаком

Гарбузове насіння, кунжут для прикраси

Спосіб приготування:

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У каструлі для супу розігріти оливкову олію, викласти подрібнені цибулю і моркву, обсмажити 2-3 хвилини. Гарбуз нарізати кубиками і додати в каструлю. Теж саме зробити з картоплею. Влити бульйон, додати спеції, сіль і перець. Готувати на середньому вогні близько години. Подрібнити все за допомогою блендера, додаючи бульйон за потребою. Довести до кипіння. При подачі збризнути оливковою олією і посипати насінням.

Суп-карі з цвітної капусти

Суп-карі з цвітної капусти / Фото: instagram.com/shashkinaelena/

Інгредієнти:

Цвітна капуста – 800 г

Корінь селери – 500 г

Цибуля – 2 шт.

Оливкова олія – 2 ст. л.

Карі – 1-2 ч. л.

Зіра – 1 ч. л.

Бульйон овочевий (курячий) – трохи більше літра

Чилі сушений для подачі

Спосіб приготування:

Капусту розібрати на суцвіття і нарізати середніми шматочками, селеру і цибулю крупно нарізати. Бульйон нагріти. У каструлі з товстим дном розігріти олію. Обсмажити цибулю, додати овочі, спеції. Залити бульйоном, щоб овочі були покриті. Довести до кипіння і варити на повільному вогні під кришкою 20-30 хвилин. Пюрирувати суп блендером, за необхідності приправити сіллю і перцем. Розлити по тарілках, прикрасити чилі.

Сирний суп по-французьки

Крем-суп з сиром / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

500 мл курячого бульйону;

75 г твердого сиру;

75 мл білого сухого вина;

2 яєчних жовтки;

1 ст. л. борошна;

1 ст. л. вершкового масла;

2 ст. л. сметани;

1 щіпка мускатного горіха;

сіль, перець – за смаком.

Спосіб приготування:

У каструлі розтопити невеликий шматочок вершкового масла. Додати борошно. Обсмажити до горіхового аромату. Додати дрібку мускатного горіха, сіль і перець за смаком. В окремій каструлі з'єднати жовтки зі сметаною. Влити біле вино і нагріти, не доводячи до кипіння, жовтки не повинні згорнутися. Зменшити вогонь до мінімуму, додати яєчну суміш. Постійно помішувати впродовж хвилини і одразу зняти з плити. Додати в суп тертий сир і розмішати, щоб він розплавився.

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Картопляний крем-суп з імбиром

Картопляний суп-пюре / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

Картопля – 4 шт.

Цибуля-порей – 1 стебло

Корінь імбиру, натертий на дрібній тертці – 3 ст. л.

М'ясний бульйон – 150-200 мл

Вершки – 2 ст. л.

Вершкове масло – 10 г

Сіль, чорний перець за смаком

Спосіб приготування:

Картоплю нарізати кубиками. Варити на середньому вогні 15-20 хвилин. Цибулю-порей нарізати невеликими півкільцями. Обсмажити на вершковому маслі 2 хвилини. Додати імбир, готувати 3 хвилини. Злити картопляний відвар. Картоплю і цибульно-імбирну суміш пюрирувати блендером. Додати бульйон і перемішати. Додати вершки, сіль і перець за смаком, підігріти. При подачі прикрасити зеленню.

Сирний суп з овочами та філе

Сирний суп з овочами та куркою / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

1 качан цвітної капусти

2-3 л води (залежить від величини капустини)

300 г філе курки або індички

1 цибулина

1 морква

50-100 г плавленого сиру

сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування:

Відварити в підсоленій воді філе курки, цибулю і моркву. Розділити на суцвіття качан капусти. Додати капусту в бульйон за 5-10 хвилин до кінця варіння. Філе нарізати на невеликі шматочки, повернути в суп. Цибулю дістати і пюрирувати суп блендером. Додати сир і, помішуючи, варити 5 хвилин на повільному вогні. Дати настоятися 10-15 хвилин. Подавати зі свіжою зеленню і грінками.

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Сочевичний суп з беконом

Суп із сочевиці з беконом / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

по 1 шт. болгарський перець, морква, цибуля;

2 зуб. часнику;

по 200 г червоної сочевиці, бекону, картоплі;

150 мл томатного соку;

вода;

сіль, перець, м'ята;

оливкова олія.

Спосіб приготування:

Підсмажити бекон до золотистого кольору. Перекласти на дошку і нарізати. У жирі обсмажити нарізані овочі: цибулю, часник, моркву. Перекласти зажарку в каструлю. Додати болгарський перець і нарізану картоплю, злегка обсмажити. Додати сочевицю, перемішати і залити окропом з чайника. Варити до готовності картоплі. Додати сіль і перець Частину супу перекласти в тарілку, а частину прямо в каструлі подрібнити блендером. Влити томатний сік. Змішати обидві частини супу. Скропити суп оливковою олією і прикрасити подрібненою м'ятою.

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