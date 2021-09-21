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10 зігрівальних супів осені для затишних обідів і вечерь

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
21 вересня, 12:01
В закладинки
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Головні супні інгредієнти осені – гарбуз, баклажани, сочевиця. У цій добірці знайдете як овочеві крем-супи, так і максимально ситні харчо і сочевичний суп з куркою
Гарбузовий суп
Гарбузовий суп / Фото: instagram.com/1803viktoriia/

Усі кухні різні та особливі по-своєму. Але годі й шукати хоча б одну, у якої не було б супу. Є такі, що не тільки завоювали свої території, а й стали відомими в світі. А коли на вулиці холодно – настає їхній заслужений час. Час для зігрівальних і ароматних супів. Вони смакують до сніданку, на обід і вечерю. Їхню рецептуру щоразу можна видозмінювати, роблячи їх смачніше і смачніше. Власне, із супами нижче можна робити так само.

Суп-пюре з сочевиці та нутом

Лайфхаки для смачного супу
Лайфхаки для смачного супу / Фото: instagram.com/urbanistka_vl/


Інгредієнти:

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  • Морква, цибуля – по 1 шт. (невеликих)
  • Часник – 2 зуб.
  • Сочевиця червона – 100 г
  • Нут варений (або консервований) – 200 г
  • Паприка червона, куркума – по 1 ч. лЛ.
  • Бекон – 2 смужки або за смаком
  • Бульйон – 1,5 л

Спосіб приготування:

  1. Бекон дрібно нарізати, обсмажити в сотейнику, овочі нашаткувати або нарізати шматочками і додати до бекону, обсмажити.
  2. Влити бульйон, додати сочевицю і 150 г нуту. Варити на середньому вогні під кришкою 20-25 хвилин.
  3. Додати куркуму, паприку. Довести до смаку сіллю і перцем. Пюрирувати суп занурювальним блендером. Додати трохи бульйону, якщо суп буде дуже густим.
  4. Решту нуту обсмажити на оливковій олії і додати до супу. Прикрасити зеленню.

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Осінній суп-соус з баклажанами

Осінній суп-соус з баклажанами
Осінній суп-соус з баклажанами / Фото: instagram.com/evgeniya_oknina

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Інгредієнти:

  • Фарш яловичий – 400 г
  • Цибуля, баклажан, болгарський перець, помідор – по 1 шт.
  • Картопля – 2-4 шт.
  • Томатний соус – 150 г
  • Сіль, зелень, чорний перець – за смаком
  • Хмелі-сунелі, сухий часник, копчена паприка – по 1 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. У каструлі з товстим дном обсмажити на невеликій кількості олії подрібнену цибулю, до неї додати фарш. Додати нарізані кубиком баклажани, картоплю, перець. Обсмажити на сильному вогні до напівготовності.
  2. Додати нарізаний помідор і перемішати. Тушкувати кілька хвилин і додати томатний соус, спеції, сіль. Залити окропом до потрібної консистенції.
  3. Накрити кришкою і готувати на середньому вогні 15 хвилин. Наприкінці додати зелень.

Харчо з ткемалі

Харчо
Харчо / Фото: ru.depositphotos.com

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Інгредієнти:

  • Яловича грудинка – 1,2 кг
  • Цибуля ріпчаста – 600 г
  • Рис круглозерний – 100 г
  • Часник – 50 г
  • Томатна паста – 100 г
  • Алича або ткемалі – 50 г
  • Горіхи волоські – 50 г
  • Кінза – 50 г
  • Базилік – 20 г
  • Чебрець – 5 г
  • М'ята – 5 г
  • Коріандр – 1 ч. л.
  • Чилі перець – 1/2 ч. л.
  • Листя пажитника – 1 ч. л.
  • Оливкова олія – 100 мл
  • Гранат – 1/2 шт.

Спосіб приготування:

  1. М'ясо розрізати на великі шматочки, з кістки не знімати. Цибулю і часник дрібно нарізати.
  2. Волоські горіхи просмажити на сухій сковороді, подрібнити.
  3. У великій каструлі на середньому вогні обсмажити цибулю. Коли підрум'яниться, додати половину часнику. За хвилину збільшити вогонь і додати м'ясо. М'ясо має обсмажитися з усіх боків до утворення скоринки.
  4. Зменшити вогонь на мінімум, додати томатну пасту, перемішати. Томатна паста має пасеруватися хвилин десять на малому вогні, щоб у жодному разі не підгоріла.
  5. Нагріти 3-3,5 літра води, залити окріп в загальну каструлю, посолити.
  6. Засипати рис і варити при слабкому кипінні 40 хвилин, періодично помішуючи.
  7. Подрібнити зелень і змішати прянощі.
  8. За 40 хвилин додати волоські горіхи і ткемалі (або аличу).
  9. Ще за 10 хвилин додати прянощі. Готувати ще 10 хвилин.
  10. Прикрасити зеленню і зернами граната.

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Вершковий суп з броколі

Вершковий суп з броколі
Вершковий суп з броколі / Фото: instagram.com/madame_povary/

Інгредієнти:

  • Цибуля ріпчаста – 1 шт.
  • Часник – 3 зуб.
  • Вершки 10% – 300 мл
  • Масло вершкове – 50 г
  • Броколі – 300 г
  • Картопля – 2 шт.
  • Морква – 1 шт.
  • Борошно – 4 ст. л.
  • Вода – 500 мл
  • Мускатний горіх – на кінчику ножа
  • Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування:

  1. Цибулю і часник очистити і подрібнити. Обсмажити на вершковому маслі 2-3 хвилини.
  2. Додати борошно і обсмажувати, помішуючи, впродовж декількох хвилин. Додати воду і довести до кипіння.
  3. Моркву натерти на крупній тертці, картоплю очистити і нарізати брусочками. Додати в суп разом з броколі. Довести до смаку сіллю, перцем.
  4. Додати мускатний горіх і готувати 15 хвилин на слабкому вогні.
  5. Влити вершки. Помішуючи, довести до кипіння. Прикрасити зеленню.

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Гарбузовий суп

Гарбузовий суп
Гарбузовий суп / Фото: instagram.com/1803viktoriia/

Інгредієнти:

  • Середній гарбуз, цибуля, морква – по 1 шт.
  • Картопля – 2-3 шт.
  • Курячий або овочевий бульйон – 2 ск.
  • Вершки – 100 мл
  • Сіль, перець, спеції – за смаком
  • Гарбузове насіння, кунжут для прикраси

Спосіб приготування:

  1. У каструлі для супу розігріти оливкову олію, викласти подрібнені цибулю і моркву, обсмажити 2-3 хвилини.
  2. Гарбуз нарізати кубиками і додати в каструлю. Теж саме зробити з картоплею. Влити бульйон, додати спеції, сіль і перець.
  3. Готувати на середньому вогні близько години.
  4. Подрібнити все за допомогою блендера, додаючи бульйон за потребою. Довести до кипіння.
  5. При подачі збризнути оливковою олією і посипати насінням.

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Суп-карі з цвітної капусти

Суп-карі з цвітної капусти
Суп-карі з цвітної капусти / Фото: instagram.com/shashkinaelena/

Інгредієнти:

  • Цвітна капуста – 800 г
  • Корінь селери – 500 г
  • Цибуля – 2 шт.
  • Оливкова олія – 2 ст. л.
  • Карі – 1-2 ч. л.
  • Зіра – 1 ч. л.
  • Бульйон овочевий (курячий) – трохи більше літра
  • Чилі сушений для подачі

Спосіб приготування:

  1. Капусту розібрати на суцвіття і нарізати середніми шматочками, селеру і цибулю крупно нарізати. Бульйон нагріти.
  2. У каструлі з товстим дном розігріти олію. Обсмажити цибулю, додати овочі, спеції. Залити бульйоном, щоб овочі були покриті.
  3. Довести до кипіння і варити на повільному вогні під кришкою 20-30 хвилин.
  4. Пюрирувати суп блендером, за необхідності приправити сіллю і перцем.
  5. Розлити по тарілках, прикрасити чилі.

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Сирний суп по-французьки

Крем-суп з сиром
Крем-суп з сиром / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • 500 мл курячого бульйону;
  • 75 г твердого сиру;
  • 75 мл білого сухого вина;
  • 2 яєчних жовтки;
  • 1 ст. л. борошна;
  • 1 ст. л. вершкового масла;
  • 2 ст. л. сметани;
  • 1 щіпка мускатного горіха;
  • сіль, перець – за смаком.

Спосіб приготування:

  1. У каструлі розтопити невеликий шматочок вершкового масла. Додати борошно. Обсмажити до горіхового аромату.
  2. Додати дрібку мускатного горіха, сіль і перець за смаком.
  3. В окремій каструлі з'єднати жовтки зі сметаною. Влити біле вино і нагріти, не доводячи до кипіння, жовтки не повинні згорнутися.
  4. Зменшити вогонь до мінімуму, додати яєчну суміш. Постійно помішувати впродовж хвилини і одразу зняти з плити.
  5. Додати в суп тертий сир і розмішати, щоб він розплавився.

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Картопляний крем-суп з імбиром

Картопляний суп-пюре
Картопляний суп-пюре / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • Картопля – 4 шт.
  • Цибуля-порей – 1 стебло
  • Корінь імбиру, натертий на дрібній тертці – 3 ст. л.
  • М'ясний бульйон – 150-200 мл
  • Вершки – 2 ст. л.
  • Вершкове масло – 10 г
  • Сіль, чорний перець за смаком

Спосіб приготування:

  1. Картоплю нарізати кубиками. Варити на середньому вогні 15-20 хвилин.
  2. Цибулю-порей нарізати невеликими півкільцями. Обсмажити на вершковому маслі 2 хвилини. Додати імбир, готувати 3 хвилини.
  3. Злити картопляний відвар. Картоплю і цибульно-імбирну суміш пюрирувати блендером.
  4. Додати бульйон і перемішати.
  5. Додати вершки, сіль і перець за смаком, підігріти. При подачі прикрасити зеленню.

Сирний суп з овочами та філе

Сирний суп з овочами та куркою
Сирний суп з овочами та куркою / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • 1 качан цвітної капусти
  • 2-3 л води (залежить від величини капустини)
  • 300 г філе курки або індички
  • 1 цибулина
  • 1 морква
  • 50-100 г плавленого сиру
  • сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування:

  1. Відварити в підсоленій воді філе курки, цибулю і моркву. Розділити на суцвіття качан капусти.
  2. Додати капусту в бульйон за 5-10 хвилин до кінця варіння.
  3. Філе нарізати на невеликі шматочки, повернути в суп. Цибулю дістати і пюрирувати суп блендером.
  4. Додати сир і, помішуючи, варити 5 хвилин на повільному вогні. Дати настоятися 10-15 хвилин.
  5. Подавати зі свіжою зеленню і грінками.

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Сочевичний суп з беконом

Суп із сочевиці з беконом
Суп із сочевиці з беконом / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • по 1 шт. болгарський перець, морква, цибуля;
  • 2 зуб. часнику;
  • по 200 г червоної сочевиці, бекону, картоплі;
  • 150 мл томатного соку;
  • вода;
  • сіль, перець, м'ята;
  • оливкова олія.

Спосіб приготування:

  1. Підсмажити бекон до золотистого кольору. Перекласти на дошку і нарізати.
  2. У жирі обсмажити нарізані овочі: цибулю, часник, моркву.
  3. Перекласти зажарку в каструлю. Додати болгарський перець і нарізану картоплю, злегка обсмажити.
  4. Додати сочевицю, перемішати і залити окропом з чайника. Варити до готовності картоплі. Додати сіль і перець
  5. Частину супу перекласти в тарілку, а частину прямо в каструлі подрібнити блендером. Влити томатний сік. Змішати обидві частини супу.
  6. Скропити суп оливковою олією і прикрасити подрібненою м'ятою.

І ще 8 способів, щоби приготувати сочевицю, зібрані тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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