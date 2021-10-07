20 лайфхаків, щоб готувати максимально смачні супи

Суп – це важлива частина раціону людини будь-якого віку та вподобань у гастрономії. Особливо хочеться супу, коли на вулиці холодно. Здавалося б, що складного в їхньому приготуванні, якщо йдеться не про крем-супи, на них потрібно більше часу. Виявляється, в цій справі є свої правила і підказки, як приготувати ідеальний суп.
Спеції та інші інгредієнти для поліпшення смаку
- Трохи вершкового масла наприкінці надасть супу особливого аромату.
- Сіль. Рибний і грибний суп солити на початку, м'ясний – коли зваряться овочі.
- Не варто залишати в супах лаврове листя, воно додасть зайву гіркоту. Після готування його потрібно прибрати.
- Спробуйте додати в готовий суп кілька зубків подрібненого часнику, суп буде смачніше.
Як зробити смачними і ароматними прісні овочі
Бульйон
- Якщо використовуєте кістки для бульйону, то їх потрібно злегка обсмажити.
- М'ясний бульйон (свинячий, з яловичиною) не буде каламутним, якщо під час варіння покласти в нього чисту яєчну шкаралупу. Потім бульйон потрібно буде процідити.
- Бульйон втратить свій смак і навіть аромат, якщо не прибрати його з гарячої плити.
- Якщо потрібно додати води в бульйон, то краще долити кип'яченої. Холодна погіршить його смак.
- Якщо піна в бульйоні опустилася на дно, додайте трохи кип'яченої води кімнатної температури.
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Приготування
- Овочі для молочних супів потрібно обсмажувати тільки на вершковому маслі.
- Рибний суп потрібно варити на середньому вогні. При бурхливому кипінні він стане каламутним, ніяка цибуля не врятує.
- Крем-суп стане густішим, якщо додати в нього крихти сухого білого хліба, замочені в 5 ст. л. бульйону.
- Для крем-супу краще брати два або три інгредієнти. Більше складових – невизначений смак страви.
- Картоплю в розсольник краще класти після огірків. Інакше він буде твердим або довго варитиметься.
- Не накривайте кришкою щавлевий суп, щоб зелень не втратила свій колір.
- Перловку для супу потрібно зварити практично до готовності, а тільки потім додавати в страву.
- Щоб цибуля в супі була максимально золотавою, додайте кілька дрібок цукру під час обсмажування.
- Суп з домашньою локшиною не помутніє, якщо попередньо потримати локшину в гарячій воді, дати стекти і додати до супу. Теж саме стосується рису для рисових супів.
- Грибний відвар зробить смачніше суп з бобовими. Достатньо 1-2 склянки на 2 літри супу.
- При варінні кожен доданий інгредієнт має прокипіти.
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