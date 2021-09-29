23 кулінарних секрети господинь, які збиралися роками

Кордонів кулінарної майстерності не буде ніколи. Щодня господині стають дедалі досвідченішими в цій справі, розповідаючи свої важливі спостереження та напрацювання. Є лайфхаки з приготування їжі від майстра Джеймі Олівера, тепер розширимо ці знання та покращимо свої здібності за допомогою цих простих порад.
Овочі, перші страви
- Борщ і супи будуть смачніше, якщо зварити картоплину цілком, потім розім'яти її і додати до страви.
- Якщо в супі або борщі є квашена капуста, то спочатку потрібно закидати картоплю. Через кислоту від капусти вона може бути твердою.
- Відварені овочі для салатів варто різати тільки остиглі.
- Якщо потрібен золотава, а не підгоріла цибуля, злегка обваляйте її в борошні перед обсмажуванням.
- Варена картопля не лусне під час варіння, якщо в процесі додати в каструлю кілька крапель оцту. Також можна проткнути картоплину зубочисткою в декількох місцях.
Як зробити смачними і ароматними прісні овочі
М'ясо і риба
- Не соліть м'ясо перед тепловою обробкою. Воно виділить сік і зробить його сухим. М'ясо потрібно солити за 10 хвилин до кінця приготування.
- Щоб риба не варилася, а смажилася, краще обмазати її олією та додати зовсім небагато в сковороду.
- Яловича печінка буде соковитою, якщо перед смаженням замочити її на 15-20 хвилин в молоці або вершках.
- Швидше зняти плівки з печінки буде можливо, якщо потримати її хвилину-дві в гарячій воді.
- Запечене м'ясо отримає золотистий колір, якщо злегка обмазати його медом.
- Столова ложка цукру на 1 кг фаршу зробить котлети, тефтелі та фрикадельки максимально соковитими.
- Панірувати котлети варто безпосередньо перед смаженням, інакше сухарі розбухнуть і зроблять їх сухуватими.
- Зробіть невеликі надрізи по боках відбивних, так вони не згинатимуться під час смаження.
Гарніри, яйця
- Якщо для страви вам потрібен не розварений рис, то перед приготуванням його потрібно обсмажити кілька хвилин.
- Олія сильно не шипітиме та розбризкуватиметься, якщо кинути в неї трохи солі.
- Щоб отримати пишний омлет, збийте одне яйце з 1 ст. л. води і додайте до решти яєць.
- Макарони, пельмені та вареники не злипнуться під час варіння, якщо капнути в каструлю трохи олії.
Випічка
- Якщо потрібні пишні білки для випічки, охолодіть їх у холодильнику і додайте трохи лимонного соку.
- Не збивайте білки в алюмінієвому посуді, вони можуть набути сіруватого відтінку.
- Якщо бісквіт складно дістати з форми, поставте її на холодну поверхню або рушник, змочений у холодній воді.
- До тіста для сирників додайте трохи олії, вони будуть пишніше.
- Разом з дріжджами в випічку можна додати трохи бренді. Випічка буде ароматніше.
- Молоко не підгорить у сотейнику, якщо він буде холодним. І ще – воно не втече, якщо додати трохи цукру.