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3 ефектних м'ясних пироги, які прикрасять будь-яке свято

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
29 листопада, 12:27
В закладинки
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Тісто одного з них, що з яловичиною, замішується на кефірі. Для пирога з фаршем індички замість тіста буде картопляне пюре. В італійський пиріг потрібно трохи моцарели та пармезану
М'ясні пироги на день народження
М'ясні пироги на день народження / Фото: instagram.com/yana_balakina/

Пироги на день народження безперечно створять затишну атмосферу. Їх можна подавати порційно як гарячу закуску або навіть замість основної страви.

В італійський м'ясний пиріг за рецептом diana_di_recipes, крім фаршу, потрібно трохи сухого червоного вина.

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Для пирога з індичкою від family_style_magazine тіста не треба взагалі, замість нього буде картопляне пюре.

Фудблогерка natasha_shvartser пропонує спекти пиріг з яловичиною, тісто для якого замішується на кефірі.

Пиріг з яловичиною

Пиріг з яловичиною
Пиріг з яловичиною / Фото: instagram.com/natasha_shvartser

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Інгредієнти для тіста:

  • 250 мл кефір;
  • 450 г борошно;
  • 10 г сухі дріжджі;
  • 30 г цукор;
  • сіль;
  • 30 г соняшникова олія.

Для начинки:

  • 300 г яловичий фарш;
  • кінза, базилік (свіжі);
  • половина цибулини;
  • 2 зуб. часнику;
  • перець чилі – за смаком;
  • сіль, перець.

Як приготувати:

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  1. Кефір, дріжджі, цукор, прогріти у сотейнику до 40 градусів. У борошно додати сіль, олію. Замісити тісто до однорідності на столі. Поставити в тепле місце на 40-60 хвилин. З такої кількості вийде 2 пироги невеликого діаметра.
  2. Цибулю обсмажити на невеликій кількості олії, остудити, додати у фарш, часник дрібно нарізати, кінзу, базилік нарізати, додати сіль, перець, перемішати, дати фаршу постояти в холодильнику під плівкою.
  3. Тісто розділити на 2 частини, розкочати у коло. У центр викласти, щільно скріпити краї до центру.
  4. Перевернути пиріг і розкачати качалкою, розподіляючи начинку всередині. У центрі зробити отвір, щоби пиріг "дихав".
  5. Випікати близько 30 хвилин за 180 градусів. Гарячий пиріг рясно змастити вершковим маслом.

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Пиріг з індичкою без тіста

Пиріг з індичкою без тіста
Пиріг з індичкою без тіста / Фото: instagram.com/family_style_magazine/

Інгредієнти:

  • 400 г фарш індички;
  • за 1 шт. болгарський перець, цибуля, морква, зубчик часнику;
  • 2 ст. л. томатна паста;
  • 100 мл сухого червоного вина;
  • 400 г картопляне пюре;
  • сіль, перець;
  • 2 шт. яйця;
  • 500 м твердого сиру.

Як приготувати:⠀

  1. На олії обсмажити подрібнені цибулю, часник, перець, моркву. Додати фарш і продовжити обсмажувати. Додати томатну пасту, сіль, перець та вино. Тушкувати 2 хвилини.
  2. Відварити яйце круто. Інше яйце додати в картопляне пюре і добре збити виделкою.
  3. У форму викласти м'ясну основу, потім шар тертого сиру, рубане яйце і накрити картопляним пюре.
  4. Випікати за 200 градусів близько 10 хвилин.

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Італійський м'ясний пиріг

Італійський м'ясний пиріг
Італійський м'ясний пиріг / Фото: instagram.com/diana_di_recipes/

Інгредієнти для тіста:

  • 160 г крижане вершкове масло 82,5%;
  • 400 г борошно;
  • 2 яйця С1;
  • дрібка солі;
  • 30-50 мл води.

Для начинки:

  • 500 г фарш;⠀
  • за 1 шт. морква, дрібна цибулина, зубчик часнику, стебло селери;
  • 1 ч. л. базилік;
  • 50 мл червоне сухе вино;
  • 150 г томатний соус або паста;
  • 100 г моцарела;
  • 1 ст. л. пармезан;
  • сіль, перець.

Як приготувати:⠀

  1. Для тіста з'єднати в блендері борошно, сіль та кубики вершкового масла в крихту. Додати збиті виделкою яйця і замісити руками круте тісто. За потреби частинами додати воду. Тісто має легко збиратися в кулю.
  2. Обернути тісто у плівку і прибрати в холодильник на 40 хвилин.
  3. Для начинки нарізати овочі маленьким кубиком, обсмажити на невеликій кількості олії.
  4. Додати фарш і, постійно розбиваючи грудочки лопаткою, довести його до готовності. Влити вино, додати спеції та випарити алкоголь.
  5. Додати томатну пасту та готувати до випаровування рідини. Начинка не має бути рідкою.
  6. Остудити начинку, додати натерті сири і перемішати. Сир не має почати плавитися.
  7. Тісто розділити на дві частини, одна з них вдвічі більша за іншу.
  8. На припиленій поверхні розкотити пласт завтовшки близько 3 мм і викласти у форму, формуючи борти 2-3 см заввишки.
  9. Викласти начинку, щільно втрамбувавши, і накрити меншим пластом тіста. Зрізати зайве тісто, скріпити краї.
  10. Змастити пиріг збитим яйцем і випікати 50 хвилин за 180 градусів.
  11. Готовий пиріг змастити вершковим маслом і остудити.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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