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3 легких салати з рисом, які захочеться готувати не тільки до сніданку

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
20 жовтня, 07:01
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Якщо любите салати на сніданок, то рисові – ситний варіянт. У них можна додати консервований тунець або шинку, а посилити смак болгарським перцем, помідорами або каперсами
Салати з рисом до сніданку
Салати з рисом до сніданку / Фото: instagram.com/ochen_vkysnaya_kotleta/

Щоб менше витрачати часу зранку, рис можна відварити напередодні. Серед рецептів є теплий салат, для нього рис треба злегка підігріти в мікрохвильовці. Інші основні інгредієнти – це консервовані горбуша і тунець, шинка, болгарський перець. Заправляти їх можна майонезом або оливковою олією. І можливо, ці салати стануть вашими улюбленими цієї осені.

Салат із рисом, шинкою і болгарським перцем

Салат з рисом, шинкою і болгарським перцем
Салат з рисом, шинкою і болгарським перцем / Фото: instagram.com/alinapiccina

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Інгредієнти:

  • рис – 300 г;
  • помідори, сир – по 150 г;
  • шинка – 100 г;
  • горошок, кукурудза, чорні оливки без кісточок – по 80 г;
  • червоний перець, жовтий перець – по 75 г;
  • зелена цибуля, сіль, перець – за смаком;
  • оливкова олія або майонез.

Як приготувати:

  1. Рис відварити і остудити, перекласти в глибоку миску.
  2. Шинку і овочі нарізати дрібними кубиками, оливки – кружальцями. Змішати всі інгредієнти.
  3. Посолити, поперчити і заправити олією або майонезом.
  4. Прикрасити зеленою цибулею.

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Теплий салат із рисом, тунцем і болгарським перцем

Теплий салат з рисом, тунцем і болгарським перцем
Теплий салат з рисом, тунцем і болгарським перцем / Фото: Depositphotos

Інгредієнти (одна порція):

  • рис – 50 г;
  • солодкий червоний перець – половина;
  • тунець – 50 г;
  • каперси або свіжий огірок – 5 шт.;
  • листя салату – 1 шт.;
  • сіль, перець – за смаком.

Як приготувати:

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  1. Рис відварити в підсоленій воді.
  2. Половину перцю обсмажити впродовж семи хвилин на середньому вогні. Зняти шкірку і нарізати соломкою.
  3. Змішати теплий рис, перець, шматочки тунця, каперси. Довести до смаку сіллю і перцем.
  4. Викласти на салатне листя, прикрасити зеленню.

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Салат із рисом і горбушею

Салат з рисом і горбушею
Салат з рисом і горбушею / Фото: instagram.com/ochen_vkysnaya_kotleta/

Інгредієнти:

  • горбуша консервована, свіжі огірки, рис – по 200 г;
  • яйця – 4 шт.;
  • майонез – 100 г;
  • сіль, перець – за смаком.

Як приготувати:

  1. Яйця і рис відварити. Викласти горбушу, прибрати кістки і розім'яти виделкою. З'єднати з рисом.
  2. До рису та риби додати нарізані яйця та огірки.
  3. Заправити майонезом, посолити, поперчити.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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