3 легких салати з рисом, які захочеться готувати не тільки до сніданку

Щоб менше витрачати часу зранку, рис можна відварити напередодні. Серед рецептів є теплий салат, для нього рис треба злегка підігріти в мікрохвильовці. Інші основні інгредієнти – це консервовані горбуша і тунець, шинка, болгарський перець. Заправляти їх можна майонезом або оливковою олією. І можливо, ці салати стануть вашими улюбленими цієї осені.
Салат із рисом, шинкою і болгарським перцем
Інгредієнти:
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- рис – 300 г;
- помідори, сир – по 150 г;
- шинка – 100 г;
- горошок, кукурудза, чорні оливки без кісточок – по 80 г;
- червоний перець, жовтий перець – по 75 г;
- зелена цибуля, сіль, перець – за смаком;
- оливкова олія або майонез.
Як приготувати:
- Рис відварити і остудити, перекласти в глибоку миску.
- Шинку і овочі нарізати дрібними кубиками, оливки – кружальцями. Змішати всі інгредієнти.
- Посолити, поперчити і заправити олією або майонезом.
- Прикрасити зеленою цибулею.
Теплий салат із рисом, тунцем і болгарським перцем
Інгредієнти (одна порція):
- рис – 50 г;
- солодкий червоний перець – половина;
- тунець – 50 г;
- каперси або свіжий огірок – 5 шт.;
- листя салату – 1 шт.;
- сіль, перець – за смаком.
Як приготувати:
- Рис відварити в підсоленій воді.
- Половину перцю обсмажити впродовж семи хвилин на середньому вогні. Зняти шкірку і нарізати соломкою.
- Змішати теплий рис, перець, шматочки тунця, каперси. Довести до смаку сіллю і перцем.
- Викласти на салатне листя, прикрасити зеленню.
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Салат із рисом і горбушею
Інгредієнти:
- горбуша консервована, свіжі огірки, рис – по 200 г;
- яйця – 4 шт.;
- майонез – 100 г;
- сіль, перець – за смаком.
Як приготувати:
- Яйця і рис відварити. Викласти горбушу, прибрати кістки і розім'яти виделкою. З'єднати з рисом.
- До рису та риби додати нарізані яйця та огірки.
- Заправити майонезом, посолити, поперчити.
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