3 оригінальні та привабливі десерти на Новий рік-2022

Підготовка до Нового року-2022 у розпалі. Усі ми перебуваємо в активному пошуку того, що поки не готували, а спробувати хочеться.
Щодо солодкого новорічного столу, то тут є де розвернутися. Можна, наприклад, приготувати дуже смачний, перевірений часом Медовик плюс кілька тематичних десертів.
Мандаринові часточки у шоколаді за рецептом himera555 – максимально простий, але дуже смачний десерт. Для додаткової прикраси потрібні кокосова стружка та волоські горіхи.
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Капкейки "Білі ведмеді"від sashasa_fonov1979 прикрашаються дрібним цукром, маршмелоу та шоколадними краплями.
Лінцерське печиво від фудблогерки innafreska неймовірно ніжне. Дві половинки скріплюються апельсиновим джемом та посипаються цукровою пудрою. Джем можна брати будь-який.
Мандаринові часточки у шоколаді
Інгредієнти:
- Мандарини
- Шоколад – 100 г (темний або молочний)
- Волоські горіхи, кокосова стружка
Як приготувати:
- Шоколад розтопити на водяній бані. Мандарини почистити, прибрати прожилки.
- Волоські горіхи максимально подрібнити.
- Коли шоколад трохи охолоне, один бік часточки занурити та викласти на пергамент.
- Прикрасити кокосовою стружкою або горіхами, дати шоколаду застигнути.
Що має бути на столі на Новий рік 2022
Лінцерське печиво з цитрусовим ароматом
Інгредієнти:
- Вершкове масло – 110 г
- Яйце С0
- Цукор – 60 г
- Пакетик ванільного цукру
- Дрібка солі
- Розпушувач – половина ч. л.
- Борошно – 220 г
- Мигдальне борошно – 50 г
- Лимонна цедра – 1 ч. л.
- Апельсиновий джем
Як приготувати:
- Масло кімнатної температури збити з цукром і сіллю до білого кольору. Вбити яйце і збивати до об'єднання.
- Борошно з'єднати з мигдальним борошном, розпушувачем, лимонною цедрою і добре розмішати вінчиком.
- Всипати борошняну суміш у вершкову і вимішати гладке, ніжне тісто.
- Зібрати в кулю, обгорнути плівкою та прибрати на кілька годин у холодильник. Після тонко розкочати до 3 мм завтовшки.
- Розкочувати одразу на листі для випічки тефлоновому або силіконовому.
- Вирізати парні будь-яких форм печива, в печиві для верху вирізати додатково формочками менші вікна.
- Зайве тісто прибрати у холодильник.
- Лист із заготівлями перенести на деко та випікати в розігрітій до 180 градусів духовці, близько 10-12 хвилин. Печиво має бути "блідим".
- Готове печиво остудити. Верхні посипати цукровою пудрою. Скріпити верх і низ апельсиновим джемом.
Капкейки "Білі ведмеді"
Інгредієнти для тіста:
- Борошно – 150 г
- Цукор – 200 г
- Розпушувач – 1½ ч. л.
- Сіль – ½ ч. л.
- Сметана – 130 г
- Молоко – 120 мл
- Велике яйце – 1 шт.
- Олія – 60 мл
- Ванільний екстракт – 1 ч. л.
Для крему та прикраси:
- Вершкове масло – 120 г
- Сіль – щіпка
- Ванільний екстракт – ½ ч. л.
- Цукрова пудра – 220 г
- Вершки з жирністю 33% – 2-3 ст. л.
- Дрібний цукор – 2 ст. л.
- Маршмелоу або зефір, шоколадне драже
Як приготувати:
- Розігріти духовку до 175 градусів. Викласти 10-12 паперових форм для кексів на деко.
- Борошно просіяти і змішати з цукром, розпушувачем і сіллю.
- Збити міксером до однорідності сметану, молоко, яйце, олію та ванільний екстракт.
- Поступово ввести сухі інгредієнти до рідких, перемішуючи до однорідності. Форми на ¾ заповнити тістом.
- Випікати кекси 18-20 хвилин до готовності, остудити.
- Вершкове масло збити міксером до пишності. Не вимикаючи міксер, додати сіль та ванільний екстракт.
- Частинами всипати цукрову пудру, чергуючи з невеликими порціями вершків. Збити до однорідності.
- Перекласти крем у кондитерський мішок та нанести на кекси. Посипати дрібним цукром і прикрасити маршмелоу та драже, як на фото.
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