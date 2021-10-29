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3 чудові закуски з оселедцем до дня народження

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
29 жовтня, 11:32
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Класика – це коли є оселедець, а до неї – варений буряк. Його смак можна посилити, додавши майонез або сметану із зеленню. Для ікри з морквою потрібно використовувати звичайну м'ясорубку, блендер не підійде
Закуски з оселедця на день народження
Закуски з оселедця на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні

Може здатися, що подібні закуски – швидше, щось буденне чи для звичайної зустрічі з друзями. Але, як показує практика, закуски, де є соковитий оселедець, розходяться на ура.

Рибу можна купити вже готову, а можна засолити у своїх улюблених спеціях.

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Автор рецепта ікри з оселедця irina_ia наполягає: готувати ікру потрібно за допомогою м'ясорубки, блендер сильно подрібнить інгредієнти.

Для закуски від appetitnie_istorii буряк потрібно відварити та змішати з майонезом або сметаною з додаванням зелені, tvoisalat пропонують приготувати яєчний салат зі свіжим огірком та подавати з оселедцем.

Ікра з оселедця та моркви

Ікра з оселедця та моркви
Ікра з оселедця та моркви / Фото: instagram.com/_irina_ia

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Інгредієнти:

  • Оселедець – 150 г
  • Морква відварена – 2 шт.
  • Плавлений сир – 50 г
  • Вершкове масло – 100 г

Як приготувати:

  1. Усі інгредієнти перекрутити на м'ясорубці.
  2. Перемішати і поставити в холодильник, щоб маса трохи охолодилася.
  3. Подавати на скибочках хліба.

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Закуска з оселедцем та буряком

Закуска з оселедцем та буряком
Закуска з оселедцем та буряком / Фото: instagram.com/appetitnie_istorii

Інгредієнти:

  • Скибочки білого хліба – 6 шт.
  • Буряк варений – 200 г
  • Оселедець – 150 г
  • Цибуля – 50 г
  • Невеликі мариновані огірки – 2-3 шт.
  • Майонез – 1 ст. л.
  • Сіль, зелень кропу та петрушки

Як приготувати:

  1. Варені буряки натерти на дрібній тертці, посолити і додати майонез. Перемішати та додати зелень кропу.
  2. Цибулю нарізати півкільцями, оселедець – на порційні шматочки. Мариновані огірки – кружальцями.
  3. На хліб викласти буряки, потім – огірки та оселедець.
  4. Прикрасити кільцем цибулею та петрушкою.

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Закуска з оселедцем та яйцями

Закуска з оселедцем та яйцями
Закуска з оселедцем та яйцями / Фото: instagram.com/tvoisalat

Інгредієнти:

  • Хліб бородинський
  • Оселедець с/с – 1 шт.
  • Яйця – 3 шт.
  • Огірок – 1 шт.
  • Зелена цибуля, кріп
  • Майонез – 1 ст. л.
  • Гірчиця – 1/3 ч. л.

Як приготувати:

  1. Яйця відварити, дрібно нарізати змішати з подрібненою зеленню, майонезом і гірчицею. Додати до маси натертий огірок і перемішати.
  2. На хліб викласти яєчний салат, потім – оселедець.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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