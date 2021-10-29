3 чудові закуски з оселедцем до дня народження

Може здатися, що подібні закуски – швидше, щось буденне чи для звичайної зустрічі з друзями. Але, як показує практика, закуски, де є соковитий оселедець, розходяться на ура.
Рибу можна купити вже готову, а можна засолити у своїх улюблених спеціях.
Автор рецепта ікри з оселедця irina_ia наполягає: готувати ікру потрібно за допомогою м'ясорубки, блендер сильно подрібнить інгредієнти.
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Для закуски від appetitnie_istorii буряк потрібно відварити та змішати з майонезом або сметаною з додаванням зелені, tvoisalat пропонують приготувати яєчний салат зі свіжим огірком та подавати з оселедцем.
Ікра з оселедця та моркви
Інгредієнти:
- Оселедець – 150 г
- Морква відварена – 2 шт.
- Плавлений сир – 50 г
- Вершкове масло – 100 г
Як приготувати:
- Усі інгредієнти перекрутити на м'ясорубці.
- Перемішати і поставити в холодильник, щоб маса трохи охолодилася.
- Подавати на скибочках хліба.
Закуска з оселедцем та буряком
Інгредієнти:
- Скибочки білого хліба – 6 шт.
- Буряк варений – 200 г
- Оселедець – 150 г
- Цибуля – 50 г
- Невеликі мариновані огірки – 2-3 шт.
- Майонез – 1 ст. л.
- Сіль, зелень кропу та петрушки
Як приготувати:
- Варені буряки натерти на дрібній тертці, посолити і додати майонез. Перемішати та додати зелень кропу.
- Цибулю нарізати півкільцями, оселедець – на порційні шматочки. Мариновані огірки – кружальцями.
- На хліб викласти буряки, потім – огірки та оселедець.
- Прикрасити кільцем цибулею та петрушкою.
Закуска з оселедцем та яйцями
Інгредієнти:
- Хліб бородинський
- Оселедець с/с – 1 шт.
- Яйця – 3 шт.
- Огірок – 1 шт.
- Зелена цибуля, кріп
- Майонез – 1 ст. л.
- Гірчиця – 1/3 ч. л.
Як приготувати:
- Яйця відварити, дрібно нарізати змішати з подрібненою зеленню, майонезом і гірчицею. Додати до маси натертий огірок і перемішати.
- На хліб викласти яєчний салат, потім – оселедець.