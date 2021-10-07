3 овочеві запіканки, щоби почати день із корисного

Ситності цим запіканкам додасть сир. Грецьку запіканку з помідорів і фети – буюрді – бажано готувати в керамічному посуді. Також можна приготувати капустяну запіканку з рисом і гарбузову з картоплею

Рецепти овочевих запіканок до сніданку / Фото: instagram.com/vasalas75/

Овочі – смачно просто так, овочі смачніше, коли їх запекти з правильними спеціями і з додаванням сиру. Такої запіканки виходить багато, тож можна нагодувати всю сім'ю. За бажанням додайте відварну курку або трохи смаженого бекону. Для запіканки з капустою, її рецепт є нижче, візьміть трохи вершків.

Грецька запіканка буюрді

Грецька запіканка буюрді / Фото: instagram.com/urbanistka_vl/

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Інгредієнти:

4 помідори;

140 г фета;

орегано, сіль, перець, зелень – за смаком.

Як приготувати:

У форму для запікання покласти нарізані помідори. Посолити, поперчити і полити оливковою олією. Зверху додати крихти фети і посипати орегано. Випікати 20 хвилин за 180 градусів.

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Запіканка з капусти з рисом і яйцем

Запіканка з капусти в духовці / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

по 1 капусті, цибулі;

по 200 г рису, бринзи;

2 варені яйця;

петрушка, сіль, перець.

Як приготувати:

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Листя капусти відварити до м'якості. Нарізану цибулю обсмажити до прозорості. Всипати сирий рис. Додати спеції. Готувати 10 хвилин. До рису додати нарізані варені яйця, бринзу і зелень. У форму для запікання викласти шар капусти, потім шар начинки (приблизно половину). І так далі, доки не закінчиться рис. Зверху накрити листям капусти. Залити водою і запікати 25 хвилин за 180 градусів.

Гарбузово-картопляна запіканка

Гарбузово-картопляна запіканка / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

600 г гарбуза;

1 кг картоплі:

1 цибулина;

2 ст. л. олії;

100 мл молока;

50 г вершкового масла;

100 г чедеру або іншого твердого сиру;

сіль, перець – за смаком.

Як приготувати:

Картоплю відварити до м'якості. Злити рідину, додати вершкове масло і тепле молоко, розім'яти в пюре. Гарбуз і цибулю нарізати, тушкувати з олією до м'якості. Посолити, поперчити. Подрібнити блендером. Сир натерти на тертці. Перемішати картопляне і гарбузове пюре і сир. Викласти половину пюре в форму для запікання, зверху – решту пюре. Посипати тертим сиром і запікати за 180 градусів до золотавої скоринки.

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