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3 овочеві запіканки, щоби почати день із корисного

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
7 жовтня, 07:01
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Ситності цим запіканкам додасть сир. Грецьку запіканку з помідорів і фети – буюрді – бажано готувати в керамічному посуді. Також можна приготувати капустяну запіканку з рисом і гарбузову з картоплею
Рецепти овочевих запіканок до сніданку
Рецепти овочевих запіканок до сніданку / Фото: instagram.com/vasalas75/

Овочі – смачно просто так, овочі смачніше, коли їх запекти з правильними спеціями і з додаванням сиру. Такої запіканки виходить багато, тож можна нагодувати всю сім'ю. За бажанням додайте відварну курку або трохи смаженого бекону. Для запіканки з капустою, її рецепт є нижче, візьміть трохи вершків.

Грецька запіканка буюрді

Грецька запіканка буюрді
Грецька запіканка буюрді / Фото: instagram.com/urbanistka_vl/

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Інгредієнти:

  • 4 помідори;
  • 140 г фета;
  • орегано, сіль, перець, зелень – за смаком.

Як приготувати:

  1. У форму для запікання покласти нарізані помідори. Посолити, поперчити і полити оливковою олією.
  2. Зверху додати крихти фети і посипати орегано.
  3. Випікати 20 хвилин за 180 градусів.

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Запіканка з капусти з рисом і яйцем

Запіканка з капусти в духовці
Запіканка з капусти в духовці / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • по 1 капусті, цибулі;
  • по 200 г рису, бринзи;
  • 2 варені яйця;
  • петрушка, сіль, перець.

Як приготувати:

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  1. Листя капусти відварити до м'якості.
  2. Нарізану цибулю обсмажити до прозорості.
  3. Всипати сирий рис. Додати спеції. Готувати 10 хвилин.
  4. До рису додати нарізані варені яйця, бринзу і зелень.
  5. У форму для запікання викласти шар капусти, потім шар начинки (приблизно половину). І так далі, доки не закінчиться рис. Зверху накрити листям капусти.
  6. Залити водою і запікати 25 хвилин за 180 градусів.

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Гарбузово-картопляна запіканка

Гарбузово-картопляна запіканка
Гарбузово-картопляна запіканка / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • 600 г гарбуза;
  • 1 кг картоплі:
  • 1 цибулина;
  • 2 ст. л. олії;
  • 100 мл молока;
  • 50 г вершкового масла;
  • 100 г чедеру або іншого твердого сиру;
  • сіль, перець – за смаком.

Як приготувати:

  1. Картоплю відварити до м'якості. Злити рідину, додати вершкове масло і тепле молоко, розім'яти в пюре.
  2. Гарбуз і цибулю нарізати, тушкувати з олією до м'якості. Посолити, поперчити. Подрібнити блендером.
  3. Сир натерти на тертці.
  4. Перемішати картопляне і гарбузове пюре і сир. Викласти половину пюре в форму для запікання, зверху – решту пюре.
  5. Посипати тертим сиром і запікати за 180 градусів до золотавої скоринки.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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