3 презентабельні рецепти курячих ніжок на день народження

Їх можна запекти у медово-соєвому соусі, але перед цим потрібно маринувати певний час. Максимально швидко натушкувати у вершковому соусі або запекти з моцарелою

Рецепти курячих ніжок на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні

Курячі ніжки – вигідний продукт у двох напрямках. Їх можна відварити та використовувати м'ясо у чудових салатах, другий варіянт – з дуже простих інгредієнтів створити справді святкові страви до дня народження.

Куряче-сирні ніжки від favorite_food2019 запікаються в духовці з моцарелою, для ніжок у вершковому соусі від valentina_snida потрібна сметана і трохи молока, а для рецепта з медово-соєвою глазур'ю від alionavaskovskaia м'ясо маринується близько години.

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Курячі ніжки в медово-соєвій глазурі

Курячі ніжки в медово-соєвій глазурі / Фото: instagram.com/alionavaskovskaia/

Курячі гомілки – 1 кг

Соєвий соус – 30 мл

Яблучний оцет, мед, гірчиця – по 1 ч. л.

Часник, кунжут – по 10 г

Паприка – 1/2 ч. л.

Приправа до курки

Сіль, перець – за смаком

Кунжут – для подачі

Інгредієнти:

Для медової глазурі:

Мед – 1 ст. л.

Соєвий соус – 2 ст. л.

Як приготувати:

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Курячі гомілки ретельно промити і просушити паперовим рушником. Для маринаду з'єднати соєвий соус, яблучний оцет, мед, кетчуп, часник, паприку, гірчицю, сіль, перець та приправи до курки. Маринувати щонайменше 1 годину. Викласти ніжки на лист і запікати за 180 градусів 45 хвилин. Поєднати інгредієнти для глазурі, змастити м'ясо і посипати кунжутом. Запікати ще 15 хвилин до утворення карамельної скоринки.

Курячі ніжки у вершковому соусі

Курячі ніжки у вершковому соусі / Фото: instagram.com/valentina_snida

Курячі ніжки – 1 кг⠀

Велика цибулина – 1 шт.

Часник – 3 зуб.

Сметана – 5 ст. л.

Молоко – 30 мл

Сіль, паприка, приправа до курки, орегано

Інгредієнти:

Як приготувати:⠀

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На добре розігрітій сковороді обсмажити до золотавої скоринки курку. Часник подрібнити. До ніжок додати трохи води та часник. Тушкувати 3 хвилини. Нарізати півкільцями цибулю. Додати до ніжок, тушкувати до м'якості цибулі. Додати сметану, сіль, спеції і трохи молока. Тушкувати на середньому вогні 15 хвилин. Прикрасити зеленню під час подачі.

Куряче-сирні ніжки

Куряче-сирні ніжки / Фото: instagram.com/favorite_food2019/

Інгредієнти:

Курячі ніжки – 8 шт.

Кип'ячена вода – 1 склянка

Лаврове листя – 2 шт.

Картопляне пюре – 200 г

Паприка – 1 ч. л.

Моцарела – 150 г

Яйця, борошно, панірувальні сухарі – для панірування

Сіль, перець, італійські трави – за смаком

Як приготувати: