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3 презентабельні рецепти курячих ніжок на день народження

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
4 листопада, 12:05
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Їх можна запекти у медово-соєвому соусі, але перед цим потрібно маринувати певний час. Максимально швидко натушкувати у вершковому соусі або запекти з моцарелою
Рецепти курячих ніжок на день народження
Рецепти курячих ніжок на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні

Курячі ніжки – вигідний продукт у двох напрямках. Їх можна відварити та використовувати м'ясо у чудових салатах, другий варіянт – з дуже простих інгредієнтів створити справді святкові страви до дня народження.

Куряче-сирні ніжки від favorite_food2019 запікаються в духовці з моцарелою, для ніжок у вершковому соусі від valentina_snida потрібна сметана і трохи молока, а для рецепта з медово-соєвою глазур'ю від alionavaskovskaia м'ясо маринується близько години.

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Курячі ніжки в медово-соєвій глазурі

Курячі ніжки в медово-соєвій глазурі
Курячі ніжки в медово-соєвій глазурі / Фото: instagram.com/alionavaskovskaia/


Інгредієнти:

  • Курячі гомілки – 1 кг
  • Соєвий соус – 30 мл
  • Яблучний оцет, мед, гірчиця – по 1 ч. л.
  • Часник, кунжут – по 10 г
  • Паприка – 1/2 ч. л.
  • Приправа до курки
  • Сіль, перець – за смаком
  • Кунжут – для подачі

Для медової глазурі:

  • Мед – 1 ст. л.
  • Соєвий соус – 2 ст. л.

Як приготувати:

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  1. Курячі гомілки ретельно промити і просушити паперовим рушником.
  2. Для маринаду з'єднати соєвий соус, яблучний оцет, мед, кетчуп, часник, паприку, гірчицю, сіль, перець та приправи до курки. Маринувати щонайменше 1 годину.
  3. Викласти ніжки на лист і запікати за 180 градусів 45 хвилин.
  4. Поєднати інгредієнти для глазурі, змастити м'ясо і посипати кунжутом. Запікати ще 15 хвилин до утворення карамельної скоринки.

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Курячі ніжки у вершковому соусі

Курячі ніжки у вершковому соусі
Курячі ніжки у вершковому соусі / Фото: instagram.com/valentina_snida


Інгредієнти:

  • Курячі ніжки – 1 кг⠀
  • Велика цибулина – 1 шт.
  • Часник – 3 зуб.
  • Сметана – 5 ст. л.
  • Молоко – 30 мл
  • Сіль, паприка, приправа до курки, орегано

Як приготувати:⠀

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  1. На добре розігрітій сковороді обсмажити до золотавої скоринки курку.
  2. Часник подрібнити. До ніжок додати трохи води та часник. Тушкувати 3 хвилини.
  3. Нарізати півкільцями цибулю. Додати до ніжок, тушкувати до м'якості цибулі.
  4. Додати сметану, сіль, спеції і трохи молока. Тушкувати на середньому вогні 15 хвилин. Прикрасити зеленню під час подачі.

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Куряче-сирні ніжки

Куряче-сирні ніжки
Куряче-сирні ніжки / Фото: instagram.com/favorite_food2019/

Інгредієнти:

  • Курячі ніжки – 8 шт.
  • Кип'ячена вода – 1 склянка
  • Лаврове листя – 2 шт.
  • Картопляне пюре – 200 г
  • Паприка – 1 ч. л.
  • Моцарела – 150 г
  • Яйця, борошно, панірувальні сухарі – для панірування
  • Сіль, перець, італійські трави – за смаком

Як приготувати:

  1. Курячі ніжки посолити, поперчити, додати прованські трави і підсмажити до золотавої скориночки. Залити водою і тушкувати на середньому вогні 20-30 хвилин, додавши лаврове листя. М'ясо відокремити від ніжок (кісточки не викидати).
  2. М'ясо подрібнити, додати картопляне пюре та 100 г сиру, перемішати. З отриманої суміші сформувати коржики, усередину покласти кісточку і сформувати форму ніжки.
  3. Обваляти ніжку в яйці, потім у борошні, знову в яйці та наприкінці в панірувальних сухарях.
  4. Запікати на застеленому деко 10-15 хвилин за 180 градусів.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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