Їжа
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🎬 Канни 2022 🔥 Герої Сьогодні ⚔ Донбас у вогні ⚠ Бензинова криза

Дитячий сніданок

Обід за 30 хвилин

Десерт без випічки

Суп із кропивою

Ліниві пельмені

Легкі салати
СЬОГОДНІ Їжа

3 різні вінегрети, які ви, можливо, ще не куштували

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
25 травня, 17:12
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Якщо є можливість, то овочі краще запекти у фользі. Намагайтеся нарізати їх кубиком 1,5 сантиметра, надто гостру цибулю обдайте окропом
Рецепти вінегрету
Рецепти вінегрету

Вінегрет можна їсти цілий рік. Тим паче коли вдома залежався буряк і його потрібно терміново використати.

У такого простого салату теж є правила. Перед тим, як починати, обов'язково з ними познайомтесь.

Реклама

Вінегрет з квасолею – перевірений редакційний рецепт, заправте його ароматною соняшниковою олією. А от у салат за рецептом insta_rigista радять спробувати додати оливкову олію.

Мариновані гриби, а саме опеньки, пропонує взяти magazinmasla.

Вінегрет з маринованими грибами (опеньками)

Спробуйте додати до вінегрету трохи маринованих грибів.
Спробуйте додати до вінегрету трохи маринованих грибів.

Реклама

Інгредієнти:

  • буряк – 2 шт.;
  • морква, цибуля, солоний огірок – по 1 шт.;
  • картопля – 3 шт.;
  • мариновані опеньки – 150 г;
  • соняшникова олія, сіль.

Як приготувати:

  1. Буряк, моркву, картоплю відварити, нарізати. Додати дрібно нарізану відварену моркву.
  2. Дрібні опеньки додати у вінегрет, а великі нарізати. Огірок і цибулю дрібно нарізати, додати в салат.
  3. Буряк нарізати та окремо перемішати з олією.
  4. З'єднати всі інгредієнти, перемішати, посолити та додати олію.

А в Італії готують салат з квасолею та консервованим тунцем, він дуже ситний та поживний.

Реклама

Вінегрет з горошком та квашеною капустою

Як смачно приготувати вінегрет
Як смачно приготувати вінегрет

Інгредієнти:

  • буряк – 3 шт.;
  • картопля, морква – по 2 шт.;
  • солоні огірки – 3-4 шт.;
  • горошок, квашена капуста – по 100 г;
  • сіль, соняшникова олія або оливкова.

Як приготувати:

  1. Овочі відварити та нарізати кубиком.
  2. Додати солоні огірки, горошок та квашену капусту. Все добре перемішати, посолити і заправити олією.

Тут зібрані рецепти цікавих овочевих салатів.

Вінегрет з квасолею

Вінегрет з квасолею
Вінегрет з квасолею

Інгредієнти:

  • буряк – 300 г;
  • солоний огірок – 150 г;
  • консервована або відварена квасоля – 400 г;
  • цибулина;
  • зелень, олія;
  • сіль, перець.

Як приготувати:

  1. Нарізати кубиками солоні огірки, буряки, цибулю нарізати дрібно.
  2. З'єднати овочі з квасолею, додати дрібно нарізану зелень, олію, приправити сіллю і перцем.
  3. Подавати відразу або дати салату настоятися у холодильнику.

Якщо любите легкі салати із сезонних овочів, то тут читайте рецепт з редисом та огірками.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Любиш українську кухню?
Готувати
Кулінарна швидка допомога
Чим замінити каву у раціоні?
Дізнатися
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Лайфхак тижня
Домашнє мигдальне молоко
Хакнути
Секрети грузинської кухні
Курча табака
Готувати
Чекали сезон окрошки?
Рецепти
Секрети свіжості
Як зберігати лимони?
Дізнатися
Добірка страв
Що приготувати з кабачків
Рецепти
Контроль якості
Як перевірити дріжджі?
Дізнатися
Тримай себе у формі
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти