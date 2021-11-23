3 рецепти ароматної та ситної печені на день народження

Одна з них готується з цілої курки і така густа, що більше схожа на соус. Інші треба робити в горщиках і сковороді, виходять ситними та красивими

Рецепти печені на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні

Зазвичай на день народження ми намагаємось здивувати гостей. У когось є свої улюблені делікатеси, які готуються раз на рік, а хтось за затишну, просту та недорогу їжу.

Це стосується й печені. Трохи хорошого м'яса, овочів, спецій – і на столі ароматна основна страва.

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Ще потрібна свіжа зелень, яку варто додати перед подачею на стіл.

Якщо у вас нові горщики, то їх потрібно підготувати. Спочатку вимийте, потім налийте воду і доведіть до кипіння в духовці.

Наповнювати горщики потрібно на 2/3, щоб печеня не виплескувалася під час приготування.

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Печеня зі свининою від kulinarnyj_zhurnal готується із замороженим горошком та зеленою квасолею, в печеню з індичкою за рецептом kiara.chef потрібні печериці, готується у глибокій сковороді.

Печеня з цілої курки за рецептом alenka.mark доволі густа, за консистенцією більше схожа на соус.

Густа печеня з цілої курки

Густа печеня з цілої курки / Фото: instagram.com/alenka.mark/

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Інгредієнти:

Курка домашня – 1 шт.

Цибуля – 3 шт.

Морква – 2 шт.

Картопля – 5-6 шт.

Томати (томатний сік) – 4 шт. (200 мл)

Часник – 3 зуб.

Сіль – 1 ч. л.

Перець – 1/3 ч. л.

Спеції, зелень – за смаком

Олія

Як приготувати:

Розрізати курку на гомілки, стегна, крила, грудку та зняти шкірку. У високій сковороді розігріти олію і обсмажити курку до золотавої скоринки. Додати нарізану цибулю та часник. Моркву та картоплю нарізати крупно та додати до курки. Коли овочі трохи обсмажилися, додати всі спеції, готувати кілька хвилин. Додати дрібно нарізані томати або томатний сік, тушкувати кілька хвилин. Долити трохи води, накрити кришкою та готувати на середньому вогні 20-25 хвилин.

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Печеня з грибами та індичкою





Печеня з грибами та індичкою / Фото: instagram.com/kiara.chef/

Інгредієнти:

Філе індички – 200 г

Картопля – 1 кг

Гриби – 300 г

Цибуля, морква – по 1 шт. (велика)

Часник – 2 зубчики

Вершкове масло – 50 г

Крохмаль – 1 ст. л.

Молоко

Спеції, сіль, перець

Як приготувати:

Обсмажити нарізану цибулю на середньому вогні, додати подрібнений часник і крупно нарізану моркву. Потім – печериці та індичку, обсмажити. Додати картоплю, сіль, перець, спеції та трохи води. Накрити кришкою і тушкувати на слабкому вогні 15-20 хвилин. Додати шматочок вершкового масла, крохмаль і залити все молоком так, щоб воно трохи покривало печеню. Томити під кришкою на слабкому вогні до готовності, молоко має загуснути і отримати консистенцію соусу. Вимкнути вогонь, додати зелень та дати постояти 15 хвилин.

Печеня зі свининою

Печеня зі свининою / Фото: instagram.com/kulinarnyj_zhurnal/

Інгредієнти:

Свинина – 600 г

Морква – 200 г

Картопля – 450 г

Цибуля ріпчаста – 350 г

Зелений горошок із квасолею заморожені – 100 г

Бульйон – 450 мл

Олія – 3 ст. л.

Перець горошком – 15 шт.

Паприка солодка, коріандр, сушений чебрець, сіль – по 1,5 ч. л.

Лаврове листя маленьке – 3 шт.

Часник – 3 зуб.

Як приготувати: