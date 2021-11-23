3 рецепти ароматної та ситної печені на день народження

Зазвичай на день народження ми намагаємось здивувати гостей. У когось є свої улюблені делікатеси, які готуються раз на рік, а хтось за затишну, просту та недорогу їжу.
Це стосується й печені. Трохи хорошого м'яса, овочів, спецій – і на столі ароматна основна страва.
Ще потрібна свіжа зелень, яку варто додати перед подачею на стіл.
Далі по темі
Якщо у вас нові горщики, то їх потрібно підготувати. Спочатку вимийте, потім налийте воду і доведіть до кипіння в духовці.
Наповнювати горщики потрібно на 2/3, щоб печеня не виплескувалася під час приготування.
Печеня зі свининою від kulinarnyj_zhurnal готується із замороженим горошком та зеленою квасолею, в печеню з індичкою за рецептом kiara.chef потрібні печериці, готується у глибокій сковороді.
Печеня з цілої курки за рецептом alenka.mark доволі густа, за консистенцією більше схожа на соус.
Густа печеня з цілої курки
Інгредієнти:
- Курка домашня – 1 шт.
- Цибуля – 3 шт.
- Морква – 2 шт.
- Картопля – 5-6 шт.
- Томати (томатний сік) – 4 шт. (200 мл)
- Часник – 3 зуб.
- Сіль – 1 ч. л.
- Перець – 1/3 ч. л.
- Спеції, зелень – за смаком
- Олія
Як приготувати:
- Розрізати курку на гомілки, стегна, крила, грудку та зняти шкірку.
- У високій сковороді розігріти олію і обсмажити курку до золотавої скоринки. Додати нарізану цибулю та часник.
- Моркву та картоплю нарізати крупно та додати до курки. Коли овочі трохи обсмажилися, додати всі спеції, готувати кілька хвилин.
- Додати дрібно нарізані томати або томатний сік, тушкувати кілька хвилин. Долити трохи води, накрити кришкою та готувати на середньому вогні 20-25 хвилин.
Печеня з грибами та індичкою
Інгредієнти:
- Філе індички – 200 г
- Картопля – 1 кг
- Гриби – 300 г
- Цибуля, морква – по 1 шт. (велика)
- Часник – 2 зубчики
- Вершкове масло – 50 г
- Крохмаль – 1 ст. л.
- Молоко
- Спеції, сіль, перець
Як приготувати:
- Обсмажити нарізану цибулю на середньому вогні, додати подрібнений часник і крупно нарізану моркву. Потім – печериці та індичку, обсмажити.
- Додати картоплю, сіль, перець, спеції та трохи води. Накрити кришкою і тушкувати на слабкому вогні 15-20 хвилин.
- Додати шматочок вершкового масла, крохмаль і залити все молоком так, щоб воно трохи покривало печеню.
- Томити під кришкою на слабкому вогні до готовності, молоко має загуснути і отримати консистенцію соусу.
- Вимкнути вогонь, додати зелень та дати постояти 15 хвилин.
Печеня зі свининою
Інгредієнти:
- Свинина – 600 г
- Морква – 200 г
- Картопля – 450 г
- Цибуля ріпчаста – 350 г
- Зелений горошок із квасолею заморожені – 100 г
- Бульйон – 450 мл
- Олія – 3 ст. л.
- Перець горошком – 15 шт.
- Паприка солодка, коріандр, сушений чебрець, сіль – по 1,5 ч. л.
- Лаврове листя маленьке – 3 шт.
- Часник – 3 зуб.
Як приготувати:
- М'ясо та картоплю нарізати кубиками, приблизно 2х2 сантиметри. Моркву та цибулю нарізати півкільцями.
- Розігріти сковороду, додати 1 ст. л. олії та на сильному вогні обсмажити м'ясо до золотавої скоринки приблизно 5-6 хвилин.
- Додати 2 ст. л. олії та обсмажити цибулю на середньому вогні впродовж 4 хвилин.
- На дно кожного горщика покласти м'ясо, потім – половину приготованої цибулі, лаврове листя.
- Додати картоплю та посолити. Додати 5 горошин чорного перцю та по одному зубчику часнику. Зверху додати моркву, зелений горошок та другу половину цибулі.
- Налити по 150 мл бульйону.
- Горщики необхідно ставити в холодну духовку і лише потім вмикати вогонь.
- Запікати 1 годину за 180 градусів.