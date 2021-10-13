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3 рецепти грибної ікри з маслюків, опеньків та білих

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
13 жовтня, 15:41
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Недостатню кількість лісових грибів можна доповнити печерицями. Кращі додаткові інгредієнти для ікри або паштету з грибів – часник і чебрець
Рецепти грибної ікри
Рецепти грибної ікри / Фото: instagram.com/tvoykulinar/

Якщо ви вже успішно завершили заготівлі з грибів на зиму і ще є натхнення, можна зайнятися паштетом або ікрою. Готується вона недовго і це тільки один плюс з багатьох. До будь-яких лісових грибів, які ви візьмете за основу, можна додати печериці. Вони нейтрального смаку та не зможуть затьмарити аромат опеньків, маслюків або білих. Щоб отримати від грибів максимум, у процесі приготування їх радять подрібнювати в м'ясорубці, а не в блендері.

Грибна ікра з білих грибів та печериць

Грибна ікра з білих грибів та печериць
Грибна ікра з білих грибів та печериць / Фото: instagram.com/marina_4626/

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Інгредієнти:

  • Білі гриби, шампіньйони – по 1 кг
  • Цибуля – 2 шт.
  • Морква – 3 шт.
  • Олія – 150 мл
  • Оцет – 2 ч. л.
  • Сіль, перець – за смаком
  • Лаврове листя – 3 шт.
  • Перець горошком – 5 шт.

Як приготувати:

  1. Білі гриби помити і відварити впродовж 30 хвилин. Печериці – 10 хвилин. Дати стекти воді.
  2. Цибулю нарізати дрібно, моркву натерти.
  3. На сковороду вилити половину олії та обсмажити цибулю з морквою. Подрібнити овочі та гриби в блендері. Додати сіль, перець.
  4. Перекласти в каструлю з товстим дном, влити олію, додати лаврове листя і перець горошком, тушкувати під кришкою на середньому вогні 50 хвилин. Наприкінці додати оцет і перемішати.
  5. Розкласти по стерилізованих банках, закатати. Прибрати в тепле місце.

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Грибна ікра з опеньків

Грибна ікра з опеньків
Грибна ікра з опеньків / Фото: instagram.com/svetlana732325/

Інгредієнти:

  • Опеньки – 2 кг
  • Цибуля, морква – по 400 г
  • Часник – 5 зуб.
  • Оцет 9% – 3 ст. л.
  • Олія – 100 мл
  • Чебрець – 1 ч. л.
  • Сіль, перець – за смаком

Як приготувати:

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  1. Гриби очистити, промити, варити 10 хвилин після закипання.
  2. Цибулю порізати, моркву потерти на крупній тертці. Обсмажити на половині олії, з'єднати з грибами і смажити 15 хвилин.
  3. Подрібнити все в блендері або м'ясорубці.
  4. У каструлю з товстим дном влити олію і тушкувати ікру 30 хвилин. За кілька хвилин до готовності додати спеції і оцет.
  5. Розкласти в стерилізовані банки.

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Грибна ікра з маслюків

Грибна ікра з маслюків
Грибна ікра з маслюків / Фото: іnstagram.com/idf27/

Інгредієнти:

  • Маслюки – 2 кг
  • Цибуля, морква – по 3 шт.
  • Сіль, перець, зелень – за смаком

Як приготувати:

  1. Гриби вимити, зняти плівку з капелюшків. Відварити в підсоленій воді 40 хвилин. Пропустити через м'ясорубку.
  2. Цибулю нарізати дрібно, моркву натерти й обсмажити на олії. Додати гриби, подрібнену зелень і спеції.
  3. Тушкувати на повільному вогні, помішуючи, 25 хвилин. Розкласти по стерилізованих банках.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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