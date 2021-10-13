3 рецепти грибної ікри з маслюків, опеньків та білих

Якщо ви вже успішно завершили заготівлі з грибів на зиму і ще є натхнення, можна зайнятися паштетом або ікрою. Готується вона недовго і це тільки один плюс з багатьох. До будь-яких лісових грибів, які ви візьмете за основу, можна додати печериці. Вони нейтрального смаку та не зможуть затьмарити аромат опеньків, маслюків або білих. Щоб отримати від грибів максимум, у процесі приготування їх радять подрібнювати в м'ясорубці, а не в блендері.
Грибна ікра з білих грибів та печериць
Інгредієнти:
Далі по темі
- Білі гриби, шампіньйони – по 1 кг
- Цибуля – 2 шт.
- Морква – 3 шт.
- Олія – 150 мл
- Оцет – 2 ч. л.
- Сіль, перець – за смаком
- Лаврове листя – 3 шт.
- Перець горошком – 5 шт.
Як приготувати:
- Білі гриби помити і відварити впродовж 30 хвилин. Печериці – 10 хвилин. Дати стекти воді.
- Цибулю нарізати дрібно, моркву натерти.
- На сковороду вилити половину олії та обсмажити цибулю з морквою. Подрібнити овочі та гриби в блендері. Додати сіль, перець.
- Перекласти в каструлю з товстим дном, влити олію, додати лаврове листя і перець горошком, тушкувати під кришкою на середньому вогні 50 хвилин. Наприкінці додати оцет і перемішати.
- Розкласти по стерилізованих банках, закатати. Прибрати в тепле місце.
Грибна ікра з опеньків
Інгредієнти:
- Опеньки – 2 кг
- Цибуля, морква – по 400 г
- Часник – 5 зуб.
- Оцет 9% – 3 ст. л.
- Олія – 100 мл
- Чебрець – 1 ч. л.
- Сіль, перець – за смаком
Як приготувати:
- Гриби очистити, промити, варити 10 хвилин після закипання.
- Цибулю порізати, моркву потерти на крупній тертці. Обсмажити на половині олії, з'єднати з грибами і смажити 15 хвилин.
- Подрібнити все в блендері або м'ясорубці.
- У каструлю з товстим дном влити олію і тушкувати ікру 30 хвилин. За кілька хвилин до готовності додати спеції і оцет.
- Розкласти в стерилізовані банки.
Грибна ікра з маслюків
Інгредієнти:
- Маслюки – 2 кг
- Цибуля, морква – по 3 шт.
- Сіль, перець, зелень – за смаком
Як приготувати:
- Гриби вимити, зняти плівку з капелюшків. Відварити в підсоленій воді 40 хвилин. Пропустити через м'ясорубку.
- Цибулю нарізати дрібно, моркву натерти й обсмажити на олії. Додати гриби, подрібнену зелень і спеції.
- Тушкувати на повільному вогні, помішуючи, 25 хвилин. Розкласти по стерилізованих банках.