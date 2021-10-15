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3 рецепти хрустких, але соковитих крилець у духовці

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
15 жовтня, 17:00
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Замаринувати їх можна в медово-часниковому соусі, із соєвим соусом і паприкою або в маринаді з пивом. Запікати краще на пергаменті, не накриваючи фольгою
Запечені крильця в духовці
Запечені крильця в духовці / Фото: Depositphotos

Щоби приготувати смачні курячі крила, не обов'язково вибиратися на природу. Їх можна зробити ідеальними в духовці. Головне – це правильний маринад. Від нього залежатиме не тільки смак кінцевого продукту, а й колір і рівень хрусткості скоринки. Автори рецептів радять час від часу перевертати крила в процесі приготування.

Курячі крила в маринаді із соєвим соусом і паприкою

Курячі крила в маринаді з соєвим соусом і паприкою
Курячі крила в маринаді з соєвим соусом і паприкою / Фото: instagram.com/aleona.gotovit/

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Інгредієнти:

  • Крильця – 1 кг
  • Оливкова олія – 4 5 ст. л.
  • Соєвий соус, кетчуп – по 3 ст. л .
  • Копчена паприка – 1 ст. л.
  • Часник – 8 зуб.
  • Сіль, перець, спеції – за смаком

Як приготувати:

  1. Крила помити, обсушити. Часник пропустити через прес.
  2. Для маринаду з'єднати соєвий соус, кетчуп, оливкову олію і паприку. Додати часник і замаринувати крила.
  3. Викласти на пергамент, випікати 30-40 хвилин за 180 градусів.

Курячі крила в медово-часниковому соусі

Курячі крила в медово-часниковому соусі
Курячі крила в медово-часниковому соусі / Фото: freepik.com

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Інгредієнти:

  • Крильця – 1 кг
  • Мед натуральний – 2 ст. л.
  • Часник – 3-4 зубчики
  • Гірчиця – 1 ст. л.
  • Соєвий соус – 3 ст. л.
  • Перець, сіль – за смаком

Як приготувати:

  1. Для маринаду з'єднати мед із соєвим соусом, гірчицею, пропущеним через прес часником. Додати сіль і перець за смаком.
  2. Маринувати крила 40 хвилин. Застелити деко пергаментом, змастити олією.
  3. Викласти крила, полити маринадом.
  4. Випікати за 200 градусів 40 хвилин.

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Курячі крила із соусом з баклажанів

Курячі крила з соусом з баклажанів
Курячі крила з соусом з баклажанів / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • Крильця – 1 кг
  • Пиво – 0,5 л
  • Мед – 5-6 ст. л.
  • Томатний соус – 7 ст. л.
  • Часник – 5 зуб.
  • Перець, спеції, сіль – за смаком

Для соусу:

  • Баклажан – 2 шт.
  • Майонез – 30 г
  • Часник – 2 зуб.
  • Соєвий соус – 20 г

Як приготувати:

  1. Курячі крильця помити і обсушити.
  2. Для маринаду часник подрібнити, змішати з томатною пастою і медом. Влити пиво, додати спеції, сіль і перець і замаринувати крильця впродовж 30 хвилин.
  3. Запікати 35-40 хвилин за 180 градусів.
  4. Для соусу баклажани запекти в духовці на пергаментному папері впродовж 25 хвилин за 180 градусів.
  5. Очистити шкірку і подрібнити у блендері з майонезом, часником і соєвим соусом.

Якщо плануєте пікнік, то з відео дізнаєтеся, як приготувати курячі крильця на мангалі.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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