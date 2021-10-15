3 рецепти хрустких, але соковитих крилець у духовці

Щоби приготувати смачні курячі крила, не обов'язково вибиратися на природу. Їх можна зробити ідеальними в духовці. Головне – це правильний маринад. Від нього залежатиме не тільки смак кінцевого продукту, а й колір і рівень хрусткості скоринки. Автори рецептів радять час від часу перевертати крила в процесі приготування.
Курячі крила в маринаді із соєвим соусом і паприкою
Інгредієнти:
- Крильця – 1 кг
- Оливкова олія – 4 5 ст. л.
- Соєвий соус, кетчуп – по 3 ст. л .
- Копчена паприка – 1 ст. л.
- Часник – 8 зуб.
- Сіль, перець, спеції – за смаком
Як приготувати:
- Крила помити, обсушити. Часник пропустити через прес.
- Для маринаду з'єднати соєвий соус, кетчуп, оливкову олію і паприку. Додати часник і замаринувати крила.
- Викласти на пергамент, випікати 30-40 хвилин за 180 градусів.
Курячі крила в медово-часниковому соусі
Інгредієнти:
- Крильця – 1 кг
- Мед натуральний – 2 ст. л.
- Часник – 3-4 зубчики
- Гірчиця – 1 ст. л.
- Соєвий соус – 3 ст. л.
- Перець, сіль – за смаком
Як приготувати:
- Для маринаду з'єднати мед із соєвим соусом, гірчицею, пропущеним через прес часником. Додати сіль і перець за смаком.
- Маринувати крила 40 хвилин. Застелити деко пергаментом, змастити олією.
- Викласти крила, полити маринадом.
- Випікати за 200 градусів 40 хвилин.
Курячі крила із соусом з баклажанів
Інгредієнти:
- Крильця – 1 кг
- Пиво – 0,5 л
- Мед – 5-6 ст. л.
- Томатний соус – 7 ст. л.
- Часник – 5 зуб.
- Перець, спеції, сіль – за смаком
Для соусу:
- Баклажан – 2 шт.
- Майонез – 30 г
- Часник – 2 зуб.
- Соєвий соус – 20 г
Як приготувати:
- Курячі крильця помити і обсушити.
- Для маринаду часник подрібнити, змішати з томатною пастою і медом. Влити пиво, додати спеції, сіль і перець і замаринувати крильця впродовж 30 хвилин.
- Запікати 35-40 хвилин за 180 градусів.
- Для соусу баклажани запекти в духовці на пергаментному папері впродовж 25 хвилин за 180 градусів.
- Очистити шкірку і подрібнити у блендері з майонезом, часником і соєвим соусом.
Якщо плануєте пікнік, то з відео дізнаєтеся, як приготувати курячі крильця на мангалі.
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