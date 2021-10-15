3 рецепти хрустких, але соковитих крилець у духовці

Замаринувати їх можна в медово-часниковому соусі, із соєвим соусом і паприкою або в маринаді з пивом. Запікати краще на пергаменті, не накриваючи фольгою

Запечені крильця в духовці / Фото: Depositphotos

Щоби приготувати смачні курячі крила, не обов'язково вибиратися на природу. Їх можна зробити ідеальними в духовці. Головне – це правильний маринад. Від нього залежатиме не тільки смак кінцевого продукту, а й колір і рівень хрусткості скоринки. Автори рецептів радять час від часу перевертати крила в процесі приготування.

Курячі крила в маринаді із соєвим соусом і паприкою

Курячі крила в маринаді з соєвим соусом і паприкою / Фото: instagram.com/aleona.gotovit/

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Інгредієнти:

Крильця – 1 кг

Оливкова олія – 4 5 ст. л.

Соєвий соус, кетчуп – по 3 ст. л .

Копчена паприка – 1 ст. л.

Часник – 8 зуб.

Сіль, перець, спеції – за смаком

Як приготувати:

Крила помити, обсушити. Часник пропустити через прес. Для маринаду з'єднати соєвий соус, кетчуп, оливкову олію і паприку. Додати часник і замаринувати крила. Викласти на пергамент, випікати 30-40 хвилин за 180 градусів.

Курячі крила в медово-часниковому соусі

Курячі крила в медово-часниковому соусі / Фото: freepik.com

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Інгредієнти:

Крильця – 1 кг

Мед натуральний – 2 ст. л.

Часник – 3-4 зубчики

Гірчиця – 1 ст. л.

Соєвий соус – 3 ст. л.

Перець, сіль – за смаком

Як приготувати:

Для маринаду з'єднати мед із соєвим соусом, гірчицею, пропущеним через прес часником. Додати сіль і перець за смаком. Маринувати крила 40 хвилин. Застелити деко пергаментом, змастити олією. Викласти крила, полити маринадом. Випікати за 200 градусів 40 хвилин.

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Курячі крила із соусом з баклажанів

Курячі крила з соусом з баклажанів / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

Крильця – 1 кг

Пиво – 0,5 л

Мед – 5-6 ст. л.

Томатний соус – 7 ст. л.

Часник – 5 зуб.

Перець, спеції, сіль – за смаком

Для соусу:

Баклажан – 2 шт.

Майонез – 30 г

Часник – 2 зуб.

Соєвий соус – 20 г

Як приготувати:

Курячі крильця помити і обсушити. Для маринаду часник подрібнити, змішати з томатною пастою і медом. Влити пиво, додати спеції, сіль і перець і замаринувати крильця впродовж 30 хвилин. Запікати 35-40 хвилин за 180 градусів. Для соусу баклажани запекти в духовці на пергаментному папері впродовж 25 хвилин за 180 градусів. Очистити шкірку і подрібнити у блендері з майонезом, часником і соєвим соусом.

Якщо плануєте пікнік, то з відео дізнаєтеся, як приготувати курячі крильця на мангалі.