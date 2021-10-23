Їжа
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Ворскла - Шахтар: онлайн 🎬 Болдвін застрелив українку 🚫 Жорсткий карантин - жовтень 2021 💡 Велике оновлення мереж

Салати з виноградом

Сезонна запіканка

Напої осені

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

3 рецепти італійських інвольтіні – вишуканих рулетиків з курки, яловичини і баклажанів

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
23 жовтня, 17:00
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Це абсолютно універсальна страва. Зазвичай інвольтіні готують з м'яса, але дуже популярні вони з баклажанів з різними начинками, здебільшого – із сиром
Рецепти інвольтіні - рулетів з Італії
Рецепти інвольтіні - рулетів з Італії / Фото: instagram.com/tavolartegusto/

Якщо багато хто думає, що італійська кухня – це паста і піца насамперед, то певна омана в цьому є. Італійці люблять м'ясо. Багато м'яса. Чого варта їхня неймовірна поркета, рулет-гігант зі свинини.

Інвольтіні ж – барвиста і ситна закуска, яку люблять на півдні Італії. Традиційно її готують з яловичини або свинини.

Реклама

Овочеву начинку обов'язково має бути видно, для більшої видовищності на тарілці. У цій добірці – різні інвольтіні й вони універсальні, тобто основна страва і гарнір в одному.

Щодо інвольтіні з яловичиною, то для начинки авторка рецепта marusia_koltsova пропонує болгарський перець.

Для інвольтіні з баклажанами за рецептом foodie_colors, потрібна буде рикота – це ідеально, але інший подібний сир теж цілком підійде.

Реклама

Рулети з куркою – рецепт редакційний, всередині – шпинат з грибами.

Інвольтіні з курки

Інвольтіні з курки
Інвольтіні з курки / Фото: instagram.com/jakobwall.berlin/

Інгредієнти:

Реклама
  • Філе – 4 шт.
  • Шпинат – 300 г
  • Діжонська гірчиця – 3 ст. л.
  • Курячий бульйон, оливкова олія, біле сухе вино – по 4 ст. л.
  • Подрібнені сухарі – 70 г
  • Петрушка, сіль, перець – за смаком

Як приготувати:

  1. Філе нарізати уздовж навпіл. Має вийти вісім заготівель. Злегка відбити.
  2. Шпинат відварити в підсоленій воді впродовж 3 хвилин. Злити воду, нарізати і змішати з гірчицею.
  3. Начинку розподілити по філе, сформувати інвольтіні та скріпити шпажками. Викласти у форму для запікання.
  4. З'єднати бульйон, вино і оливкову олію. Полити цим соусом інвольтіні. Посолити, поперчити і додати спеції за смаком.
  5. Подрібнені сухарі змішати з нарізаною петрушкою і посипати рулети.
  6. Запікати 30 хвилин за 180 градусів.

Читайте також:

Інвольтіні з яловичини

Інвольтіні з яловичини
Інвольтіні з яловичини / Фото: instagram.com/marusia_koltsova/

Інгредієнти:

  • Яловичий бекон або яловичі відбивні – 8 шт.
  • Червоний і жовтий болгарський перець – по 2 шт.
  • Морква – 2 шт.
  • Вершкове масло, оливкова олія – по 1 ст. л.
  • Сіль, перець, спеції

Як приготувати:

  1. Овочі нарізати тонкою довгою соломкою і обсмажити на оливковій олії. Додати сіль, перець, спеції.
  2. М'ясо відбити, посолити і поперчити, намазати оливковою олією. Можна злегка замаринувати в улюблених спеціях.
  3. У м'ясо загорнути овочеву начинку і скріпити шпажками.
  4. Обсмажити на вершковому маслі на середньому вогні до готовності.

Читайте також:

Інвольтіні з баклажанів

Інвольтіні з баклажанів
Інвольтіні з баклажанів / Фото: instagram.com/foodie_colors/

Інгредієнти:

  • Баклажан – 2 шт.
  • Крем-сир – 250 г
  • Панірувальні сухарі – 45 г
  • Лимонний сік, мед – по 1 ст. л.
  • Томатний соус – 400 г
  • Сіль, перець – по 1 ч. л.
  • Пармезан – 3 ст. л.
  • Базилік

Як приготувати:

  1. Баклажани нарізати на довгі смужки, посолити і поперчити. Запікати з двох боків за 180 градусів по 15 хвилин.
  2. Томатний соус проварити з улюбленими спеціями на слабкому вогні впродовж 20 хвилин. Остудити.
  3. Для начинки мішати крем-сир, панірувальні сухарі, сіль, перець, мед, лимонний сік.
  4. На баклажани викласти начинку і сформувати рулети.
  5. У форму для запікання перелити томатний соус і викласти рулети.
  6. Запікати 25 хвилин за 200 градусів.
  7. Прикрасити пармезаном і базиліком.

Читайте також:

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Тест редакції
Зіркова піца
Ми продегустували 3 види DZIDZIO PIZZA
Чесний відгук
Любиш італійську кухню?
Готувати піццу
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Готуємо вечерю сьогодні
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти