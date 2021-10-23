3 рецепти італійських інвольтіні – вишуканих рулетиків з курки, яловичини і баклажанів

Якщо багато хто думає, що італійська кухня – це паста і піца насамперед, то певна омана в цьому є. Італійці люблять м'ясо. Багато м'яса. Чого варта їхня неймовірна поркета, рулет-гігант зі свинини.
Інвольтіні ж – барвиста і ситна закуска, яку люблять на півдні Італії. Традиційно її готують з яловичини або свинини.
Овочеву начинку обов'язково має бути видно, для більшої видовищності на тарілці. У цій добірці – різні інвольтіні й вони універсальні, тобто основна страва і гарнір в одному.
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Щодо інвольтіні з яловичиною, то для начинки авторка рецепта marusia_koltsova пропонує болгарський перець.
Для інвольтіні з баклажанами за рецептом foodie_colors, потрібна буде рикота – це ідеально, але інший подібний сир теж цілком підійде.
Рулети з куркою – рецепт редакційний, всередині – шпинат з грибами.
Інвольтіні з курки
Інгредієнти:
- Філе – 4 шт.
- Шпинат – 300 г
- Діжонська гірчиця – 3 ст. л.
- Курячий бульйон, оливкова олія, біле сухе вино – по 4 ст. л.
- Подрібнені сухарі – 70 г
- Петрушка, сіль, перець – за смаком
Як приготувати:
- Філе нарізати уздовж навпіл. Має вийти вісім заготівель. Злегка відбити.
- Шпинат відварити в підсоленій воді впродовж 3 хвилин. Злити воду, нарізати і змішати з гірчицею.
- Начинку розподілити по філе, сформувати інвольтіні та скріпити шпажками. Викласти у форму для запікання.
- З'єднати бульйон, вино і оливкову олію. Полити цим соусом інвольтіні. Посолити, поперчити і додати спеції за смаком.
- Подрібнені сухарі змішати з нарізаною петрушкою і посипати рулети.
- Запікати 30 хвилин за 180 градусів.
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Інвольтіні з яловичини
Інгредієнти:
- Яловичий бекон або яловичі відбивні – 8 шт.
- Червоний і жовтий болгарський перець – по 2 шт.
- Морква – 2 шт.
- Вершкове масло, оливкова олія – по 1 ст. л.
- Сіль, перець, спеції
Як приготувати:
- Овочі нарізати тонкою довгою соломкою і обсмажити на оливковій олії. Додати сіль, перець, спеції.
- М'ясо відбити, посолити і поперчити, намазати оливковою олією. Можна злегка замаринувати в улюблених спеціях.
- У м'ясо загорнути овочеву начинку і скріпити шпажками.
- Обсмажити на вершковому маслі на середньому вогні до готовності.
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Інвольтіні з баклажанів
Інгредієнти:
- Баклажан – 2 шт.
- Крем-сир – 250 г
- Панірувальні сухарі – 45 г
- Лимонний сік, мед – по 1 ст. л.
- Томатний соус – 400 г
- Сіль, перець – по 1 ч. л.
- Пармезан – 3 ст. л.
- Базилік
Як приготувати:
- Баклажани нарізати на довгі смужки, посолити і поперчити. Запікати з двох боків за 180 градусів по 15 хвилин.
- Томатний соус проварити з улюбленими спеціями на слабкому вогні впродовж 20 хвилин. Остудити.
- Для начинки мішати крем-сир, панірувальні сухарі, сіль, перець, мед, лимонний сік.
- На баклажани викласти начинку і сформувати рулети.
- У форму для запікання перелити томатний соус і викласти рулети.
- Запікати 25 хвилин за 200 градусів.
- Прикрасити пармезаном і базиліком.