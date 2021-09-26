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3 рецепти королівських ватрушок, які потрібно обов'язково спробувати

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
26 вересня, 07:01
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Від звичайної ватрушки королівська відрізняється тим, що випікається на пісочному тісті та з великою кількістю сиру. До начинки можна додати ягоди, яблука, гарбуз, лимонну цедру
Рецепти королівської ватрушки
Рецепти королівської ватрушки / Фото: Колаж: Сьогодні

Звичайна ватрушка – це коли чимало дріжджового тіста і недостатньо сиру. Ні, це теж смачно. Але якщо хочеться насолодитися сирною начинкою, до якої додається сметана або йогурт, ягоди або шматочки фруктів, то тоді потрібно готувати королівську ватрушку. Кількість основи ви контролюєте самі, тому задовольнитися сиром цілком вийде. Процес приготування схожий з діями, коли печуться традиційні терті пироги.

Королівська ватрушка з журавлиною (або іншою ягодою)

Королівська ватрушка з журавлиною
Королівська ватрушка з журавлиною / Фото: instagram.com/_diana_na_pp/

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Інгредієнти (для невеликої порції):

  • Сир – 200 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Борошно – 70 г
  • Масло вершкове – 30 г
  • Журавлина – 50 г
  • Цукор, ванілін – за смаком

Як приготувати:

  1. Відокремити білки від жовтків. Білок з'єднати із сиром, цукром, ваніліном і журавлиною. Перемішати.
  2. Розтерти жовток з борошном, маслом і цукром в дрібну крихту.
  3. На дно форми викласти більшу частину тіста, утрамбувати. Викласти сирну начинку.
  4. Зверху посипати рештою тіста.
  5. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 35-40 хвилин.

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Королівська ватрушка

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Королівська ватрушка
Королівська ватрушка / Фото: instagram.com/lidaieda/

Інгредієнти:

  • Жовток – 3 шт.
  • Борошно – 150 г
  • Вершкове масло – 40 г
  • Цукор – 1 ст. л. ⁣⁣⠀
  • Щіпка солі⁣⁣ ⠀

⁣⁣Для начинки: ⠀

  • Сир – 500 г
  • Білок – 3 шт. ⁣⁣⠀
  • Натуральний йогурт – 50 г
  • Цукор – 1,5 ст. л. ⠀
  • Щіпка солі, ванілін⁣⁣ ⠀
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⁣⁣Как приготувати:

  1. Масло кімнатної температури з'єднати з іншими інгредієнтами і розтерти руками в крихту. ⁣⁣⠀
  2. Для начинки сир розім'яти виделкою, додати йогурт, цукор, ванілін і перемішати.
  3. Білки збити до високих піків з дрібкою солі та вмішати в сирну масу.
  4. На дно форми висипати трохи більше половини крихти, ретельно утрамбувати руками. Зверху викласти сир і посипати крихтою. ⁣⁣⠀
  5. Випікати в розігрітій на 180 градусів духовці до 40-45 хвилин.

Королівська ватрушка з лимонною цедрою і сливовим варенням

Королівська ватрушка з лимонною цедрою і сливовим варенням
Королівська ватрушка з лимонною цедрою і сливовим варенням / Фото: instagram.com/kulinar_myfood/

Інгредієнти:

  • Сир – 350 г
  • Сметана – 150 г
  • Цукор, кукурудзяний крохмаль – по 10 г
  • Яйця – 3 шт.
  • Ванілін
  • Цедра половини лимона
  • Густе сливове варення – 100 г
  • Борошно – 350 г
  • Вершкове масло – 150 г
  • Цукор – 120 г
  • Розпушувач – 1,5 ч. л.
  • Сіль – щіпка

Як приготувати:

  1. Цедру натерти, сир пробити в блендері.
  2. У сир додати яйця, цукор, ванілін і сметану, пробити до однорідності. Додати крохмаль, цедру і прибрати в холодильник.
  3. Просіяти борошно з розпушувачем, додати сіль, перемішати.
  4. Холодне вершкове масло нарізати невеликими кубиками і додати до борошна. Перетерти руками масло з борошном до однорідної крихти. Додати цукор і ще раз перемішати.
  5. Викласти на дно форми, застеленої пергаментом, 2/3 пісочного тіста і рівномірно його розподілити.
  6. Рівномірно викласти густе сливове варення. Акуратно залити сирну начинку.
  7. Зверху рівномірно посипати рештою крихти.
  8. Випікати в розігрітій до 200 градусів духовці.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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