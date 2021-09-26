3 рецепти королівських ватрушок, які потрібно обов'язково спробувати

Від звичайної ватрушки королівська відрізняється тим, що випікається на пісочному тісті та з великою кількістю сиру. До начинки можна додати ягоди, яблука, гарбуз, лимонну цедру

Рецепти королівської ватрушки / Фото: Колаж: Сьогодні

Звичайна ватрушка – це коли чимало дріжджового тіста і недостатньо сиру. Ні, це теж смачно. Але якщо хочеться насолодитися сирною начинкою, до якої додається сметана або йогурт, ягоди або шматочки фруктів, то тоді потрібно готувати королівську ватрушку. Кількість основи ви контролюєте самі, тому задовольнитися сиром цілком вийде. Процес приготування схожий з діями, коли печуться традиційні терті пироги.

Королівська ватрушка з журавлиною (або іншою ягодою)

Королівська ватрушка з журавлиною / Фото: instagram.com/_diana_na_pp/

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Інгредієнти (для невеликої порції):

Сир – 200 г

Яйце – 1 шт.

Борошно – 70 г

Масло вершкове – 30 г

Журавлина – 50 г

Цукор, ванілін – за смаком

Як приготувати:

Відокремити білки від жовтків. Білок з'єднати із сиром, цукром, ваніліном і журавлиною. Перемішати. Розтерти жовток з борошном, маслом і цукром в дрібну крихту. На дно форми викласти більшу частину тіста, утрамбувати. Викласти сирну начинку. Зверху посипати рештою тіста. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 35-40 хвилин.

Королівська ватрушка

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Королівська ватрушка / Фото: instagram.com/lidaieda/

Інгредієнти:

Жовток – 3 шт.

Борошно – 150 г

Вершкове масло – 40 г

Цукор – 1 ст. л. ⁣⁣⠀

Щіпка солі⁣⁣ ⠀

⁣⁣Для начинки: ⠀

Сир – 500 г

Білок – 3 шт. ⁣⁣⠀

Натуральний йогурт – 50 г

Цукор – 1,5 ст. л. ⠀

Щіпка солі, ванілін⁣⁣ ⠀

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⁣⁣Как приготувати:

Масло кімнатної температури з'єднати з іншими інгредієнтами і розтерти руками в крихту. ⁣⁣⠀ Для начинки сир розім'яти виделкою, додати йогурт, цукор, ванілін і перемішати. Білки збити до високих піків з дрібкою солі та вмішати в сирну масу. На дно форми висипати трохи більше половини крихти, ретельно утрамбувати руками. Зверху викласти сир і посипати крихтою. ⁣⁣⠀ Випікати в розігрітій на 180 градусів духовці до 40-45 хвилин.

Королівська ватрушка з лимонною цедрою і сливовим варенням

Королівська ватрушка з лимонною цедрою і сливовим варенням / Фото: instagram.com/kulinar_myfood/

Інгредієнти:

Сир – 350 г

Сметана – 150 г

Цукор, кукурудзяний крохмаль – по 10 г

Яйця – 3 шт.

Ванілін

Цедра половини лимона

Густе сливове варення – 100 г

Борошно – 350 г

Вершкове масло – 150 г

Цукор – 120 г

Розпушувач – 1,5 ч. л.

Сіль – щіпка

Як приготувати: