Їжа
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🚨 Затримання Саакашвілі 🍿 Справа Труханова

Салати з виноградом

Сезонна запіканка

Напої осені

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

3 рецепти квашеної капусти з буряком – це салат і закуска одночасно

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
11 жовтня, 14:56
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Капусту для будь-якого засолу і маринування потрібно брати щільну та хрустку. У цій добірці – рецепти капусти з буряком по-грузинськи, маринованої і пелюстки
Рецепти капусти з буряком на зиму
Рецепти капусти з буряком на зиму / Фото: instagram.com/familykuhnya/

Це одна з найкрасивіших заготівель з капустою. Її називають рубіновою або пелюсткою, коли капуста нарізається крупно, колір, зрозуміло, надає буряк. Буряк має бути солодким, щоби процес ферментації відбувався краще. Перед тим, як починати, ознайомтесь з простими рекомендаціями, як заготовити хрустку капусту.

Пелюстка

Пелюстка
Пелюстка / Фото: instagram.com/zhivojhleb/

Реклама

Інгредієнти:

  • Капуста – 1,5 кг
  • Буряк – 300 г
  • Часник – 80 г
  • Стручковий перець – 1 шт.
  • Вода – 1,5 л
  • Сіль – 75 г
  • Лаврове листя – 3 шт.
  • Перець горошком – 15 шт.

Як приготувати:

  1. У каструлю з водою додати сіль, перець горошком, лаврове листя, прокип'ятити 5 хвилин.
  2. Банки простерилізувати.
  3. Очищені й вимиті зубчики часнику нарізати кружальцями. Стручковий гострий перець, очищений від насіння, нарізати смужками. Буряк нарізати пластинами, капусту – великими трикутниками.
  4. На дно банки укласти кілька пластин буряка і кружальців часнику. На чверть заповнити банку капустою, зверху додати перець і буряк. До половини заповнити капустою, добре утрамбувати.
  5. Потім – перець, часник, буряк і ще раз покласти капусту. Останній шар – перець, часник і буряк.
  6. Залити розсолом кімнатної температури, прикрити нещільно кришкою. Залишити в теплому місці на 7 днів. У цей час періодично чистою ложкою допомагати виходити газам.
  7. На 7-ий день щільно закрити кришкою, зберігати в холодильнику.

Реклама

Читайте також:

Капуста з буряком по-грузинськи

Капуста з буряком по-грузинськи
Капуста з буряком по-грузинськи / Фото: instagram.com/nabeghlavi.kz/

Інгредієнти:

Реклама
  • Капуста – 3 кг
  • Буряк – 1,5 кг
  • Перець гострий – 1-4 шт.
  • Часник – 2 головки
  • Селера – 1 пучок
  • Сіль – 3 ст. л.
  • Вода – 2 літри

Додатково до смаку:

  • Цукор – 1 ст. л.
  • Лаврове листя – 3-4 шт.
  • Духмяний перець – 5 горошин
  • Коріандр – 1 ч. л. зерен

Як приготувати:

  1. Закип'ятити воду, розчинити сіль і додати додаткові спеції, охолодити. Капусту нарізати середнього розміру, буряк – тонкими брусками, часник нарізати часточками, перець – кільцями.
  2. У каструлю викласти шарами буряк, капусту, гострий перець і кілька часточок часнику. Додати кілька гілочок селери і повторити шари, доки не закінчаться інгредієнти.
  3. Залити охолодженою кип'яченою водою із сіллю, щоб вона повністю покривала овочі. Зверху покласти тарілку з вантажем.
  4. Поставити в тепло на 2-3 дні, потім зберігати в прохолодному місці. Під час маринування перевіряти капусту на смак і додавати сіль, якщо потрібно.

Читайте також:

Маринована капуста з буряком

Маринована капуста з буряком
Маринована капуста з буряком / Фото: instagram.com/mandrik_dom/

Інгредієнти:

  • Капуста – 1,5 кг
  • Буряк – 1 шт.
  • Часник – 5-6 зубчиків

Для маринаду на 1 літр води:

  • Цукор, сіль – по 3 ст. л.
  • Оцет – 0,5 склянки
  • Лаврове листя – 2 шт.
  • Перець горошком – 10 шт.

Як приготувати:

  1. Капусту нарізати крупно, буряк натерти на крупній тертці, додати часник цілком.
  2. Перемішати і скласти в стерилізовані банки.
  3. Для маринаду в воду додати сіль, цукор, лаврове листя, перець, довести до кипіння і злегка остудити. Дістати лаврове листя, додати оцет, перемішати і залити розсолом овочі. Розсіл має повністю покрити овочі.
  4. Коли охолоне, прибрати в холодильник на добу.

Як заготовити запечений перець на зиму – дивіться у відео.

Читайте також:

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Тест редакції
Зіркова піца
Ми продегустували 3 види DZIDZIO PIZZA
Чесний відгук
Любиш італійську кухню?
Готувати піццу
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Готуємо вечерю сьогодні
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти