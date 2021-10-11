3 рецепти квашеної капусти з буряком – це салат і закуска одночасно

Це одна з найкрасивіших заготівель з капустою. Її називають рубіновою або пелюсткою, коли капуста нарізається крупно, колір, зрозуміло, надає буряк. Буряк має бути солодким, щоби процес ферментації відбувався краще. Перед тим, як починати, ознайомтесь з простими рекомендаціями, як заготовити хрустку капусту.
Пелюстка
Інгредієнти:
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- Капуста – 1,5 кг
- Буряк – 300 г
- Часник – 80 г
- Стручковий перець – 1 шт.
- Вода – 1,5 л
- Сіль – 75 г
- Лаврове листя – 3 шт.
- Перець горошком – 15 шт.
Як приготувати:
- У каструлю з водою додати сіль, перець горошком, лаврове листя, прокип'ятити 5 хвилин.
- Банки простерилізувати.
- Очищені й вимиті зубчики часнику нарізати кружальцями. Стручковий гострий перець, очищений від насіння, нарізати смужками. Буряк нарізати пластинами, капусту – великими трикутниками.
- На дно банки укласти кілька пластин буряка і кружальців часнику. На чверть заповнити банку капустою, зверху додати перець і буряк. До половини заповнити капустою, добре утрамбувати.
- Потім – перець, часник, буряк і ще раз покласти капусту. Останній шар – перець, часник і буряк.
- Залити розсолом кімнатної температури, прикрити нещільно кришкою. Залишити в теплому місці на 7 днів. У цей час періодично чистою ложкою допомагати виходити газам.
- На 7-ий день щільно закрити кришкою, зберігати в холодильнику.
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Капуста з буряком по-грузинськи
Інгредієнти:
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- Капуста – 3 кг
- Буряк – 1,5 кг
- Перець гострий – 1-4 шт.
- Часник – 2 головки
- Селера – 1 пучок
- Сіль – 3 ст. л.
- Вода – 2 літри
Додатково до смаку:
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- Цукор – 1 ст. л.
- Лаврове листя – 3-4 шт.
- Духмяний перець – 5 горошин
- Коріандр – 1 ч. л. зерен
Як приготувати:
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- Закип'ятити воду, розчинити сіль і додати додаткові спеції, охолодити. Капусту нарізати середнього розміру, буряк – тонкими брусками, часник нарізати часточками, перець – кільцями.
- У каструлю викласти шарами буряк, капусту, гострий перець і кілька часточок часнику. Додати кілька гілочок селери і повторити шари, доки не закінчаться інгредієнти.
- Залити охолодженою кип'яченою водою із сіллю, щоб вона повністю покривала овочі. Зверху покласти тарілку з вантажем.
- Поставити в тепло на 2-3 дні, потім зберігати в прохолодному місці. Під час маринування перевіряти капусту на смак і додавати сіль, якщо потрібно.
Маринована капуста з буряком
Інгредієнти:
- Капуста – 1,5 кг
- Буряк – 1 шт.
- Часник – 5-6 зубчиків
Для маринаду на 1 літр води:
- Цукор, сіль – по 3 ст. л.
- Оцет – 0,5 склянки
- Лаврове листя – 2 шт.
- Перець горошком – 10 шт.
Як приготувати:
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- Капусту нарізати крупно, буряк натерти на крупній тертці, додати часник цілком.
- Перемішати і скласти в стерилізовані банки.
- Для маринаду в воду додати сіль, цукор, лаврове листя, перець, довести до кипіння і злегка остудити. Дістати лаврове листя, додати оцет, перемішати і залити розсолом овочі. Розсіл має повністю покрити овочі.
- Коли охолоне, прибрати в холодильник на добу.
Як заготовити запечений перець на зиму – дивіться у відео.
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