3 рецепти насолодких булочок, смак яких доповнює сир

Французькі гужери – це булочки із заварного тіста з сиром. У класичному рецепті потрібен грюєр, але його можна замінити іншим. У Франції їх пропонують до вина, булочки можна спекти і до вечері, подаючи до них різні овочеві салати.
Турецькі поача більше схожі на пиріжки із сиром і зеленню. Їх можна подавати до перших страв, а до начинки додати трохи оливкової пасти. Ну й наші рідні пампушки. Цього разу теж із сиром. І щоб випічка вийшло ідеальною, ознайомтеся з цими лайфхаками.
Турецькі булочки поача
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Інгредієнти:
- 100 г м'якого вершкового масла;
- 1 яйце;
- 250 мл олії;
- 250 мл йогурту;
- 1 пакетик розпушувача;
- по 1 ч. л. солі, цукру;
- половина пучка нарізаного кропу;
- 200 г сиру;
- борошно (скільки візьме);
- кунжут для прикраси.
Спосіб приготування:
- Змішати вершкове масло, олію, йогурт і яєчний білок. Додати сіль, цукор і розпушувач.
- Додати борошно і нарізаний кріп. Розтерти сир виделкою.
- З тіста зробити кульки, всередину покласти трохи начинки, викласти на деко з пергаментним папером.
- Змазати яєчним жовтком і посипати кунжутом.
- Випікати 40-45 хвилин за 180 градусів.
Французькі булочки гужери
Інгредієнти:
- 200 г сиру грюєр (або іншого);
- 300 г борошна;
- 300 мл води;
- 4 яйця;
- 100 г вершкового масла;
- 2-3 пір'я зеленої цибулі;
- половина пучка петрушки;
- цедра одного лимона;
- сіль і червоний гострий перець.
Спосіб приготування:
- У сотейнику розігріти воду, розтопити у воді масло, додати сіль і перець за смаком. Довести до кипіння, зняти з вогню.
- Поступово ввести борошно, постійно помішуючи, доти, доки тісто не відставатиме від сотейника.
- Прибрати з вогню, дати охолонути. Додати яйця по одному. За необхідності додати борошно, щоб вийшло еластичне тісто.
- Петрушку і зелену цибулю нарізати дрібно, сир натерти на крупній терці, цедру лимона – на дрібній терці.
- Додати зелень, сир і цедру в тісто, вимісити.
- Деко застелити папером для випічки. Духовку розігріти до 200 градусів.
- Викласти тісто за допомогою чайної ложки, щоби була відстань.
- Випікати 20-25 хвилин до золотистого кольору.
Пампушки з сиром
Інгредієнти:
- 200 г борошна;
- 1 яйце;
- 5-10 г сухих дріжджів;
- по 1 ст. л. цукру, олії;
- 1 ч. л. солі;
- 1/2 ч. л. розпушувача;
- 70 мл теплого молока;
- 100 г сиру.
Спосіб приготування:
- Для опари дріжджі розчинити в теплому молоці, додати по 1 ст. л. цукру і борошна, перемішати. Залишити на 15-25 хвилин у теплому місці.
- Просіяти борошно, додати опару, олію, тертий сир. Перемішати.
- Вбити яйця, додати тертий сир і сіль, вимішувати на поверхні до однорідності.
- Залишити в теплому місці на годину-півтори.
- Вимісити тісто, сформувати пампушки, викласти на пергаментний папір, змащений олією.
- Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 30-40 хвилин або до готовності.
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