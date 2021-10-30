3 рецепти пирогів на сковороді – готуються швидко, з'їдаються миттєво

Це два закусочні пироги, з капустою, ковбасою та консервованим тунцем, і один десертний, який смажиться разом із яблуками. Готувати їх можна на вершковому маслі або олії

Рецепти пирогів на сковороді / Фото: Колаж: Сьогодні

У чому зручність подібних пирогів або заливних пирогів, як їх ще називають: вам не потрібно контролювати температуру в духовці, перевіряти готовність випічки та хвилюватися, що вона не підніметься чи осяде наприкінці.

Пироги на сковороді готуються перед вашими очима, і ви контролюєте весь процес. Несолодкі пироги подавайте окремо або до перших страв.

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Отже, капуста, ковбаса або сосиски потрібні для пирога від foodforyou_kids, автор рецепта запевняє, що він обов'язково сподобається дітям.

У пиріг з консервованим тунцем від dvi_zhenya можна додати будь-яку іншу рибу, для яблучного пирога від vmeste_vkusnenko потрібні щільні яблука та молоко.

Пиріг з капустою та вареною ковбасою

Пиріг з капустою та вареною ковбасою / Фото: instagram.com/foodforyou_kids/

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Інгредієнти:

по 1 шт. цибулі, моркви;

300 г капусти;

100 г ковбаси;

150 мл молока;

3 яйця;

2 ст. л. манки;

90 г твердого сиру;

сіль, перець.

Як приготувати:

Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти на великій тертці, обсмажити на олії до прозорості. Капусту нашаткувати, додати молоко, цибулю та моркву. Тушкувати 5-7 хвилин під кришкою на середньому вогні. Капусту остудити, вмішати яйця, тертий сир, нарізану ковбасу, сіль, перець. Додати манку. Ретельно перемішати. Готувати 15 хвилин на середньому вогні. Перевернути та готувати 7 хвилин.

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Пиріг з тунцем

Пиріг з тунцем / Фото: instagram.com/dvi_zhenya/

Інгредієнти для тіста:

250 г сметани;

2 яйця;

60 г борошна;

1 ч. л. розпушувача;

дрібка солі.

Для начинки:

2 відварені яйця;

1 б. консервованого тунця або іншої риби;

50 г сиру;

1 шт. цибуля;

спеції.

Як приготувати:

Змішати усі інгредієнти для тіста. Для начинки цибулю нарізати, обсмажити на олії. Розім'яти тунець виделкою, перемішати із цибулею. Додати натерті на дрібній тертці яйця та сир. Усе добре перемішати. Змастити сковороду олією. Вилити половину тіста, викласти начинку і закрити тістом, що залишилося. Смажити на повільному вогні під кришкою з обох боків. Перевертати за допомогою тарілки.





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Яблучний пиріг

Яблучний пиріг / Фото: instagram.com/vmeste_vkusnenko/

Інгредієнти:

по 2 шт. яблука, яйця;

100 г цукру;

125 мл молока;

70 мл олії;

125 г борошна;

по пакетику розпушувача, ванільного цукру.

Як приготувати: