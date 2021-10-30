Їжа
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
😷 Київ у "червоній" зоні ⚽ Шахтар - Десна: онлайн Вибори в Харкові Вибори в Харкові 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік

Салати з виноградом

Сезонна запіканка

Напої осені

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

3 рецепти пирогів на сковороді – готуються швидко, з'їдаються миттєво

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
30 жовтня, 18:00
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Це два закусочні пироги, з капустою, ковбасою та консервованим тунцем, і один десертний, який смажиться разом із яблуками. Готувати їх можна на вершковому маслі або олії
Рецепти пирогів на сковороді
Рецепти пирогів на сковороді / Фото: Колаж: Сьогодні

У чому зручність подібних пирогів або заливних пирогів, як їх ще називають: вам не потрібно контролювати температуру в духовці, перевіряти готовність випічки та хвилюватися, що вона не підніметься чи осяде наприкінці.

Пироги на сковороді готуються перед вашими очима, і ви контролюєте весь процес. Несолодкі пироги подавайте окремо або до перших страв.

Реклама

Отже, капуста, ковбаса або сосиски потрібні для пирога від foodforyou_kids, автор рецепта запевняє, що він обов'язково сподобається дітям.

У пиріг з консервованим тунцем від dvi_zhenya можна додати будь-яку іншу рибу, для яблучного пирога від vmeste_vkusnenko потрібні щільні яблука та молоко.

Пиріг з капустою та вареною ковбасою

Пиріг з капустою та вареною ковбасою
Пиріг з капустою та вареною ковбасою / Фото: instagram.com/foodforyou_kids/

Реклама

Інгредієнти:

  • по 1 шт. цибулі, моркви;
  • 300 г капусти;
  • 100 г ковбаси;
  • 150 мл молока;
  • 3 яйця;
  • 2 ст. л. манки;
  • 90 г твердого сиру;
  • сіль, перець.

Як приготувати:

  1. Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти на великій тертці, обсмажити на олії до прозорості.
  2. Капусту нашаткувати, додати молоко, цибулю та моркву. Тушкувати 5-7 хвилин під кришкою на середньому вогні.
  3. Капусту остудити, вмішати яйця, тертий сир, нарізану ковбасу, сіль, перець. Додати манку. Ретельно перемішати.
  4. Готувати 15 хвилин на середньому вогні. Перевернути та готувати 7 хвилин.

Читайте також:

Реклама

Пиріг з тунцем

Пиріг з тунцем
Пиріг з тунцем / Фото: instagram.com/dvi_zhenya/

Інгредієнти для тіста:

  • 250 г сметани;
  • 2 яйця;
  • 60 г борошна;
  • 1 ч. л. розпушувача;
  • дрібка солі.

Для начинки:

  • 2 відварені яйця;
  • 1 б. консервованого тунця або іншої риби;
  • 50 г сиру;
  • 1 шт. цибуля;
  • спеції.

Як приготувати:

  1. Змішати усі інгредієнти для тіста.
  2. Для начинки цибулю нарізати, обсмажити на олії. Розім'яти тунець виделкою, перемішати із цибулею. Додати натерті на дрібній тертці яйця та сир. Усе добре перемішати.
  3. Змастити сковороду олією. Вилити половину тіста, викласти начинку і закрити тістом, що залишилося.
  4. Смажити на повільному вогні під кришкою з обох боків. Перевертати за допомогою тарілки.


Читайте також:

Яблучний пиріг

Яблучний пиріг
Яблучний пиріг / Фото: instagram.com/vmeste_vkusnenko/

Інгредієнти:

  • по 2 шт. яблука, яйця;
  • 100 г цукру;
  • 125 мл молока;
  • 70 мл олії;
  • 125 г борошна;
  • по пакетику розпушувача, ванільного цукру.

Як приготувати:

  1. Яйця перемішати із цукром. Додати молоко, олію і перемішати.
  2. Додати просіяне борошно, розпушувач і ванільний цукор, перемішати.
  3. Яблука почистити від шкірки та серцевини. Нарізати кубиками.
  4. Сковороду змастити олією, трохи присипати цукром, викласти яблука та залити тістом.
  5. Готувати під кришкою на повільному вогні 25-30 хвилин. Прикрасити цукровою пудрою.

Читайте також:

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Тест редакції
Зіркова піца
Ми продегустували 3 види DZIDZIO PIZZA
Чесний відгук
Любиш італійську кухню?
Готувати піццу
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Готуємо вечерю сьогодні
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти