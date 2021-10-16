3 рецепти пирогів зі сливами, що поліпшують мигдаль, сир і банани

Головне – це щільні та не дуже соковиті сливи. Так вони триматимуть форму і не розтечуться в процесі випікання. Мигдаль потрібна тільки для подачі, замінити його можуть волоські горіхи