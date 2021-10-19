Їжа
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
Ліга чемпіонів Ліга чемпіонів 🚑 Поради лікаря Комаровського 🦀 Гра в кальмара ❓ Як помер брат Павлова

Салати з виноградом

Сезонна запіканка

Напої осені

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

3 рецепти каш з карамелізованою грушею до сніданку

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
19 жовтня, 07:01
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Це манна каша на сметані, вівсянка і рисова. Добавка – солодка груша, тому класти цукор у кашу потрібно мінімально. Для подачі знадобляться рідкий мед, кориця або улюблений сироп
Рецепти різних каш з грушею
Рецепти різних каш з грушею / Фото: instagram.com/tavolartegusto/

Каші на сніданок бувають різними, їх можна не тільки варити або запарювати, їх можна запікати. Груша – одна з найкращих добавок до ранкової каші. Вона має бути щільною, адже вона підпаде під процес карамелізації на вершковому маслі. Цукру в цьому процесі потрібно зовсім небагато, краще брати для прикраси мед і корицю.

Манна каша з грушею

Манна каша з грушею
Манна каша з грушею / Фото: instagram.com/detki_doma111/?hl=ru

Реклама

Інгредієнти (на одну порцію):

  • Сметана 10% – 150 г
  • Крупа манна – 1 ст. л.
  • Груша – 1 шт.
  • Кориця, мед – для подачі

Як приготувати:

  1. Грушу очистити від шкірки та серцевини. Злегка відварити її до м'якості і нарізати кубиками.
  2. Сметану викласти в сотейник і довести до кипіння. Потроху всипати крупу, постійно помішуючи. Варити 5 хвилин. Можна подрібнити кашу з грушею в блендері, а можна викласти зверху шматочки.
  3. Прикрасити медом і корицею.

Читайте також:

Реклама

Рисова каша з грушею

Рисова каша з грушею
Рисова каша з грушею / Фото: instagram.com/smi_smi_yana/?hl=ru

Інгредієнти:

  • Рис, вода – по 150 мл
  • Молоко – 350 мл
  • Вершкове масло – 30 г
  • Цукор – 2 ст. л.
  • Сіль, ванілін – щіпка

Як приготувати:

Реклама
  1. Рис промити і відварити. Додати молоко, цукор (1 ст. л.), сіль і готувати 15 хвилин. Зняти з вогню.
  2. Нарізану і очищену грушу обсмажити на вершковому маслі з 1 ст. л. цукру впродовж 5 хвилин.
  3. Кашу розкласти по тарілках, зверху викласти грушу.

Читайте також:

Вівсянка з грушею

Вівсянка з грушею
Вівсянка з грушею / Фото: instagram.com/portnova_yulia/

Інгредієнти:

  • Вода, молоко – по 150 мл
  • Вівсяні пластівці – 60 г
  • Груша – 1 шт.
  • Вершкове масло – 1 ст. л.
  • Мед – за смаком
  • Кориця, цукор, сіль – щіпка

Як приготувати: ⠀

  1. Воду і молоко довести до кипіння. Всипати пластівці й варити близько 5 хвилин. Дати настоятися.
  2. Грушу нарізати великими кубиками. Обсмажити на вершковому маслі на сильному вогні. Прибрати з вогню, остудити і додати мед. Перемішати.
  3. На тарілку викласти кашу, зверху – груші. Прикрасити корицею.

Читайте також:

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Тест редакції
Зіркова піца
Ми продегустували 3 види DZIDZIO PIZZA
Чесний відгук
Любиш італійську кухню?
Готувати піццу
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Готуємо вечерю сьогодні
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти