3 рецепти каш з карамелізованою грушею до сніданку

Це манна каша на сметані, вівсянка і рисова. Добавка – солодка груша, тому класти цукор у кашу потрібно мінімально. Для подачі знадобляться рідкий мед, кориця або улюблений сироп

Рецепти різних каш з грушею / Фото: instagram.com/tavolartegusto/

Каші на сніданок бувають різними, їх можна не тільки варити або запарювати, їх можна запікати. Груша – одна з найкращих добавок до ранкової каші. Вона має бути щільною, адже вона підпаде під процес карамелізації на вершковому маслі. Цукру в цьому процесі потрібно зовсім небагато, краще брати для прикраси мед і корицю.

Манна каша з грушею

Манна каша з грушею / Фото: instagram.com/detki_doma111/?hl=ru

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Інгредієнти (на одну порцію):

Сметана 10% – 150 г

Крупа манна – 1 ст. л.

Груша – 1 шт.

Кориця, мед – для подачі

Як приготувати:

Грушу очистити від шкірки та серцевини. Злегка відварити її до м'якості і нарізати кубиками. Сметану викласти в сотейник і довести до кипіння. Потроху всипати крупу, постійно помішуючи. Варити 5 хвилин. Можна подрібнити кашу з грушею в блендері, а можна викласти зверху шматочки. Прикрасити медом і корицею.

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Рисова каша з грушею

Рисова каша з грушею / Фото: instagram.com/smi_smi_yana/?hl=ru

Інгредієнти:

Рис, вода – по 150 мл

Молоко – 350 мл

Вершкове масло – 30 г

Цукор – 2 ст. л.

Сіль, ванілін – щіпка

Як приготувати:

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Рис промити і відварити. Додати молоко, цукор (1 ст. л.), сіль і готувати 15 хвилин. Зняти з вогню. Нарізану і очищену грушу обсмажити на вершковому маслі з 1 ст. л. цукру впродовж 5 хвилин. Кашу розкласти по тарілках, зверху викласти грушу.

Вівсянка з грушею

Вівсянка з грушею / Фото: instagram.com/portnova_yulia/

Інгредієнти:

Вода, молоко – по 150 мл

Вівсяні пластівці – 60 г

Груша – 1 шт.

Вершкове масло – 1 ст. л.

Мед – за смаком

Кориця, цукор, сіль – щіпка

Як приготувати: ⠀