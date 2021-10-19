3 рецепти каш з карамелізованою грушею до сніданку

Каші на сніданок бувають різними, їх можна не тільки варити або запарювати, їх можна запікати. Груша – одна з найкращих добавок до ранкової каші. Вона має бути щільною, адже вона підпаде під процес карамелізації на вершковому маслі. Цукру в цьому процесі потрібно зовсім небагато, краще брати для прикраси мед і корицю.
Манна каша з грушею
Інгредієнти (на одну порцію):
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- Сметана 10% – 150 г
- Крупа манна – 1 ст. л.
- Груша – 1 шт.
- Кориця, мед – для подачі
Як приготувати:
- Грушу очистити від шкірки та серцевини. Злегка відварити її до м'якості і нарізати кубиками.
- Сметану викласти в сотейник і довести до кипіння. Потроху всипати крупу, постійно помішуючи. Варити 5 хвилин. Можна подрібнити кашу з грушею в блендері, а можна викласти зверху шматочки.
- Прикрасити медом і корицею.
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Рисова каша з грушею
Інгредієнти:
- Рис, вода – по 150 мл
- Молоко – 350 мл
- Вершкове масло – 30 г
- Цукор – 2 ст. л.
- Сіль, ванілін – щіпка
Як приготувати:
- Рис промити і відварити. Додати молоко, цукор (1 ст. л.), сіль і готувати 15 хвилин. Зняти з вогню.
- Нарізану і очищену грушу обсмажити на вершковому маслі з 1 ст. л. цукру впродовж 5 хвилин.
- Кашу розкласти по тарілках, зверху викласти грушу.
Вівсянка з грушею
Інгредієнти:
- Вода, молоко – по 150 мл
- Вівсяні пластівці – 60 г
- Груша – 1 шт.
- Вершкове масло – 1 ст. л.
- Мед – за смаком
- Кориця, цукор, сіль – щіпка
Як приготувати: ⠀
- Воду і молоко довести до кипіння. Всипати пластівці й варити близько 5 хвилин. Дати настоятися.
- Грушу нарізати великими кубиками. Обсмажити на вершковому маслі на сильному вогні. Прибрати з вогню, остудити і додати мед. Перемішати.
- На тарілку викласти кашу, зверху – груші. Прикрасити корицею.