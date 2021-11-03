3 рецепти для печериць до дня народження – так ви їх ще не готували

Їх можна нафарширувати шинкою, в'яленими помідорами та моцарелою. Дуже смачними вони виходять, якщо запекти з білим вином або обсмажити в клярі та подавати із сирним соусом

Рецепти для печериць на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні

Не дарма кажуть: поїв грибів – і став ситим. Печериці – це той продукт, який відповідає двом важливим вимогам: вони порівняно недорогі та особливо смачні, якщо до їхнього приготування підійти відповідально.

Нижче знайдете три варіянти для цих грибів, якщо потрібно гідно та недорого нагодувати гостей.

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Печериці від maripp66 готуються з часником у білому вині та будуть чудовою гарячою закускою. Гриби з італійським акцентом від marinadom_kitchen фаршируються шинкою та моцарелою. Хрумкі печериці від gotovimckrolikom подаються з соусом із сиру та кропу.

Печериці, фаршировані по-італійськи

Печериці, фаршировані по-італійськи / Фото: instagram.com/marinadom_kitchen/

Інгредієнти:

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Печериці – 8 великих

Цибуля-шалот – 2 шт.

В'ялені помідори – 12 шт.

Копчена шинка – 4 скибочки

Жовток – 1 шт.

Моцарела – 150 г

Пармезан – 2 ст. л.

Маслини без кісточок – 16 шт.

Панірувальні сухарі – 2 ст. л.

Олія

Сіль, мелений перець, петрушка

Як приготувати:

Очистити печериці, ніжки нарізати. Змішати нарізану шинку, маслини та помідори. Обсмажити нарізану цибулю та ніжки печериць, посолити, поперчити. Посипати нарізаною петрушкою. Додати до суміші із шинки, помідорів та маслин. Змішати з жовтком, натертою моцарелою та панірувальними сухарями. Начинити капелюшки печериць, посипати пармезаном. Запікати 15-20 хвилин за 200 градусів.

Часникові печериці

Часникові печериці / Фото: instagram.com/maripp66/

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Інгредієнти:

Вершкове масло – 4 ст. л.

Оливкова олія – 1 ст. л.

Цибуля нарізана – половина

Печериці – 500 г

Сухе біле вино – 2 ст. л.

Листя чебрецю, нарізаного – 1 ч. л.

Свіжа петрушка

Часник подрібнений – 4 зубчики

Сіль, перець – за смаком

Як приготувати:

Розігріти вершкове масло та оливкову олію на сковороді. Обсмажити цибулю до м'якості (близько 3 хвилин). Додати гриби та обсмажити близько 5 хвилин. Влити вино та тушкувати 2 хвилини. Додати чебрець, петрушку та часник. Обсмажити ще 2 хвилини. Довести до смаку сіллю та перцем, подавати гарячими.

Печериці в хрусткій скоринці із сирним соусом

Печериці в хрусткій скоринці з сирним соусом / Фото: instagram.com/gotovimckrolikom/

Печериці – 400 г

Крихти білого хліба – 2 склянки

Білок – 2 шт.

Твердий сир – 1,5 ст. л.

Паприка – 1 ч. л.

Сіль

Інгредієнти:

Для соусу:

Сир – 100 г

Натуральний йогурт – 250 г

Часник – 1 зубчик

Сіль, чорний перець, кріп

Як приготувати:⠀