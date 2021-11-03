3 рецепти для печериць до дня народження – так ви їх ще не готували

Не дарма кажуть: поїв грибів – і став ситим. Печериці – це той продукт, який відповідає двом важливим вимогам: вони порівняно недорогі та особливо смачні, якщо до їхнього приготування підійти відповідально.
Нижче знайдете три варіянти для цих грибів, якщо потрібно гідно та недорого нагодувати гостей.
Печериці від maripp66 готуються з часником у білому вині та будуть чудовою гарячою закускою. Гриби з італійським акцентом від marinadom_kitchen фаршируються шинкою та моцарелою. Хрумкі печериці від gotovimckrolikom подаються з соусом із сиру та кропу.
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Печериці, фаршировані по-італійськи
Інгредієнти:
- Печериці – 8 великих
- Цибуля-шалот – 2 шт.
- В'ялені помідори – 12 шт.
- Копчена шинка – 4 скибочки
- Жовток – 1 шт.
- Моцарела – 150 г
- Пармезан – 2 ст. л.
- Маслини без кісточок – 16 шт.
- Панірувальні сухарі – 2 ст. л.
- Олія
- Сіль, мелений перець, петрушка
Як приготувати:
- Очистити печериці, ніжки нарізати. Змішати нарізану шинку, маслини та помідори.
- Обсмажити нарізану цибулю та ніжки печериць, посолити, поперчити. Посипати нарізаною петрушкою.
- Додати до суміші із шинки, помідорів та маслин. Змішати з жовтком, натертою моцарелою та панірувальними сухарями. Начинити капелюшки печериць, посипати пармезаном.
- Запікати 15-20 хвилин за 200 градусів.
Часникові печериці
Інгредієнти:
- Вершкове масло – 4 ст. л.
- Оливкова олія – 1 ст. л.
- Цибуля нарізана – половина
- Печериці – 500 г
- Сухе біле вино – 2 ст. л.
- Листя чебрецю, нарізаного – 1 ч. л.
- Свіжа петрушка
- Часник подрібнений – 4 зубчики
- Сіль, перець – за смаком
Як приготувати:
- Розігріти вершкове масло та оливкову олію на сковороді. Обсмажити цибулю до м'якості (близько 3 хвилин). Додати гриби та обсмажити близько 5 хвилин.
- Влити вино та тушкувати 2 хвилини. Додати чебрець, петрушку та часник. Обсмажити ще 2 хвилини. Довести до смаку сіллю та перцем, подавати гарячими.
Печериці в хрусткій скоринці із сирним соусом
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Інгредієнти:
- Печериці – 400 г
- Крихти білого хліба – 2 склянки
- Білок – 2 шт.
- Твердий сир – 1,5 ст. л.
- Паприка – 1 ч. л.
- Сіль
Для соусу:
- Сир – 100 г
- Натуральний йогурт – 250 г
- Часник – 1 зубчик
- Сіль, чорний перець, кріп
Як приготувати:⠀
- Печериці протерти та видалити ніжки.
- Змішати хлібні крихти, сир, сіль та паприку. В іншій мисці трохи збити яєчні білки. Вмочити гриби у білках, потім у крихтах.
- Викласти на застелене пергаментом деко та випікати 15 хвилин за 220 градусів.
- Для соусу подрібнити кріп та часник. Збити міксером йогурт із сиром, подрібненим часником та кропом. Приправити сіллю та перцем.
- Подавати печериці разом із соусом.⠀