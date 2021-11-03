Їжа
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Реал - Шахтар: онлайн Реал - Шахтар: онлайн 🎡 Оновлення Кабміну 😷 Київ у "червоній" зоні 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку

Салати з виноградом

Сезонна запіканка

Напої осені

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

3 рецепти для печериць до дня народження – так ви їх ще не готували

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
3 листопада, 12:36
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Їх можна нафарширувати шинкою, в'яленими помідорами та моцарелою. Дуже смачними вони виходять, якщо запекти з білим вином або обсмажити в клярі та подавати із сирним соусом
Рецепти для печериць на день народження
Рецепти для печериць на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні

Не дарма кажуть: поїв грибів – і став ситим. Печериці – це той продукт, який відповідає двом важливим вимогам: вони порівняно недорогі та особливо смачні, якщо до їхнього приготування підійти відповідально.

Нижче знайдете три варіянти для цих грибів, якщо потрібно гідно та недорого нагодувати гостей.

Реклама

Печериці від maripp66 готуються з часником у білому вині та будуть чудовою гарячою закускою. Гриби з італійським акцентом від marinadom_kitchen фаршируються шинкою та моцарелою. Хрумкі печериці від gotovimckrolikom подаються з соусом із сиру та кропу.

Печериці, фаршировані по-італійськи

Печериці, фаршировані по-італійськи
Печериці, фаршировані по-італійськи / Фото: instagram.com/marinadom_kitchen/

Інгредієнти:

Реклама
  • Печериці – 8 великих
  • Цибуля-шалот – 2 шт.
  • В'ялені помідори – 12 шт.
  • Копчена шинка – 4 скибочки
  • Жовток – 1 шт.
  • Моцарела – 150 г
  • Пармезан – 2 ст. л.
  • Маслини без кісточок – 16 шт.
  • Панірувальні сухарі – 2 ст. л.
  • Олія
  • Сіль, мелений перець, петрушка

Як приготувати:

  1. Очистити печериці, ніжки нарізати. Змішати нарізану шинку, маслини та помідори.
  2. Обсмажити нарізану цибулю та ніжки печериць, посолити, поперчити. Посипати нарізаною петрушкою.
  3. Додати до суміші із шинки, помідорів та маслин. Змішати з жовтком, натертою моцарелою та панірувальними сухарями. Начинити капелюшки печериць, посипати пармезаном.
  4. Запікати 15-20 хвилин за 200 градусів.

Читайте також:

Часникові печериці

Часникові печериці
Часникові печериці / Фото: instagram.com/maripp66/

Реклама

Інгредієнти:

  • Вершкове масло – 4 ст. л.
  • Оливкова олія – 1 ст. л.
  • Цибуля нарізана – половина
  • Печериці – 500 г
  • Сухе біле вино – 2 ст. л.
  • Листя чебрецю, нарізаного – 1 ч. л.
  • Свіжа петрушка
  • Часник подрібнений – 4 зубчики
  • Сіль, перець – за смаком

Як приготувати:

  1. Розігріти вершкове масло та оливкову олію на сковороді. Обсмажити цибулю до м'якості (близько 3 хвилин). Додати гриби та обсмажити близько 5 хвилин.
  2. Влити вино та тушкувати 2 хвилини. Додати чебрець, петрушку та часник. Обсмажити ще 2 хвилини. Довести до смаку сіллю та перцем, подавати гарячими.

Читайте також:

Печериці в хрусткій скоринці із сирним соусом

Печериці в хрусткій скоринці з сирним соусом
Печериці в хрусткій скоринці з сирним соусом / Фото: instagram.com/gotovimckrolikom/


Інгредієнти:

  • Печериці – 400 г
  • Крихти білого хліба – 2 склянки
  • Білок – 2 шт.
  • Твердий сир – 1,5 ст. л.
  • Паприка – 1 ч. л.
  • Сіль

Для соусу:

  • Сир – 100 г
  • Натуральний йогурт – 250 г
  • Часник – 1 зубчик
  • Сіль, чорний перець, кріп

Як приготувати:⠀

  1. Печериці протерти та видалити ніжки.
  2. Змішати хлібні крихти, сир, сіль та паприку. В іншій мисці трохи збити яєчні білки. Вмочити гриби у білках, потім у крихтах.
  3. Викласти на застелене пергаментом деко та випікати 15 хвилин за 220 градусів.
  4. Для соусу подрібнити кріп та часник. Збити міксером йогурт із сиром, подрібненим часником та кропом. Приправити сіллю та перцем.
  5. Подавати печериці разом із соусом.⠀

Читайте також:

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Тест редакції
Зіркова піца
Ми продегустували 3 види DZIDZIO PIZZA
Чесний відгук
Любиш італійську кухню?
Готувати піццу
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Готуємо вечерю сьогодні
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти