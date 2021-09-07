3 рецепти найнесподіваніших заготівель на зиму з цибулею, лимоном і сливами

Давайте трохи відійдемо від наших улюблених консервованих огірків, помідорів і заготівель з баклажанів і відкриємо дорогу експериментам. Але таким, які цілком впишуться в радіус сприйняття смакових рецепторів. Наприклад, цибульний конфітюр або, як його ще називають, мармелад – його люблять французи і їдять із сиром і хлібом. Солоні лимони – відома марокканська знахідка. Це вкрай оригінальна річ, яку використовують у соусах для м'яса і риби. Ті, хто куштував солоні лимони, запевняють – вони ароматні. І нарешті, сливове варення з віскі або коньяком – воно не таке солодке та з чудовою кислинкою.
Сливове варення з віскі
Інгредієнти на 1,5 літра варення
- 2 кг слив (без кісточок);
- 120 мл віскі або коньяку;
- 150 мл води;
- 400 г цукру;
- 1 паличка кориці;
- 2 шт. гвоздики;
- 4 горошини духмяного перцю.
Спосіб приготування
- Сливи, спеції, воду, цукор і 50 мл віскі помістити у велику каструлю з товстим дном. Поставити на середній вогонь і варити 20-25 хвилин, до розварювання слив.
- Видалити спеції і збити сливи блендером. Довести до повторного кипіння, варити ще 10 хвилин, часто помішуючи, щоб випарувалася зайва рідина.
- Влити віскі, довести варення до повторного кипіння і розлити по стерилізованих банках.
- Закрити банки стерилізованими кришками і пастеризувати банки в киплячій воді 15 хвилин.
- Банки акуратно дістати, витерти насухо і перевернути догори дном. Накрити ковдрою або покривалом і залишити так до охолодження. Зберігати в коморі.
Цибулевий конфітюр
Інгредієнти
- 1 кг червоної цибулі;
- 5 ст. л. оливкової олії;
- 2 ст. л. вершкового масла;
- 5-6 ст. л. коричневого цукру;
- 1 склянка червоного сухого вина;
- 1/3 склянки винного оцту.
Спосіб приготування
- Нарізати цибулю півкільцями. Обсмажити злегка на суміші олії та масла.
- Додати цукор і тушкувати 15 хвилин, доки цибуля не почне карамелізуватися. Влити вино і оцет.
- Тушкувати на маленькому вогні, доки не випарується половина рідини. Посолити.
- Остудити і перекласти в банку. Зберігати в холодильнику.
Солоні лимони
Інгредієнти
- 3-4 середніх лимонів;
- 5 ст. л. солі;
- 2 шт. лаврове листя;
- по 1 ч. л. чорний перець горошком, кмин, насіння коріандру;
- 2 бутони гвоздики.
Спосіб приготування
- Банку обдати окропом, закласти лаврове листя та гвоздику. У чаші змішати сіль з рештою спецій.
- Зробити надрізи у лимонів, не розрізаючи їх до кінця. Заповнити кожен надріз сумішшю солі та приправ і по черзі утрамбувати в банку.
- Закрити банку і помісити її в холодильник. За тиждень лимони будуть готові.
Рецепт закруток із запеченого перцю дізнаєтеся з відео.
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