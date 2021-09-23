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3 ранкові каші, які ви не втомитеся готувати

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
23 вересня, 07:01
В закладинки
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Рисова каша з родзинками і яблуками – це рецепт для мультиварки. Для вівсяної каші потрібно буде яйце, тому що вона запікається в духовці. Смачною звичайна манка вийде, якщо додати до неї гарбуз
Рецепти каш на сніданок
Рецепти каш на сніданок / Фото: Колаж: Сьогодні

Добре, що вибір крупи, додаткових інгредієнтів і рецептів каш настільки величезний, що кожен день можна готувати нову. Якщо набридла просто вівсянка, до неї можна додати яблуко і запекти в духовці. Манна каша буде набагато краще, якщо додати до неї гарбуз. До речі, як приготувати пшоняну кашу з цим овочем ми розповідали. А в мультиварці вийде смачна рисова каша з родзинками.

Рисова каша з яблуком і родзинками

Рисова каша з яблуком і родзинками
Рисова каша з яблуком і родзинками / Фото: instagram.com/home_kitchen_34_recipes

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Інгредієнти:

  • 1/2 ск. рису;
  • 1 ск. молока;
  • 1 яблуко;
  • 25 г білих родзинок;
  • 30 г вершкового масла;
  • цукор – за смаком;
  • сіль – щіпка.

Спосіб приготування:

  1. Рис добре промити, перекласти в мультиварку, додати склянку води і виставити режим "Молочна каша".
  2. За 10-15 хвилин влити молоко, перемішати, додати порізане шматочками яблуко і промиті родзинки.
  3. Додати цукор і сіль. Перемішати і готувати ще 15 хвилин.
  4. Додати вершкове масло, готувати ще кілька хвилин.

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Вівсяна каша в духовці

Запечена вівсянка в чашці
Запечена вівсянка в чашці / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • 2 яблука;
  • 1 ск. вівсяної крупи (не швидкого приготування);
  • 1 ч. л. меленої кориці;
  • 1 ч. л. розпушувача;
  • дрібка солі;
  • 3 ст. л. коричневого цукру;
  • 1 яйце;
  • 1 1/2 ск. молока;
  • 1 ч. л. ванільного цукру;
  • 1/2 ск. волоських горіхів.

Спосіб приготування:

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  1. Злегка змастити маслом форму для випічки.
  2. Нарізати яблука і викласти на дно форми.
  3. Змішати вівсяну крупу з корицею, розпушувачем, сіллю і цукром. Додати яблука.
  4. Збити яйце, молоко і ваніль, потім вилити на пластівці. Додати трохи молока, якщо рідина не повністю покрила вівсянку.
  5. Накрити форму харчовою плівкою і поставити в холодильник на ніч.
  6. Посипати нарізаними волоськими горіхами і запікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 30 хвилин.

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Манна каша з гарбузом

Манна каша з гарбузом
Манна каша з гарбузом / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • 250 мл молока;
  • 1,5-2 ст. л. манки;
  • 4-6 великих очищених кубиків гарбуза;
  • ваніль або ванільний цукор, сіль – за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Молоко закип'ятити, додати цукор і ваніль.
  2. Постійно розмішуючи вінчиком або ложкою, акуратно всипати манну крупу. Помішуючи, довести до готовності.
  3. Гарбуз можна відварити або приготувати в мікрохвильовці. Готовий гарбуз подрібнити до стану пюре.
  4. Додати гарбуз у кашу і добре перемішати. Можна додати трохи вершкового масла або меду. Прикрасити корицею.

І ще три рецепти-хіти каш для сніданку знайдете тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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