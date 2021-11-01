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СЬОГОДНІ Їжа

3 салати з куркою на день народження, які можуть змагатися у смаку з "Цезарем"

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
1 листопада, 12:05
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Куряче філе для цих салатів можна відварити або запекти зі спеціями, можна взяти копчене м'ясо. Заправляються вони сметаною, майонезом або грецьким йогуртом
Салати з куркою на день народження
Салати з куркою на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні

Курка, точніше, куряче філе – частий інгредієнт для салатів на сніданок та святкових. Зручно, що курку можна відварити або запекти. Ну або готувати їх з копченим філе. Смачно буде все одно.

Салат від фудблогерки recepty_przepisy передбачає наявність печериць та твердого сиру. "Захоплення" від elenalusika заправляється натуральним йогуртом і насичується особливим смаком за допомогою моркви по-корейськи.

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Рецепт салату з куркою та виноградом – редакційний. Виноград потрібен темний та світлий.

Салат "Захоплення"

Салат "Захоплення"
Салат "Захоплення" / Фото: instagram.com/elenalusika/

Інгредієнти:

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  • 250 г курячого філе;
  • 150 г печериць;
  • 80 г моркви по-корейськи;
  • 1 шт. свіжий огірок;
  • зелень, сіль, перець, йогурт – за смаком.

Як приготувати:

  1. Куряче філе відварити до готовності, нарізати невеликими кубиками.
  2. Печериці нарізати невеликими пластинками, посолити, поперчити та обсмажити на сковороді до готовності.
  3. Огірки очистити і натерти дрібною соломкою, як морква по-корейськи. Подрібнити зелень.
  4. Поєднати всі інгредієнти. Довести до смаку сіллю та перцем, додати натуральний йогурт і перемішати.
  5. Можна викласти шарами – гриби, курка, морква по-корейськи, огірки, зелень. Кожен шар промазати йогуртом, крім останнього.

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Салат з куркою та грибами

Салат с куркою та грибами
Салат с куркою та грибами / Фото: instagram.com/recepty_przepisy/

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Інгредієнти:

  • по 150 г відвареного курячого філе, твердого сиру;
  • 4 варені яйця;
  • 300 г печериць;
  • 1 маленька цибулина;
  • майонез;
  • сіль, перець.

Як приготувати:

  1. Сир та яйця натерти на дрібній тертці. Філе розібрати на волокна.
  2. Цибулю нарізати кубиками і підсмажити. Окремо підсмажити гриби, посолити та поперчити. З'єднати цибулю з печерицями.
  3. Формування салату: на дно тарілки викласти трохи майонезу, потім – яйця, сіль, перець, гриби, майонез, куряче філе, сіль, перець, майонез, 2/3 сиру, майонез, сир.
  4. Прикрасити за бажанням.

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Салат з копченої курки з виноградом

Салат з копченої курки з виноградом
Салат з копченої курки з виноградом / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • 1 копчене куряче стегно;
  • жменя світлого винограду;
  • жменя темного винограду;
  • 1/2 шт. червоної цибулини;
  • 50 мл сметани;
  • щіпка меленої паприки;
  • рукола або інша салатна зелень;
  • оливкова олія;
  • сіль, перець.

Як приготувати:

  1. Зніміть шкірку з копченого курячого стегна. Зріжте м'ясо і наріжте скибочками.
  2. Виноградини розріжте навпіл, цибулю наріжте тонкими півкільцями.
  3. Змішайте сметану з невеликою кількістю оливкової олії та паприкою. Додайте за смаком сіль та перець.
  4. Заправте салат і перемішайте.
  5. На тарілку викладіть руколу, а на неї – готовий салат.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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