3 салати з куркою на день народження, які можуть змагатися у смаку з "Цезарем"

Куряче філе для цих салатів можна відварити або запекти зі спеціями, можна взяти копчене м'ясо. Заправляються вони сметаною, майонезом або грецьким йогуртом

Салати з куркою на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні

Курка, точніше, куряче філе – частий інгредієнт для салатів на сніданок та святкових. Зручно, що курку можна відварити або запекти. Ну або готувати їх з копченим філе. Смачно буде все одно.

Салат від фудблогерки recepty_przepisy передбачає наявність печериць та твердого сиру. "Захоплення" від elenalusika заправляється натуральним йогуртом і насичується особливим смаком за допомогою моркви по-корейськи.

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Рецепт салату з куркою та виноградом – редакційний. Виноград потрібен темний та світлий.

Салат "Захоплення"

Салат "Захоплення" / Фото: instagram.com/elenalusika/

Інгредієнти:

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250 г курячого філе;

150 г печериць;

80 г моркви по-корейськи;

1 шт. свіжий огірок;

зелень, сіль, перець, йогурт – за смаком.

Як приготувати:

Куряче філе відварити до готовності, нарізати невеликими кубиками. Печериці нарізати невеликими пластинками, посолити, поперчити та обсмажити на сковороді до готовності. Огірки очистити і натерти дрібною соломкою, як морква по-корейськи. Подрібнити зелень. Поєднати всі інгредієнти. Довести до смаку сіллю та перцем, додати натуральний йогурт і перемішати. Можна викласти шарами – гриби, курка, морква по-корейськи, огірки, зелень. Кожен шар промазати йогуртом, крім останнього.

Салат з куркою та грибами

Салат с куркою та грибами / Фото: instagram.com/recepty_przepisy/

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Інгредієнти:

по 150 г відвареного курячого філе, твердого сиру;

4 варені яйця;

300 г печериць;

1 маленька цибулина;

майонез;

сіль, перець.

Як приготувати:

Сир та яйця натерти на дрібній тертці. Філе розібрати на волокна. Цибулю нарізати кубиками і підсмажити. Окремо підсмажити гриби, посолити та поперчити. З'єднати цибулю з печерицями. Формування салату: на дно тарілки викласти трохи майонезу, потім – яйця, сіль, перець, гриби, майонез, куряче філе, сіль, перець, майонез, 2/3 сиру, майонез, сир. Прикрасити за бажанням.

Салат з копченої курки з виноградом

Салат з копченої курки з виноградом / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

1 копчене куряче стегно;

жменя світлого винограду;

жменя темного винограду;

1/2 шт. червоної цибулини;

50 мл сметани;

щіпка меленої паприки;

рукола або інша салатна зелень;

оливкова олія;

сіль, перець.

Як приготувати: