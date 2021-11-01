3 салати з куркою на день народження, які можуть змагатися у смаку з "Цезарем"

Курка, точніше, куряче філе – частий інгредієнт для салатів на сніданок та святкових. Зручно, що курку можна відварити або запекти. Ну або готувати їх з копченим філе. Смачно буде все одно.
Салат від фудблогерки recepty_przepisy передбачає наявність печериць та твердого сиру. "Захоплення" від elenalusika заправляється натуральним йогуртом і насичується особливим смаком за допомогою моркви по-корейськи.
Рецепт салату з куркою та виноградом – редакційний. Виноград потрібен темний та світлий.
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Салат "Захоплення"
Інгредієнти:
- 250 г курячого філе;
- 150 г печериць;
- 80 г моркви по-корейськи;
- 1 шт. свіжий огірок;
- зелень, сіль, перець, йогурт – за смаком.
Як приготувати:
- Куряче філе відварити до готовності, нарізати невеликими кубиками.
- Печериці нарізати невеликими пластинками, посолити, поперчити та обсмажити на сковороді до готовності.
- Огірки очистити і натерти дрібною соломкою, як морква по-корейськи. Подрібнити зелень.
- Поєднати всі інгредієнти. Довести до смаку сіллю та перцем, додати натуральний йогурт і перемішати.
- Можна викласти шарами – гриби, курка, морква по-корейськи, огірки, зелень. Кожен шар промазати йогуртом, крім останнього.
Салат з куркою та грибами
Інгредієнти:
- по 150 г відвареного курячого філе, твердого сиру;
- 4 варені яйця;
- 300 г печериць;
- 1 маленька цибулина;
- майонез;
- сіль, перець.
Як приготувати:
- Сир та яйця натерти на дрібній тертці. Філе розібрати на волокна.
- Цибулю нарізати кубиками і підсмажити. Окремо підсмажити гриби, посолити та поперчити. З'єднати цибулю з печерицями.
- Формування салату: на дно тарілки викласти трохи майонезу, потім – яйця, сіль, перець, гриби, майонез, куряче філе, сіль, перець, майонез, 2/3 сиру, майонез, сир.
- Прикрасити за бажанням.
Салат з копченої курки з виноградом
Інгредієнти:
- 1 копчене куряче стегно;
- жменя світлого винограду;
- жменя темного винограду;
- 1/2 шт. червоної цибулини;
- 50 мл сметани;
- щіпка меленої паприки;
- рукола або інша салатна зелень;
- оливкова олія;
- сіль, перець.
Як приготувати:
- Зніміть шкірку з копченого курячого стегна. Зріжте м'ясо і наріжте скибочками.
- Виноградини розріжте навпіл, цибулю наріжте тонкими півкільцями.
- Змішайте сметану з невеликою кількістю оливкової олії та паприкою. Додайте за смаком сіль та перець.
- Заправте салат і перемішайте.
- На тарілку викладіть руколу, а на неї – готовий салат.