3 зігрівальних супів із сиром – добавки обов'язково попросять

Якщо ви любите сир, ці супи обов'язково оціните. Вони добре зігрівають і насичують. Важливо вибрати найсмачніші доповнення.
Суп від evgeniya_prostoiy_recept з плавленим сиром та печерицями, суп за рецептом anya_york доповнюють фрикадельки, які готуються з курячого фаршу, а рецепт крем-супу з куркою та цвітною капустою – редакційний, його треба перетворити на пюре блендером.
Перед тим, як приступати, ознайомтеся з важливими лайфхаками, щоб приготувати ідеальний суп.
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Суп із сиром та фрикадельками
Інгредієнти:
- Курячий фарш – 150 г
- Яйце – 2 шт.
- Вода/бульйон – 1,5 л
- Картопля – 3 шт.
- Морква – 1 шт.
- Сир плавлений – 3-4 ст. л.
- Сіль, спеції, зелень, лаврове листя
Як приготувати:
- У фарш додати яйце, спеції та перемішати. Дрібно нарізану цибулю обсмажити до золотавого кольору.
- Додати крупно натерту моркву і тушкувати 3-4 хвилини до готовності.
- У каструлю налити воду/бульйон, довести до кипіння та додати лаврове листя.
- Картоплю нарізати кубиками і викласти в киплячу воду. За 3 хвилини додати фрикадельки та варити з картоплею 7 хвилин. Додати зажарку.
- Натерти сир і викласти в суп. Готувати 3 хвилини, подавати із зеленню.
Суп з плавлених сирків з грибами
Інгредієнти:
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- Вода або курячий бульйон – 1,5-2 літри
- Плавлений сир – 3 шт.
- Картопля – 350 г
- Морква, цибуля – по 1 шт.
- Часник – 3 зуб.
- Олія та вершкове масло – по 3 ст. л.
- Лаврове листя – 2 шт.
- Перець горошком – 5-6 шт.
- Печериці – 5-7 шт.
- Зелень, сухарики, спеції
Як приготувати:
- Каструлю з водою або бульйоном поставити на вогонь.
- Цибулю нарізати дрібно, моркву натерти крупно, часник дрібно нарубати, картоплю нарізати кубиком.
- Цибулю і моркву обсмажити з олією та вершковим маслом до напівпрозорості цибулі. Додати часник та готувати 2 хвилини. Окремо обсмажити нарізані помідори та картоплю по 5-7 хвилин.
- У каструлю додати овочі, лаврове листя, спеції та готувати 10 хвилин.
- Сир натерти і додати до супу. Готувати 10 хвилин.
- Подавати із сухариками та зеленню.
Сирний суп з овочами та куркою
Інгредієнти:
- Цвітна капуста – 1 шт.
- Вода – 2-3 л води (залежить від величини качана капусти)
- Філе – 300 г
- Цибулина, морква – по 1 шт.
- Плавлений сир – 100 г
- Сіль, перець – за смаком
Як приготувати:
- Відварити у підсоленій воді філе курку, цибулю та моркву.
- Розділити на суцвіття качан капусти.
- Додати капусту в бульйон за 5-10 хвилин до кінця варіння курки.
- Готове філе дістати, поділити на невеликі шматочки, повернути до супу.
- Цибулю прибрати та подрібнити суп блендером.
- Додати сир і, помішуючи, варити 5 хвилин на повільному вогні. Вимкнути вогонь, дати настоятися 10-15 хвилин.