3 зігрівальних супів із сиром – добавки обов'язково попросять

В усіх цих супах використовується плавлений сир. Як правило, він додається практично наприкінці приготування. Смачно доповнюють такі супи курка, гриби, цвітна капуста

Рецепти супів із сиром / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо ви любите сир, ці супи обов'язково оціните. Вони добре зігрівають і насичують. Важливо вибрати найсмачніші доповнення.

Суп від evgeniya_prostoiy_recept з плавленим сиром та печерицями, суп за рецептом anya_york доповнюють фрикадельки, які готуються з курячого фаршу, а рецепт крем-супу з куркою та цвітною капустою – редакційний, його треба перетворити на пюре блендером.

Реклама

Перед тим, як приступати, ознайомтеся з важливими лайфхаками, щоб приготувати ідеальний суп.

Суп із сиром та фрикадельками

Суп із сиром та фрикадельками / Фото: instagram.com/_anya_york/

Інгредієнти:

Реклама

Курячий фарш – 150 г

Яйце – 2 шт.

Вода/бульйон – 1,5 л

Картопля – 3 шт.

Морква – 1 шт.

Сир плавлений – 3-4 ст. л.

Сіль, спеції, зелень, лаврове листя

Як приготувати:

У фарш додати яйце, спеції та перемішати. Дрібно нарізану цибулю обсмажити до золотавого кольору. Додати крупно натерту моркву і тушкувати 3-4 хвилини до готовності. У каструлю налити воду/бульйон, довести до кипіння та додати лаврове листя. Картоплю нарізати кубиками і викласти в киплячу воду. За 3 хвилини додати фрикадельки та варити з картоплею 7 хвилин. Додати зажарку. Натерти сир і викласти в суп. Готувати 3 хвилини, подавати із зеленню.

Суп з плавлених сирків з грибами

Суп із плавлених сирків грибами / Фото: instagram.com/evgeniya_prostoiy_recept/

Реклама

Інгредієнти:

⠀

Вода або курячий бульйон – 1,5-2 літри

Плавлений сир – 3 шт.

Картопля – 350 г

Морква, цибуля – по 1 шт.

Часник – 3 зуб.

Олія та вершкове масло – по 3 ст. л.

Лаврове листя – 2 шт.

Перець горошком – 5-6 шт.

Печериці – 5-7 шт.

Зелень, сухарики, спеції

Як приготувати:

Каструлю з водою або бульйоном поставити на вогонь. Цибулю нарізати дрібно, моркву натерти крупно, часник дрібно нарубати, картоплю нарізати кубиком. Цибулю і моркву обсмажити з олією та вершковим маслом до напівпрозорості цибулі. Додати часник та готувати 2 хвилини. Окремо обсмажити нарізані помідори та картоплю по 5-7 хвилин. У каструлю додати овочі, лаврове листя, спеції та готувати 10 хвилин. Сир натерти і додати до супу. Готувати 10 хвилин. Подавати із сухариками та зеленню.

Сирний суп з овочами та куркою

Сирний суп з овочами та куркою / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

Цвітна капуста – 1 шт.

Вода – 2-3 л води (залежить від величини качана капусти)

Філе – 300 г

Цибулина, морква – по 1 шт.

Плавлений сир – 100 г

Сіль, перець – за смаком

Як приготувати: