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3 зігрівальних супів із сиром – добавки обов'язково попросять

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
31 жовтня, 13:01
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В усіх цих супах використовується плавлений сир. Як правило, він додається практично наприкінці приготування. Смачно доповнюють такі супи курка, гриби, цвітна капуста
Рецепти супів із сиром
Рецепти супів із сиром / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо ви любите сир, ці супи обов'язково оціните. Вони добре зігрівають і насичують. Важливо вибрати найсмачніші доповнення.

Суп від evgeniya_prostoiy_recept з плавленим сиром та печерицями, суп за рецептом anya_york доповнюють фрикадельки, які готуються з курячого фаршу, а рецепт крем-супу з куркою та цвітною капустою – редакційний, його треба перетворити на пюре блендером.

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Перед тим, як приступати, ознайомтеся з важливими лайфхаками, щоб приготувати ідеальний суп.

Суп із сиром та фрикадельками

Суп із сиром та фрикадельками
Суп із сиром та фрикадельками / Фото: instagram.com/_anya_york/

Інгредієнти:

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  • Курячий фарш – 150 г
  • Яйце – 2 шт.
  • Вода/бульйон – 1,5 л
  • Картопля – 3 шт.
  • Морква – 1 шт.
  • Сир плавлений – 3-4 ст. л.
  • Сіль, спеції, зелень, лаврове листя

Як приготувати:

  1. У фарш додати яйце, спеції та перемішати. Дрібно нарізану цибулю обсмажити до золотавого кольору.
  2. Додати крупно натерту моркву і тушкувати 3-4 хвилини до готовності.
  3. У каструлю налити воду/бульйон, довести до кипіння та додати лаврове листя.
  4. Картоплю нарізати кубиками і викласти в киплячу воду. За 3 хвилини додати фрикадельки та варити з картоплею 7 хвилин. Додати зажарку.
  5. Натерти сир і викласти в суп. Готувати 3 хвилини, подавати із зеленню.

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Суп з плавлених сирків з грибами

Суп із плавлених сирків грибами
Суп із плавлених сирків грибами / Фото: instagram.com/evgeniya_prostoiy_recept/

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Інгредієнти:

  • Вода або курячий бульйон – 1,5-2 літри
  • Плавлений сир – 3 шт.
  • Картопля – 350 г
  • Морква, цибуля – по 1 шт.
  • Часник – 3 зуб.
  • Олія та вершкове масло – по 3 ст. л.
  • Лаврове листя – 2 шт.
  • Перець горошком – 5-6 шт.
  • Печериці – 5-7 шт.
  • Зелень, сухарики, спеції

Як приготувати:

  1. Каструлю з водою або бульйоном поставити на вогонь.
  2. Цибулю нарізати дрібно, моркву натерти крупно, часник дрібно нарубати, картоплю нарізати кубиком.
  3. Цибулю і моркву обсмажити з олією та вершковим маслом до напівпрозорості цибулі. Додати часник та готувати 2 хвилини. Окремо обсмажити нарізані помідори та картоплю по 5-7 хвилин.
  4. У каструлю додати овочі, лаврове листя, спеції та готувати 10 хвилин.
  5. Сир натерти і додати до супу. Готувати 10 хвилин.
  6. Подавати із сухариками та зеленню.

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Сирний суп з овочами та куркою

Сирний суп з овочами та куркою
Сирний суп з овочами та куркою / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • Цвітна капуста – 1 шт.
  • Вода – 2-3 л води (залежить від величини качана капусти)
  • Філе – 300 г
  • Цибулина, морква – по 1 шт.
  • Плавлений сир – 100 г
  • Сіль, перець – за смаком

Як приготувати:

  1. Відварити у підсоленій воді філе курку, цибулю та моркву.
  2. Розділити на суцвіття качан капусти.
  3. Додати капусту в бульйон за 5-10 хвилин до кінця варіння курки.
  4. Готове філе дістати, поділити на невеликі шматочки, повернути до супу.
  5. Цибулю прибрати та подрібнити суп блендером.
  6. Додати сир і, помішуючи, варити 5 хвилин на повільному вогні. Вимкнути вогонь, дати настоятися 10-15 хвилин.

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Лінк скопійовано
Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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