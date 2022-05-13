3 способи, як незвичайно та смачно використати сосиски

Це кекси "Хот-дог", німецький салат з цікавою заправкою та пиріг з начинкою із сосисок, молодої капусти, цибулі та моркви

Прості та незвичайні рецепти з сосисками / Фото: Колаж: Сьогодні

Зазвичай ми їх відварюємо або обсмажуємо, старанні готують їх у тісті. Але це зовсім не кінець потенціялу наших улюблених сосисок, їх можна використовувати у низці інших рецептів.

Для тих, що нижче, потрібні сосиски без жиру. Варені або копчені вони будуть – непринципово.

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Швидкий пиріг з молодою капустою – редакційний рецепт, інгредієнти для начинки потрібно трохи припустити на олії.

Кекси від marisha_rybinaзамішуються на воді та олії. Після замісу воно має відпочити 30-40 хвилин.

Для німецького салату за рецептом alexis_food_flowers потрібні мариновані огірки та трохи твердого сиру.

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Швидкий пиріг з молодою капустою та сосисками

Фото: instagram.com/azanmira/

Інгредієнти:

500 г борошна;

7 г дріжджів;

1 ст. л. цукру (без гірки);

50 г олії;

дрібка солі.

Для начинки:

5 штук. сосисок;

200 г молодої капусти;

цибуля, морква – по половинці;

50 г сиру;

яйце;

спеції, зелень – за смаком.

Як приготувати:

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Дріжджі додати в теплу воду з цукром, додати трохи борошна. Залишити на 20 хвилин. Додати решту інгредієнтів, замісити тісто. Залишити у теплому місці на 40-60 хвилин. Для начинки підсмажити цибулю, додати нарізану моркву. Потім – нарізані сосиски, трохи підсмажити. Додати капусту. Посолити, поперчити, додати зелень. Розкачати тісто, покласти начинку, сформувати пиріг, змастити яйцем і посипати тертим сиром. Запікати 20 хвилин за температури 180 градусів.

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Кекси "Хот-дог"

Кекси "Хот-дог"

Інгредієнти:

8 сосисок;

200 г кетчупу;

2 ч. л гірчиці;

твердий сир.

Для тіста:

200 мл води;

по 2 ч. л. сухих дріжджів, солі, цукру;

4 ст. л. олії;

2 яйця;

близько 600 г борошна.

Як приготувати:

Сосиски нарізати кубиками, додати кетчуп та гірчицю, перемішати. Поєднати всі інгредієнти для тіста, ретельно замісити тісто. Залишити на 40 хвилин під плівкою. Тісто розкачати та розділити за формами. Викласти начинку, зверху – тертий сир. Випікати за 180 градусів 25 хвилин. Прикрасити кекси маринованим огірком, зеленою цибулею.

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Салат із сосисками

Салат з сосисками

Інгредієнти (розраховуйте на свій смак):

сардельки;

мариновані огірки;

сир;

червона цибуля.

Для заправки:

оливкова олія;

трохи розсолу з огірків;

1 ч. л. негострої гірчиці;

сіль, перець, сушений орегано.

Як приготувати.

Сосиски та огірки нарізати соломкою, з'єднати з тертим сиром. Змішати всі інгредієнти для заправки, додати в салат.

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