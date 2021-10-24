3 запіканки з овочами і м'ясом – коли хочеться справді комфортної їжі

У холодну пору року хочеться справді комфортної їжі. Вона має зігрівати, насичувати і не бути занадто шкідливою.
Кращий варіянт – це запіканки, але не тільки найрізноманітніші овочеві. Коли в їхньому складі буде м'ясо курки або індички, це анітрохи не зашкодить фігурі, а організм після них буде ситим і задоволеним.
Ці три запіканки зібрані експертами зі смачного та здорового харчування з Еatthis.com. Вони обов'язково сподобаються всій родині. Готувати їх можна як на обід, так і на вечерю.
Запіканка з індичкою і гарбузом
Інгредієнти:
- половина цибулини, нарізаної кубиками;
- 2 ч. л. подрібнений часник;
- 450 г фарш з індички;
- 450 г мускатний гарбуз, нарізаний кубиками;
- 250 г шпинату;
- 250 г кабачків, нарізаних кубиками;
- 2 ст. л. борошна;
- 250 мл молока;
- 100 г тертий пармезан;
- олія;
- сіль, перець, спеції для курки – за смаком.
Як приготувати:
- Розігрійте духовку до 200 градусів, намажте форму олією.
- З'єднайте гарбуз, шпинат і кабачки. На середньому вогні обсмажте цибулю і часник. Потім додайте фарш, спеції, сіль і перець. Готуйте 10 хвилин.
- Посипте м'ясо борошном і перемішайте. Вмішайте молоко і доведіть суміш до кипіння, часто помішуючи. Соус загусне за кілька хвилин кипіння.
- Вимкніть вогонь і додайте половину пармезану. Вилийте м'ясну суміш у миску з кабачками, гарбузом та шпинатом. Добре перемішайте.
- Викладіть суміш у форму, накрийте фольгою і запікайте 30 хвилин.
- Зніміть фольгу і запікайте ще 20 хвилин.
- Посипте запіканку пармезаном і запікайте ще 3-5 хвилин.
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М'ясна запіканка із сиром
Інгредієнти:
- 600 г (можна більше) яловичого фаршу;
- 1 шт. цибуля, нарізану;
- 1 ч. л. сухий часник;
- 100 мл томатної пасти;
- 50 мл соусу маринара;
- 75 мл жирних вершків;
- 100 г тертого сиру;
- свіжий часник – за смаком;
- сіль, перець, спеції, олія.
Як приготувати:
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- У сковороді нагрійте олію та додайте яловичий фарш. Готуйте 5-7 хвилин, якщо буде багато рідини, прибрати за допомогою ложки.
- Додайте до яловичини цибулю, сухий часник, сіль, перець і томатну пасту. Перемішайте і варіть 1 хвилину. Додайте соус маринара і жирні вершки, зніміть з вогню.
- Додайте тертий сир (частину залиште) і перекладіть яловичу суміш у велику форму для запікання.
- Зверху викладіть решту сиру і запікайте близько 10 хвилин, доки сир не розплавиться. Зверху посипте часником і одразу подавайте.
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Запіканка із зеленої квасолі
Інгредієнти:
- 450 г зеленої квасолі;
- 1 ст. л. вершкового масла;
- 1 червона цибуля, нарізана тонкими скибочками;
- 2 зубчики часнику, нарізані;
- 200 г грибів, нарізані скибочками;
- 2 ст. л. борошна;
- 1 ск. курячого бульйону;
- 1 ск. молока;
- 100 г панірувальних сухарів;
- чорний перець, сіль – за смаком
Як приготувати:
- Доведіть до кипіння велику каструлю з водою. Приправте сіллю і відваріть стручкову квасолю близько 3 хвилин, доки вона не стане ніжною. Злийте воду і опустіть квасолю в холодну воду.
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Нагрійте вершкове масло у великій сковороді на середньому вогні. Додайте цибулю і часник і готуйте близько 5 хвилин, доки цибуля не стане дуже м'якою і напівпрозорою.
- Додайте гриби і готуйте близько 5 хвилин, доки вони не підрум'яняться.
- Вмішайте борошно і варіть 1 хвилину, потім додайте бульйон і молоко, постійно перемішуючи.
- Додайте стручкову квасолю і тушкуйте близько 3 хвилин, доки соус не загусне. Приправити сіллю і чорним перцем.
- Виспите квасолю у форму для запікання і зверху викладіть панірувальні сухарі.
- Запікайте 8-10 хвилин, доки панірувальні сухарі не стануть золотавими.
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