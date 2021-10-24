3 запіканки з овочами і м'ясом – коли хочеться справді комфортної їжі

Дві з них з фаршем з індички і яловичини. Індичка цілком замінна куркою. Одна запіканка без м'яса, вона із зеленою квасолею і грибами на ваш смак. Усе це можна готувати на молоці або вершках

Рецепти запіканок до вечері / Фото: www.eatthis.com

У холодну пору року хочеться справді комфортної їжі. Вона має зігрівати, насичувати і не бути занадто шкідливою.

Кращий варіянт – це запіканки, але не тільки найрізноманітніші овочеві. Коли в їхньому складі буде м'ясо курки або індички, це анітрохи не зашкодить фігурі, а організм після них буде ситим і задоволеним.

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Ці три запіканки зібрані експертами зі смачного та здорового харчування з Еatthis.com. Вони обов'язково сподобаються всій родині. Готувати їх можна як на обід, так і на вечерю.

Запіканка з індичкою і гарбузом

Запіканка з індичкою і гарбузом / Фото: www.eatthis.com

Інгредієнти:

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половина цибулини, нарізаної кубиками;

2 ч. л. подрібнений часник;

450 г фарш з індички;

450 г мускатний гарбуз, нарізаний кубиками;

250 г шпинату;

250 г кабачків, нарізаних кубиками;

2 ст. л. борошна;

250 мл молока;

100 г тертий пармезан;

олія;

сіль, перець, спеції для курки – за смаком.

Як приготувати:

Розігрійте духовку до 200 градусів, намажте форму олією. З'єднайте гарбуз, шпинат і кабачки. На середньому вогні обсмажте цибулю і часник. Потім додайте фарш, спеції, сіль і перець. Готуйте 10 хвилин. Посипте м'ясо борошном і перемішайте. Вмішайте молоко і доведіть суміш до кипіння, часто помішуючи. Соус загусне за кілька хвилин кипіння. Вимкніть вогонь і додайте половину пармезану. Вилийте м'ясну суміш у миску з кабачками, гарбузом та шпинатом. Добре перемішайте. Викладіть суміш у форму, накрийте фольгою і запікайте 30 хвилин. Зніміть фольгу і запікайте ще 20 хвилин. Посипте запіканку пармезаном і запікайте ще 3-5 хвилин.

М'ясна запіканка із сиром

М'ясна запіканка з сиром / Фото: www.eatthis.com

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Інгредієнти:

600 г (можна більше) яловичого фаршу;

1 шт. цибуля, нарізану;

1 ч. л. сухий часник;

100 мл томатної пасти;

50 мл соусу маринара;

75 мл жирних вершків;

100 г тертого сиру;

свіжий часник – за смаком;

сіль, перець, спеції, олія.

Як приготувати:

Розігрійте духовку до 180 градусів. У сковороді нагрійте олію та додайте яловичий фарш. Готуйте 5-7 хвилин, якщо буде багато рідини, прибрати за допомогою ложки. Додайте до яловичини цибулю, сухий часник, сіль, перець і томатну пасту. Перемішайте і варіть 1 хвилину. Додайте соус маринара і жирні вершки, зніміть з вогню. Додайте тертий сир (частину залиште) і перекладіть яловичу суміш у велику форму для запікання. Зверху викладіть решту сиру і запікайте близько 10 хвилин, доки сир не розплавиться. Зверху посипте часником і одразу подавайте.

Запіканка із зеленої квасолі

Запіканка із зеленої квасолі / Фото: www.eatthis.com

Інгредієнти:

450 г зеленої квасолі;

1 ст. л. вершкового масла;

1 червона цибуля, нарізана тонкими скибочками;

2 зубчики часнику, нарізані;

200 г грибів, нарізані скибочками;

2 ст. л. борошна;

1 ск. курячого бульйону;

1 ск. молока;

100 г панірувальних сухарів;

чорний перець, сіль – за смаком

Як приготувати: