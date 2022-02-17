3 умови та швидкий рецепт для ніжної домашньої моцарели

Потрібно якісне молоко, натуральний йогурт, оцет і трохи солі. Алюмінієва каструля для цієї справи не підходить

Як приготувати домашню моцарелу / Фото: freepik.com

Як з'ясовується, домашній сир – це не так складно, як здається. Наприклад, для плавленого потрібнен сир, масло та лише 10 хвилин часу.

Як запевняє автор рецепта домашньої моцарели – yammy_recepts – вона приготується теж дуже швидко, але потім вона має добу побути в холодильнику.

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Умови для смачної домашньої моцарели:

Молоко. Воно має бути перевіреним, незбираним . Краще брати фермерське.

. Краще брати фермерське. Каструля. Вона має бути емальованою . Категорично не можна використовувати алюмінієву.

. Категорично не можна використовувати алюмінієву. Оцет. Без нього моцарела не вийде. Але дуже важливо додавати його маленькими порціями, а не весь одразу.

Домашня моцарела

Домашня моцарела / Фото: instagram.com/yammy_recepts/

Інгредієнти на дві порції:

1 л молока;

125 г натурального йогурту;

1,5 ч. л. солі (можна більше);

1 ст. л. оцтової есенції (25%).

З авокадо, на сметані та пісний яблучний – тут зібрано рецепти для домашнього майонезу.

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Як приготувати: