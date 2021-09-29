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3 варіянти для солодкої запеченої вівсянки на сніданок

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
29 вересня, 07:01
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Запекти вівсянку є трохи витратним за часом, ніж просто зварити, але це того варто. Всередину можна покласти пюре або джем, свіжі ягоди або фрукти. Соковитою вона буде, якщо додати трохи молока або сметани
Рецепти запеченої вівсянки на сніданок
Рецепти запеченої вівсянки на сніданок / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо варена вівсянка трохи набридла, навіть якщо ви знаєте, як зварити її ідеально, цю кашу варто запекти. А коли до такої вівсянки додати трохи ягід, фруктового пюре або шоколаду – вийде гарний сніданок. Для соковитості можна використовувати сметану або йогурт. Перед запіканням форму змастіть невеликою кількістю вершкового масла.

Запечена вівсянка з полуницею і арахісовим соусом

Запечена вівсянка з полуницею і арахісовим соусом
Запечена вівсянка з полуницею і арахісовим соусом / Фото: instagram.com/likushka_food/

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Інгредієнти:

  • перемелена вівсянка – 50 г;
  • молоко – 70 г;
  • яблучне пюре – 40 г;
  • підсолоджувач – за смаком;
  • розпушувач – 1/2 ч. л.

Для джему:

  • полуниця (заморожена) – 60 г;
  • підсолоджувач – за смаком;
  • вода.

Для арахісового соусу:

  • арахісова паста – 2 ч. л.;
  • молоко – 2 ч. л.
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Як приготувати:

  1. Для вівсянки змішати всі інгредієнти.
  2. Полуницю розморозити, нарізати. Додати трохи води, підсолоджувач і перебити міксером або блендером у джем.
  3. Для арахісового соусу змішати пасту і тепле молоко до однорідності.
  4. У ємність залити трохи вівсянки, в середину викласти джем, зверху – арахісовий соус. Влити решту вівсянки.
  5. Випікати за 180 градусів 20 хвилин, прикрасити корицею.

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Запечена вівсянка з фруктовим пюре

Запечена вівсянка з фруктовим пюре
Запечена вівсянка з фруктовим пюре / Фото: instagram.com/olginka.7/

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Інгредієнти:

  • геркулес – 100 г;
  • фруктове пюре – 170 г;
  • молоко – 120 мл.

Як приготувати:

  1. Вівсяні пластівці залити молоком, добре перемішати, залишити на 15 хвилин.
  2. Духовку розігріти до 180 градусів.
  3. До вівсянки додати фруктове пюре, перемішати і перекласти у форму для запікання.
  4. Випікати 20 хвилин.

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Запечена вівсянка із шоколадом

Запечена вівсянка з шоколадом
Запечена вівсянка з шоколадом / Фото: instagram.com/_ksufood_/

Інгредієнти:

  • банан – половина;
  • вівсянка – 70 г;
  • молоко – 100 г;
  • розпушувач – 1/2 ч. л.;
  • какао – 1 ч. л.;
  • сметана – 1 ст. л.;
  • шоколад – за смаком.

Як приготувати:

  1. Банан подрібнити, додати до вівсянки. Додати розпушувач і молоко, ретельно перемішати.
  2. Викласти в форму вівсянку, зверху покласти сметану. Перемішати.
  3. Додати кілька шматочків шоколаду і випікати 20 хвилин за 180 градусів.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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