3 запіканки на день народження, якщо не знаєте, як ефектно подати курку

Готуються вони швидко, грошей витратите небагато. Для цих запіканок підійде як філе, так і м'ясо з курячих стегон. Серед інгредієнтів – помідори, сир, моцарела, болгарський перець

Запіканки з куркою на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні

Треба сказати, що такий спосіб подачі курки до дня народження не тільки красивий, а й заощадливий. Якщо порівнювати, наприклад, з витратами на фаршироване куряче філе.

Тут важлива форма для запікання, вона має бути красивою, щоби ефектно стояти в центрі столу.

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Для запіканки у вершковому соусі від goodfood.gram потрібні гриби та твердий сир, в рецепті від easyfamilyrecipes є 200 грамів сиру чедер, якщо не знайдете, можна використовувати будь-який інший твердий.

І остання запіканка від tasha.cooking готується з моцарелою.

Куряча запіканка з помідорами та моцарелою

Куряча запіканка з помідорами та моцарелою / Фото: instagram.com/tasha.cooking

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Інгредієнти:

Куряче філе – 600 г

Помідори – 2 шт.

Часник – 2 зуб.

Орегано, петрушка

Моцарела – 2 великих кульки

Сіль, перець за смаком

Олія

Як приготувати:

Куряче філе нарізати невеликими шматочками, посолити, поперчити і обсмажити на олії. Викласти в керамічну форму, зверху – помідори шматочками. Додати дрібно нарізаний часник, орегано, петрушку. Щедро посипати тертим сиром. Запікати у розігрітій духовці на 190 градусів 15-18 хвилин.

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Куряча запіканка із сиром та болгарським перцем

Куряча запіканка з сиром та болгарським перцем / Фото: instagram.com/easyfamilyrecipes

Інгредієнти:

Відварене куряче філе (подрібнене) – 900 г

Болгарський перець нарізаний соломкою – 250 г

Курячий бульйон – 200 мл

Сметана – 100 мл

Часниковий порошок, кмин – по 1/2 ч. л.

Чедер – 200 г

Свіжа кінза

Як приготувати:

Розігріти духовку до 180 градусів. Змішати бульйон, сметану, часниковий порошок та кмин. Потім додати курку та болгарський перець. Викласти у форму для запікання та зверху посипати тертим сиром. Випікати 20-30 хвилин до золотавої скоринки. Прикрасити кінзою або іншою зеленню.

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Куряча запіканка у вершковому соусі





Куряча запіканка у вершковому соусі / Фото: instagram.com/goodfood.gram/

Куряча грудка без шкіри – 2 шт.

Печериці свіжі – 400 г

Сир – 225 г

Яйце С2 – 6 шт.

Молоко – 200 г

Вершки 20% – 100 г

Зелень, сіль, перець, часник – за смаком

Інгредієнти:

Як приготувати: