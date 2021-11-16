3 запіканки на день народження, якщо не знаєте, як ефектно подати курку

Треба сказати, що такий спосіб подачі курки до дня народження не тільки красивий, а й заощадливий. Якщо порівнювати, наприклад, з витратами на фаршироване куряче філе.
Тут важлива форма для запікання, вона має бути красивою, щоби ефектно стояти в центрі столу.
Для запіканки у вершковому соусі від goodfood.gram потрібні гриби та твердий сир, в рецепті від easyfamilyrecipes є 200 грамів сиру чедер, якщо не знайдете, можна використовувати будь-який інший твердий.
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І остання запіканка від tasha.cooking готується з моцарелою.
Куряча запіканка з помідорами та моцарелою
Інгредієнти:
- Куряче філе – 600 г
- Помідори – 2 шт.
- Часник – 2 зуб.
- Орегано, петрушка
- Моцарела – 2 великих кульки
- Сіль, перець за смаком
- Олія
Як приготувати:
- Куряче філе нарізати невеликими шматочками, посолити, поперчити і обсмажити на олії.
- Викласти в керамічну форму, зверху – помідори шматочками. Додати дрібно нарізаний часник, орегано, петрушку. Щедро посипати тертим сиром.
- Запікати у розігрітій духовці на 190 градусів 15-18 хвилин.
Куряча запіканка із сиром та болгарським перцем
Інгредієнти:
- Відварене куряче філе (подрібнене) – 900 г
- Болгарський перець нарізаний соломкою – 250 г
- Курячий бульйон – 200 мл
- Сметана – 100 мл
- Часниковий порошок, кмин – по 1/2 ч. л.
- Чедер – 200 г
- Свіжа кінза
Як приготувати:
- Розігріти духовку до 180 градусів.
- Змішати бульйон, сметану, часниковий порошок та кмин. Потім додати курку та болгарський перець.
- Викласти у форму для запікання та зверху посипати тертим сиром.
- Випікати 20-30 хвилин до золотавої скоринки. Прикрасити кінзою або іншою зеленню.
Куряча запіканка у вершковому соусі
Інгредієнти:
- Куряча грудка без шкіри – 2 шт.
- Печериці свіжі – 400 г
- Сир – 225 г
- Яйце С2 – 6 шт.
- Молоко – 200 г
- Вершки 20% – 100 г
- Зелень, сіль, перець, часник – за смаком
Як приготувати:
- Грудки та гриби нарізати невеликими шматочками і потушкувати в сковороді до готовності.
- Яйця пробити блендером з молоком та вершками. Додати сіль, перець, дрібно порубану зелень за смаком.
- Сир натерти на дрібній тертці та додати до молочної суміші.
- Курку зняти з вогню і дати трохи охолонути. Перемішати з молочною заливкою. Викласти у форму та розрівняти.
- Випікати за 180 градусів близько 40 хвилин. Прикрасити зеленню.
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