30 лінивих булочок з корицею та ніжним кремом – як приготувати і рецепт

Тісто замішується на борошні або воді. Вершковий сир для крему можна замінити такою ж кількістю густої сметани. Булочки схожі на синабони, тільки менш калорійні

Ліниві синабони

Отже, ці булочки дуже нагадують класичні синабони. Тільки традиційна корична начинка не всередині, а зверху, й випічка не у вигляді равликів, а квадратна.

Зручно, що після розкочування тіста, воно нарізається вже на застеленому деку. Найкраще робити це дуже гострим ножем.

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Усі інгредієнти, для тіста та для крему, мають бути кімнатної температури. Для крему можна використати вершковий сир або густу сметану.

Як обіцяють на каналі Кулінарим з Танею 2.0 і без крему ці булочки будуть чудовими.

Ліниві булочки з корицею

Інгредієнти на 30 штук:

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200 мл молока або води;

5 г сухих (15 г свіжих) дріжджів;

80 г цукру;

0,5 ч. л. солі;

2 середні яйця;

470 г борошна (+-);

2 ст. л. олії.

Начинка:

80 г цукру;

1,5 ч. л. кориці;

60 г вершкового масла.

Крем:

200 г вершкового сиру або густої сметани;

60 г вершкового масла;

100 г молока;

2 ст. л. цукрової пудри;

ванілін.

Як приготувати:

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Тепле молоко з'єднати з цукром та дріжджами. Перемішати. Вбити два яйця кімнатної температури. Додати сіль і частинами всипати просіяне борошно. Замісити тісто. Вимішувати 7-8 хвилин до гладкого стану. Коли тісто добре триматиме форму, борошно підсипати не потрібно. Вмішати олію впродовж однієї хвилини. Викласти в миску, змащену олією, накрити й залишити в теплому місці на 60 хвилин. Обім'яти тісто і знову накрити. Для начинки перетерти до однорідності вершкове масло, цукор і корицю. Деко застелити пергаментом. Тісто розкачати у формі прямокутника завтовшки 1 см. Зручніше розкачувати на килимку. Перекласти на пергамент. Гострим ножем зробити надрізи на невеликі булочки, близько 30 штук. Рівномірно розподілити начинку. Накрити пакетом та рушником, залишити на 20 хвилин. Духовку розігріти до 190 градусів. Випікати 25 хвилин. Готовність перевірити зубочисткою. Для крему з'єднати сметану, молоко, вершкове масло та ванілін. Перемішати вінчиком, додати цукрову пудру, знову перемішати. Прикрасити булочки.

Як правильно нарізати тісто на деку перед випіканням – дивіться у ролику.

Як приготувати ліниві пельмені на сковороді – читайте тут.